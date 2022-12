Precios volátiles, cautela en la banca y decadencia del tipo fijo: qué pasará con las hipotecas en 2023

El mercado hipotecario ha sufrido un vuelco este año con la vertiginosa subida del Euríbor, que ha sido provocada por el incremento de los tipos de interés en la zona euro. Los expertos prevén que el próximo año continúe al alza, pero con mucha más calma, lo que dejará aún en el mercado movimientos de precios. La posibilidad de que las hipotecas fijas se hagan tan inalcanzables que los clientes vuelvan a ver con buenos ojos a las variables está también en el aire.

Las hipotecas han sido grandes protagonistas de un fenómeno que, como tantos otros en 2022, era poco esperado y ha sorprendido a los mercados. El Euríbor a doce meses se ha disparado como nunca desde febrero, lo que ha dado la vuelta por completo al mercado hipotecario en varios frentes.

Las subidas tan fuertes que ha experimentado el índice durante 2022 han encarecido las hipotecas de miles de familias que suscribieron un préstamo variable, es decir, vinculado al Euríbor a doce meses. Como consecuencia, la oferta de hipotecas fijas, que ahora ya no son tan interesantes para la banca, se ha encarecido. Con todo, los clientes siguen prefiriendo los préstamos fijos y se están solicitando muchos cambios de modalidad de hipoteca. Pero ¿qué va a pasar en 2023?

Precios en movimiento

Los expertos prevén que el Euríbor pase en 2023 por una cierta estabilización, al menos en su ritmo de avance, aunque siempre dependiendo de la evolución de los tipos de interés que marque el Banco Central Europeo (BCE).

En este contexto, los expertos de Help My Cash creen "que los intereses de las hipotecas seguirán subiendo en 2023". "Apresurarnos a decir que serán tan exageradas como las que vivimos en 2022 no es prudente. Pero, en definitiva, mientras el BCE siga aumentando los tipos de interés, el Euríbor seguirá subiendo", apuntan.

Eso en el caso de las hipotecas variables, aunque para las fijas también prevén un aumento de los precios. Y eso que ya están en niveles inimaginables. "Los bancos querrán estimular sus hipotecas variables, porque esperarán ganar más dinero con ellas, por lo que continuarán encareciendo el interés de las fijas", añaden desde el comparador financiero.

Por su parte, los expertos de iAhorro creen que "cada vez será más complicado encontrar hipotecas fijas por debajo del 3%, a no ser que se inicie una guerra hipotecaria por parte de las entidades bancarias".

Laura Martínez, portavoz de iAhorro, cree que, al margen de una competición entre bancos, "si la demanda de la compraventa se mantiene, es muy posible que los precios de los tipos también se actualicen a la baja".

Un encarecimiento que podría llevar en algún momento, como ya publicó este periódico, a la desaparición de la hipoteca fija. O, al menos, a una reducción de su peso sobre el total. Por el momento, algunos bancos directamente están eliminando de sus catálogos estos productos y solamente ofrecen la modalidad variable, mientras que otros las han encarecido tanto que ya no resultan rentables para los clientes.

Euríbor en el 3,5%

Y es que la previsión de los expertos es que el Euríbor no deje de crecer, aunque lo haga a un ritmo más lento. No en vano, sería difícil imaginar para 2023 un crecimiento tan repentino y exacerbado como el de 2022, que ya ha sido una excepción.

"En HelpMyCash calculamos que es previsible que durante los primeros seis meses de 2023 los tipos lleguen al 3% -ya se sitúan en el 2,5%-, lo que provocaría que el Euríbor alcance el 3,5%, décima arriba o décima abajo", explican desde este comparador financiero, añadiendo que "no se tratará de un ascenso fulminante, como lo vivimos estos últimos meses, sino de uno mucho más moderado".

Coinciden en el pronóstico desde iAhorro, para cuyos expertos el índice, en su referencia a doce meses, se mantendrá en el entorno del "3% o 3,5% a lo largo del primer semestre si la situación de la economía se mantiene más o menos estable". En su opinión, en 2023 el Euríbor "seguirá subiendo, pero de una forma más normal, que suele ser en torno al 0,5% en el conjunto del año, por lo que podría estar en torno al 3,5%. Todo esto si la situación económica se mantiene, pero si empeora podría alcanzar el 4% a finales de año".

En los bancos manejan previsiones similares. El servicio de estudios de Bankinter apunta que el Euríbor a doce meses se situará en el 4% en 2023 y en el 2,2% en 2024, mientras que CaixaBank Research cree que estará en el 2,73% el año que viene y en el 2,51% el siguiente.

Prudencia en la banca

El contexto macroeconómico, aunque en principio favorece a los bancos por la subida de los tipos de interés, sigue estando afectado por una gran incertidumbre y la posibilidad de que la zona euro -aunque no lo haga España- entre en recesión.

Un deterioro económico que, de conllevar un impacto en el empleo, podría generar un repunte de la morosidad. Es por eso que entre los bancos desde hace tiempo existe una cierta cautela a la hora de conceder este tipo de préstamos, que vinculan a los clientes durante décadas.

[La banca endurece el acceso a las hipotecas al mayor ritmo desde 2008, según el BdE]

"Sí, de hecho, las entidades ya han endurecido sus criterios para conceder hipotecas. Quienes quieran contratar una nueva hipoteca tendrán que demostrar que cuentan con un perfil bastante estable", es decir, que tengan solvencia financiera, apuntan desde Help My Cash.

Efectivamente, de la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España dada a conocer el pasado mes de octubre ya se desprendía que los bancos están endureciendo el acceso de los particulares a las hipotecas debido al frenazo económico que ya se percibía. De hecho, el retroceso de la oferta de hipotecas por parte de las entidades en el tercer trimestre registró "la caída más pronunciada desde 2008".

Por su parte, Martínez, de iAhorro, cree que "los bancos desde el año 2019 lo están haciendo muy bien en cuanto a los criterios que usan para la concesión de créditos. Ya no se dan hipotecas como se daban antes, los bancos quieren clientes solventes y a ellos les han dado las hipotecas".

"Habrá que ver cómo evoluciona la tasa de morosidad. Pero en general no creemos que haya un gran frenazo porque a la economía a y los bancos esto tampoco les viene bien", añade la experta.

