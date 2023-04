Credit Suisse infla su beneficio y su rentabilidad antes de integrarse en UBS gracias a 'cargarse' los CoCos

Credit Suisse compartió el lunes con el mercado sus resultados correspondientes al primer trimestre de este año, un periodo que ha estado marcado por una fortísima fuga de depósitos y el acuerdo para su venta a UBS. Estas cuentas, que están entre las últimas que presentará el banco en solitario, reflejan un beneficio y una rentabilidad inflados debido a que recogen la amortización de la deuda AT1 -conocida como CoCos-, que hizo a sus tenedores perder toda su inversión (unos 16.000 millones de francos).

La fecha del 19 de marzo quedará grabada en la historia de Credit Suisse, pero también la semana anterior, en la que se produjo su mayor retirada de liquidez. Hasta 61.200 millones de francos suizos (unos 62.479 millones de euros al cambio actual) salieron del banco en los tres primeros meses del año, la gran mayoría solamente esa semana.

La entidad no se ha recuperado aún, a pesar de haber pactado ya su futuro con UBS. El banco suizo más grande se hará cargo del negocio de Credit Suisse a cambio de apenas 3.000 millones de francos (importe similar en euros) y con un milmillonario respaldo público.

[Credit Suisse registró una salida de activos de 62.479 millones de euros antes de la fusión con UBS]

El acuerdo al que llegaron UBS, Credit Suisse y las autoridades suizas en la tarde del 19 de marzo incluía la amortización total de la deuda Additional Tier 1 o AT1, los bonos conocidos en el argot financiero como CoCos. Algo que no gustó nada al mercado y que hizo al sector financiero europeo temblar ante la posibilidad de que ahuyentara a los tenedores de este tipo de deuda, necesaria para que los bancos se fortalezcan ante una hipotética quiebra.

Mientras el mercado de CoCos se recupera del susto inicial, Credit Suisse ha presentado sus cuentas. Y en las mismas se aprecia que el beneficio de la entidad en el primer trimestre del año fue de 12.432 millones de francos (12.681 millones de euros al cambio).

Axel Lehmann, presidente de Credit Suisse, durante la junta de accionistas del banco celebrada este martes. Pierre Albouy Reuters Zúrich (Suiza)

Una cifra que destaca teniendo en cuenta que en el cuarto trimestre del año pasado el banco registró pérdidas por 1.393 millones de francos (1.421 millones de euros) y otros 273 millones de francos en el primer trimestre de 2022 (278,5 millones de euros).

Detrás de este crecimiento no se encuentra si no la amortización de los CoCos, como el propio Credit Suisse reconoce en sus cuentas, asignando en todo caso la decisión a la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA, por sus siglas en inglés) de Suiza.

Y lógicamente estos datos se traducen en un aumento desmesurado de su rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE, por sus siglas en inglés), que al cierre del primer trimestre se situó en el 117,5%. En trimestres anteriores era negativa debido a las pérdidas.

De hecho, el banco ofrece los datos ajustados a su situación real, de los que se desprende que Credit Suisse habría perdido 1.316 millones de francos (1.342 millones de euros) en este periodo y su rentabilidad sería negativa.

[Suiza obliga a UBS a comprar Credit Suisse y crea un gigante de 5 billones en activos que recibirá 9.000M en ayudas]

El efecto se observa también en el capital. Teniendo en cuenta la amortización de los CoCos, la ratio CET1 fully loaded, la de referencia para el mercado, alcanzó el 20,3%, un nivel alto incluso para una entidad que no está en problemas.

De todas formas, el problema de Credit Suisse no fue el capital. Como reflejan sus resultados, aun sin tener en cuenta la amortización de los CoCos, su posición de solvencia sería de fortaleza, con una ratio del 14,3%. Este nivel es más alto que el registrado en el capital en trimestres previos. En el último de 2022 llegó al 14,1%, mientras que en el primero del pasado año era del 13,8%.

Fuga de depósitos

Estos datos demuestran que el capital no es la única métrica que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la fortaleza de un banco. No en vano, lo que mató a Credit Suisse no fue la falta de solvencia, sino de liquidez.

La entidad vio salir de sus arcas activos por 61.200 millones de francos suizos (unos 62.479 millones de euros) en tan solo un trimestre. Y prácticamente en tan solo una semana, pues, como reconoce la entidad, se produjeron "especialmente en la segunda mitad de marzo". Los depósitos cayeron un 29% en el trimestre. Se trata de salidas de liquidez que a día de hoy el banco no ha logrado recuperar.

A cierre de marzo los activos bajo gestión del banco cayeron hasta 41.000 millones de francos, frente a los 1,3 billones que registraba al término de 2022. El mayor roto se produjo en gestión de patrimonios, pues sus clientes retiraron el 9% de sus fondos. En el caso del negocio doméstico suizo de Credit Suisse, las salidas de liquidez representaron el 1% y en el de gestión de activos, el 3%.

Sigue los temas que te interesan