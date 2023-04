Cae el cuarto banco de EEUU en solo mes y medio: se espera que JP Morgan o PNC salven First Republic Bank

El logo de First Republic Bank en una sucursal. Loren Elliott Reuters San Francisco, California (Estados Unidos)

Las autoridades de Estados Unidos y los grandes bancos del país trabajan a contrarreloj para encontrar una salida para First Republic Bank y evitar la que sería la cuarta caída de un banco en el país en tan solo mes y medio. Los reguladores buscan una solución privada apenas horas después de que la propia Reserva Federal (Fed) reconociera fallos en la supervisión de Silicon Valley Bank que coadyuvaron a precipitar su final.

Las proféticas palabras de Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan Chase, hace algunas semanas sobre que la crisis bancaria de Estados Unidos no había terminado resuenan este fin de semana más alto que nunca.

Precisamente su entidad es una de las que está negociando con las autoridades del país para hacerse cargo de First Republic Bank, un banco de San Francisco que está llamado a protagonizar la cuarta caída financiera de las últimas cinco semanas. También está en el proceso PNC Financial Services Group.

Y es que la crisis bancaria que sufre Estados Unidos parece no haber terminado por el momento. Tras semanas de rumores sobre la situación de First Republic Bank, la entidad confirmó al inicio de esta semana la debilidad de su situación financiera al dar a conocer que había perdido 100.000 millones de dólares en depósitos y que necesitaba reponerlos con fondos de la Reserva Federal.

A lo largo del primer trimestre del año, los depósitos de la entidad cayeron hasta 104.470 millones de dólares, frente a los 176.430 millones con los que cerró el cuarto trimestre del año pasado. A lo que se suma la liquidez de emergencia que le inyectó en marzo un grupo de once entidades.

De poco sirvió, por tanto, el rescate de 30.000 millones que JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo y otros siete bancos proporcionaron a la entidad el pasado mes de marzo, mientras se encontraba una salida para Silicon Valley Bank.

Al igual que el banco basado en Santa Clara, también en California, la cartera de inversión de First Republic Bank se había visto afectada por la fuerte subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

La confirmación de la debilidad de la situación del banco se tradujo instantáneamente en un temor por parte de los inversores. First Republic Bank se dejó más de un 49% en bolsa el pasado martes y un 30% el miércoles.

Aunque el jueves recuperó un 9%, el viernes volvió a perder un 43%. Sus títulos han pasado de valer 14,26 dólares a 3,51 dólares en apenas una semana, lo que supone una caída superior al 75%.

Reestructuración

Ante esta fortísima fuga de liquidez, que pagó con creces en bolsa, la entidad planteó a mitad de semana una venta de parte de sus activos con un valor de hasta 100.000 millones de dólares. La intención inicial del banco era que otra entidad accediera a hacerse con estos activos, aunque fuera a un precio superior al de mercado, alegando que el coste de su hundimiento sería mayor para el resto del sector, pues debería reponer las pérdidas del fondo de garantía de depósitos. Finalmente las autoridades estadounidenses han intervenido para encontrar una solución.

Previsiblemente, el salvavidas llegará en forma de venta acelerada a otro banco. Al inicio de esta semana las autoridades estadounidenses preguntaron a los grandes bancos si estarían interesados en hacerse con First Republic Bank y, según se ha hecho público, al menos JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, y PNC, el sexto, mostraron interés.

La FIDC, en vista de este interés y con el objetivo de solucionar cuanto antes esta situación, ha instado a ambas entidades a presentar sus ofertas este mismo domingo. Las autoridades de Estados Unidos buscan así una solución privada que evite que la FIDC tenga que hacerse cargo de nuevo de las pérdidas, como pasó con Silicon Valley Bank.

Hay que recordar que tras el colapso de esta entidad las autoridades decidieron que garantizarían todos los depósitos, no solamente los inferiores a 250.000 dólares, dado que menos del 10% lo estaban legalmente y querían evitar que los contribuyentes perdieran su dinero. Además, se pusieron a disposición de los bancos ingentes líneas de liquidez precisamente para mitigar nuevas fugas de depósitos. En el caso de First Republic Bank, al menos, no ha sido suficiente.

Evitar la resolución

Lo que está claro es que el banco ha perdido la confianza de los inversores y de sus propios clientes -principalmente de perfil de alto poder adquisitivo con tipos favorables en hipotecas y préstamos-, precisamente el valor más importante con el que debe contar una entidad. La situación en estos momentos es crítica para First Republic Bank.

Las autoridades buscan evitar que la situación termine en un escenario de resolución, dado que, en aras de la coherencia, en ese caso tendrían que garantizar de nuevo todos los depósitos de los clientes, además de los 30.000 millones de dólares que los once bancos liderados por JP Morgan prestaron a First Republic Bank en marzo.

Actualmente, en Estados Unidos aproximadamente 17 billones de dólares de depósitos de todo el sistema están garantizados con los 100.000 millones de dólares que tiene en fondos la FDIC, aproximadamente un 60% del total.

Y es que el margen de actuación de las autoridades va disminuyendo con cada una de estas crisis, que se suceden con mucha rapidez. En el caso de Silicon Valley Bank bastaron 48 horas de desconfianza para que el banco tuviera que declarase en quiebra. En el caso de First Republic Bank, la caída se produce en menos de una semana.

Al inicio de las cinco semanas que separan ambas crisis las autoridades estadounidenses reafirmaron la solvencia de su banca. "El sistema bancario de Estados Unidos es resiliente y tiene unos fundamentos sólidos, en gran parte debido a las reformas que se acometieron tras la crisis financiera, que aseguraron las salvaguardas para la industria financiera", apuntaron en un comunicado firmado por Janet Yellen, secretaria general del Tesoro de Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Fed, y Martin J. Gruenberg, su homólogo en la FDIC.

Resiliente o no, lo cierto es que el sistema financiero de Estados Unidos está sufriendo una crisis que no está claro cuándo va a terminar. Y la Fed ya pronostica que sus consecuencias podrían dar lugar a "una recesión leve que comenzaría a finales de este año, con recuperación durante los dos años siguientes".

El Consejo de Gobierno de la Fed se reúne en dos días para tomar su próxima decisión de política monetaria y no parece que esta amenaza de recesión vaya a cambiar mucho sus planes. Está previsto que el banco central eleve los tipos de interés otros 25 puntos básicos en la que parece que será el último encarecimiento del precio del dinero de este ciclo. Habrá que ver cómo se toma esta nueva subida un sector financiero, especialmente el regional, que ya está muy tocado.

