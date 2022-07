Kindelán (AEB): "El impuesto a la banca no va a permitir contener la inflación ni va a ayudar a crear empleo"

Los representantes del sector financiero español se han mostrado contundentes en su encuentro con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño: "No es ni el momento ni la medida que pueda resolver los problemas que tenemos encima de la mesa. El impuesto a la banca no va a permitir contener la inflación ni va a ayudar a crear empleo. Del mismo modo, no ayuda a los bancos a contribuir aportando crédito a las empresas", ha detallado la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán.

A la reunión han asistido representantes del Banco de España, de las patronales del sector financiero, así como diferentes directivos de las propias entidades bancarias. "Desde el sector tenemos que estar fuertes para ayudar a la economía española", ha explicado Kindelán. Una visión respaldada por José María Méndez Álvarez-Cedrón director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Tanto Calviño como Kindelán han destacado que, ahora mismo, no se podía hacer ninguna valoración de la medida ya que no hay ningún detalle listo sobre el diseño del futuro impuesto. Como alternativa, Kindelán ha tendido la mano al Gobierno para "pensar en otras soluciones que puedan ayudar a la ciudadanía".

[Calviño: "La proposición de ley del impuesto a la banca estará lista antes de final de mes"]

Los representantes del sector bancario han puesto en valor la movilización de los créditos ICO durante los peores momentos de la pandemia. Una medida que han valorado como "muy positiva" que permitió mantener el ritmo de la economía y proteger muchas empresas.

No mermar la competitividad de la banca

En este mismo sentido, José María Méndez ha alertado sobre la necesidad de mantener a la banca española en una situación que le permita competir con otras entidades de la Unión Europea. Una situación que, a su juicio, la nueva tasa podría perjudicar.

"Entendemos que apostar por figuras impositivas que nos separaren del mercado europeo no es el camino adecuado. Competimos con otras entidades por captar depósitos o accionistas. Lo ideal sería encontrar armonizaciones tributarias en el ámbito europeo", ha explicado el director general de CECA.

Donde sí ha existido un punto de encuentro es en la puesta en marcha de soluciones que aceleren la inclusión financiera del ámbito rural. "Llevamos meses trabajando en este sentido y compartimos con la vicepresidenta la priorización de esta cuestión. Estamos ultimando un plan para dotar de soluciones a las poblaciones que actualmente no tienen presencia física de estos servicios".

"Esta misma semana presentamos con Correos un acuerdo para que pueda llegar a todos los municipios con efectivo y soluciones financieras básicas. En esto estamos trabajando mucho y muy bien con el Ministerio", ha detallado Kindelán.

