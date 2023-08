Caídas superiores al 1% en Wall Street tras la rebaja de Moody's a la calificación de varios bancos

Wall Street abre este martes una nueva jornada en rojo. Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York experimentan importantes caídas, superiores al 1%, después de que Moody's haya rebajado la calificación crediticia de varios bancos de Estados Unidos.

En concreto, la calificadora ha decidido bajar la nota de diez entidades y ha puesto en revisión la de otros seis de gran tamaño, como Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial.

"Los resultados del segundo trimestre de muchos bancos han mostrado presiones en la rentabilidad que reducirán su capacidad de generar capital", ha apuntado la agencia en un comunicado, en el que añade que "esto tiene lugar con una leve recesión en el horizonte para principios de 2024 y la calidad de los activos parece caer, con riesgos particulares de las carteras comerciales de inmobiliario de algunos bancos".

Esta decisión de Moody's ha provocado caídas entre los bancos norteamericanos. Entre los más afectados, US Bancorp se desploma un 5%; Truist Financial, un 4,5%; State Street, un 3,5% y Bank of New York Mellon, 2,8%. Los bancos grandes tampoco lo pasan mejor, con JP Morgan dejándose un 2% y Goldman Sachs un 3%.

En consecuencia, los índices amanecen con importantes descensos. El Nasdaq se lleva la peor parte, con un retroceso del 1,25%, mientras que el S&P500 y el Dow Jones caen un 1%.

Eli Lilly, disparado

Más allá de la banca, pérdidas entre los grandes valores. Tesla se devalúa un 2%, Amazon un 1,9%, Nvidia un 1,5% y Microsoft un 1%.

Destaca el comportamiento de Eli Lilly, que se dispara un 16% tras presentar resultados. La farmacéutica ha elevado un 85% su beneficio por su fármaco contra la diabetes y la obesidad y los inversores lo celebran en bolsa.

En todo caso, el sentimiento generalizado en las bolsas este martes es de pesimismo. Como está ocurriendo en Europa, los inversores muestran sus temores después de que se conocieran esta mañana las débiles cifras de julio de la balanza comercial de China.

En concreto, las exportaciones cayeron a su mayor ritmo desde febrero de 2020 (-14,5% frente al 12,5% estimado y el 12,4% anterior) y unas importaciones que han sorprendido a la baja cuando se esperaba una mejora de cifras (-12,4% frente al -5,0% estimado y el -6,8% anterior), analizan desde Renta 4.

