El jubilado que impulsó la campaña contra la banca 'Soy mayor, no idiota': "De Cos me ha prometido soluciones"

El valenciano Carlos San Juan no piensa parar hasta que las entidades bancarias traten con más dignidad y empatía a las personas mayores. Y por el momento, ya ha conseguido que las principales instituciones económicas y políticas de este país se interesen por las dificultades con las que se encuentran en su día a día los pensionistas que necesitan realizar gestiones en los bancos.

El impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota' recibió este jueves la llamada del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, después de que lanzara una petición en Change.org que suma ya más de 421.000 firmas. "Estoy abrumado y agradecido por el apoyo", confiesa a EL ESPAÑOL.

"Me ha sorprendido gratamente la conversación y me ha prometido soluciones. El gobernador me llamado con una puntualidad exquisita y me ha trasladado que era consciente y conocedor de la situación que sufrimos. En unas semanas habrá una reunión con la banca para plantear nuevas medidas", afirmó a este periódico tras la llamada.

"Está muy bien informado y agradece la recogida de firmas porque así la banca reaccionará. Está muy interesado en que esto se resuelva y van a comprobar que las medidas que se tomen son verdaderamente efectivas".

¿Y qué le ha trasladado Carlos? "Yo le he transmitido que la banca es un servicio público y dependemos de ellos para todo porque cobramos pensiones, pagamos facturas... Lo ha comprendido y le he dicho que seguiremos recogiendo firmar. Me ha llamado la atención la simpatía de la conversación".

San Juan seguirá adelante con la campaña para que las exigencias de cientos de pensionistas no queden en el olvido. "Estoy muy emocionado y agradecido por las firmas. Pero necesitamos ser muchos más, por eso os pido que además de firmar, difundáis la petición, para que lleguemos lo más lejos posible. Porque aunque seamos muchos, nuestras voces están silenciados. Y eso tiene que acabar", afirma San Juan. Su objetivo es llegar al medio millón de firmas.

Carlos San Juan había solicitado tanto al Ministerio de Economía como al Banco de España propuestas concretas y una respuesta por escrito a su petición. El Ministerio le ha invitado a mantener una reunión en Madrid y Carlos ha pedido más "sensibilidad" por parte de la banca. "Todo este apoyo debe servir para que el Gobierno reflexione y lo traslade a las entidades", ha insistido en los últimos días.

Este pensionista fue profesor universitario y a sus 78 años decidió dar un paso adelante, cansado de los ninguneos de las entidades bancarias. El pasado 19 de enero, tras hacerse viral su petición, envió una carta al Banco de España en la que le hablaba de su recogida de firmas y le solicitaba su intervención.

"Al gobernador del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos: Mi nombre es Carlos, tengo casi 80 años y a veces no me entiendo bien con las máquinas, las aplicaciones móviles y las cosas de Internet. Y como yo, miles de personas de mi edad", indicaba.

En ella, le explicaba que cada vez que quiere hacer una gestión bancaria le resulta "muy complicado" y exponía que "no todas las personas mayores" se manejan con la tecnología y algunos no tienen a nadie que les ayude o están "cansados de depender de los demás".

"No nos olvidéis"

Carlos vive con intensidad y agradecimiento los últimos acontecimientos. Atiende amablemente a todos los medios de comunicación que se interesan por su historia. Recibe decenas de llamadas al día: "Os doy las gracias, sin vosotros no hubiésemos conseguido todo esto. Os pido que no nos olvidéis".

El 20 de enero, la vicepresidenta y Ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió abordar conjuntamente con la banca la urgencia e importancia de garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a las personas mayores.

Por el momento, se ha acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera, puesto en marcha por AEB y CECA, realizará un diagnóstico de la situación y, en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

A través de un comunicado, CECA señaló que las entidades bancarias han adoptado medidas "para hacer frente a los retos demográficos y tecnológicos del país", incluyendo iniciativas para el segmento de mayores de 65 años de la población, como la mejora del sistema de atención comercial, la ampliación de la cartera de productos y servicios o la adaptación de cajeros.

"El sector bancario es muy consciente de que las personas mayores conforman un colectivo que vertebra la sociedad, que realiza valiosas aportaciones al bienestar de su entorno familiar y social. Por tanto, van a seguir trabajando en mejorar la atención y el servicio que recibe este colectivo", añadieron.

Pero Carlos lo tiene claro. "Tenemos que esperar a ver en qué se convierte este anuncio, no queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias", apuntó tras el anunció.

