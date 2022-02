Calviño recibe al jubilado que inició la campaña contra la banca y le promete medidas para una mejor atención

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, se ha acercado este martes a saludar a Carlos San Juan, el jubilado que inició la campaña Soy mayor, no idiota, en la que reclamaba una mejor atención a los mayores por parte de los bancos. La ministra le ha prometido que las entidades pondrán en marcha medidas para mejorar esa atención al cliente tanto a corto como a largo plazo.

San Juan ha mantenido una reunión con Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, al que ha querido entregar las más de 600.000 firmas que ha recopilado en apoyo a su campaña a través de Change.org, si bien la vicepresidenta, conocedora de este encuentro, ha bajado a las puertas del Ministerio a saludar a San Juan. Tras el encuentro, se ha organizado el traslado del impulsor de la campaña a varias entidades financieras para hacerles entrega, asimismo, de las firmas.

Tras saludarle, Calviño ha afirmado que los mayores "no están teniendo el servicio que merecen" por parte de los bancos y ha "confiado" en que a finales de mes éstos ofrezcan un catálogo "eficiente" de medidas que fomenten la inclusión financiera de todos, según informa Efe.

"Nos hemos dado cuenta de que las personas mayores, incluso en el ámbito urbano, no están teniendo el servicio que merecen", ha señalado la vicepresidenta, por lo que "inmediatamente" desde el Ministerio se han "puesto al habla con el sector financiero" para atender la situación, ya que "es una prioridad" para el Gobierno "acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y, especialmente, a los más mayores".



Los bancos deben "garantizar un trato personalizado: que ustedes se sientan bien tratados, queridos, respetados. Eso está clarísimo y la sensibilidad es total", le ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Nuevas medidas este mes

Por ello, y tal y como ha reclamado, Calviño confía en que "de aquí a final de mes" los bancos "traigan unas buenas propuestas, que sean medidas eficaces, que no sean maquillaje ni apariencias". En su opinión, aquellos bancos que impulsen medidas realmente eficaces para favorecer la inclusión financiera de toda la población "tendrán un plus reputacional".



"La digitalización tiene que se un proceso humanista que ponga a las personas en el centro y no puede dejar fuera a una parte de la sociedad", ha dicho la ministra. "Estamos empeñados en que así sea", porque "no seríamos una sociedad fuerte y en la que merezca la pena vivir si no acompañamos y queremos a nuestros mayores

Durante los últimos días, los banqueros españoles han reaccionado a esta campaña durante las presentaciones de resultados de las entidades, poniendo de relieve su "sensibilidad" con el tema y prometiendo nuevas medidas. Eso sí, en el caso de CaixaBank, que defendió que ya tiene un plan de atención específico para los mayores, José Ignacio Goirigolzarri, su presidente, puntualizó que pondrán en marcha un plan al margen del requierimiento de Economía.

