La banca eleva su rentabilidad por encima del 10% pero no es "suficiente": su coste de capital llega hasta el 18%

La banca ha vuelto a mejorar sus resultados en el último trimestre gracias a la tracción de la buena actividad registrada en los últimos meses y a la subida de los tipos de interés en la zona euro. Consecuentemente, su rentabilidad se ha visto impulsada por encima del 10%. Un nivel que se quedaría cerca del coste de capital medio de la gran banca, si bien algunas entidades consideran que el suyo se encuentra muy por encima, hasta en el 18%.

De media, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter alcanzaron al cierre de los nueve primeros meses del año una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) a nivel consolidado del 10,22%, frente al 8,26% del pasado ejercicio.

BBVA registró el nivel más alto (15%), seguido por Bankinter (11,6%), Santander (10,86%), CaixaBank (7,2%) y Sabadell (6,46%).

[La gran banca eleva un 35% sus beneficios en España y paga el 27% en impuestos]

Tomando en consideración la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE), una referencia que los bancos utilizan generalmente, la media es del 11,58%, que supera el 9,41% de las mismas fechas del año pasado.

En este caso, BBVA es de nuevo el que registra la rentabilidad más alta (15,7%) y por detrás se sitúan Santander (13,57%), Bankinter (12,3%), CaixaBank (8,4%) y Sabadell (7,96%).

El coste de capital

Unos niveles que, en palabras de los propios banqueros, no resultan "suficientes" para convencer al mercado. Y esto lo miden a través del coste de capital, que no es más que el retorno que los inversores exigen a las entidades al comprar sus acciones, una variable subjetiva que, por tanto, no es exacta y depende del momento.

Cada banco tiene una percepción diferente a ojos del mercado debido al perfil de riesgo de su negocio, su especialización o su diversificación geográfica. Es por eso que el coste de capital difiere por entidades.

Así, en Santander consideran que el suyo se sitúa en torno al 17% o 18% a nivel de grupo, según explicaron sus gestores en su última presentación de resultados. Otra entidad que también lo tiene en los niveles más elevados es BBVA. Sus directivos contaron la pasada semana que está en torno al 14% a nivel de grupo y más o menos en el 11% en España.

Hay que recordar que ambas entidades obtienen la gran parte de sus ingresos de mercados diferentes al europeo, entre los que se encuentran Brasil, México o Turquía, lo que afecta a la percepción del riesgo que tienen los inversores sobre estas entidades.

[La rentabilidad de la gran banca alcanzará al coste de capital en 2024 gracias a las subidas de los tipos de interés]

En cuanto al resto de entidades, también estiman que su coste de capital se encuentra en el rango de los dos dígitos, pero por debajo de estos umbrales. En CaixaBank consideran que "es difícil poner una cifra", si bien en su caso no se encuentra "en absoluto" en los niveles de los anteriores bancos.

"Nos pusimos un objetivo en el plan estratégico de llegar al 12% en 2024. Quiero pensar que con esa rentabilidad estaremos por encima" del coste del capital, afimaba Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

Por su parte, Sabadell calcula que el suyo se encuentra entorno al 11% o 12%, pero, en todo caso, "en Europa continental el coste del capital está más en el 10%", según explicó Leopoldo Alvear, director financiero de la entidad.

"El ROTE del 8% está por debajo de lo que consideran los inversores y analistas como el coste del riesgo de la entidad. Si con resultados extraordinarios todavía no tenemos los resultados que espera el mercado, tendremos relativas dificultades para financiarnos en los mercados mayoristas. Este resultado es más alto, pero insuficiente", añadió César González-Bueno, consejero delegado de la entidad.

Sigue los temas que te interesan