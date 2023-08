Moody's rebaja la calificación de varios bancos medianos de Estados Unidos y 'amenaza' a seis grandes

Moody's ha recortado este lunes la calificación crediticia de varios bancos pequeños y medianos de Estados Unidos. Además, ha anunciado que podría rebajar la de algunos de los mayores prestamistas del país.

En concreto, la calificadora ha decidido bajar la nota de diez entidades y ha puesto en revisión la de otros seis de gran tamaño, como Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial.

La agencia de calificación de riesgo también ha advertido de que la fortaleza crediticia del sector se verá probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

"Los resultados del segundo trimestre de muchos bancos mostraron crecientes presiones sobre la rentabilidad que reducirán su capacidad de generar capital interno", ha detallado Moody's en un comunicado.

Y ha añadido que "esto se produce cuando una leve recesión en Estados Unidos está en el horizonte para principios de 2024 y la calidad de los activos parece que va a disminuir, con riesgos particulares en las carteras de bienes raíces comerciales de algunos bancos".

La quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de año desencadenó una crisis de confianza en el sector bancario estadounidense, provocando una retirada masiva de depósitos en multitud de bancos regionales a pesar de que las autoridades lanzaron medidas de emergencia para apuntalar la confianza.

