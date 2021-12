La fintech ID Finance lanza Plazo, un neobanco que busca ganar cuota en el Sur de Europa e Hispanoamérica

La fintech ID Finance ha presentado hoy su neobanco Plazo, "el primero de España que integra en una sola app soluciones transaccionales con servicios de crédito y de pago flexibles a medida de las necesidades cotidianas de las personas", según ha informado en un comunicado.

Con Plazo, ID Finance busca dar respuesta a la demanda de soluciones flexibles para aplazar pagos y acceder a pequeñas líneas de crédito que muchos españoles no ven cubiertas satisfactoriamente en la actualidad, según ha podido comprobar ID Finance en un estudio de mercado en el que han participado miles de personas. La fintech detecta en el sur de Europa e Hispanoamérica una oportunidad de mercado valorada en más de 400.000 millones de euros, con casi 500 millones de personas que podrían beneficiarse de las soluciones financieras de Plazo.

"El expertise tecnológico que atesora ID Finance, junto con su know-how en soluciones de gestión crediticia basadas en inteligencia artificial y machine learning, le ha permitido desarrollar en pocos meses un neobanco disruptivo, que ya cuenta con más de 30.000 usuarios", señalan.

Por su parte, la entidad también destaca que "Plazo es el único neobanco español que combina una tarjeta de débito Mastercard libre de comisiones con diferentes alternativas en aplazamiento de pagos y líneas de crédito ofrecidas a través de ID Finance Spain, S.A.U., otra empresa del grupo ID Finance".

Siguiente destino, México

Tras el lanzamiento del primer neobanco especializado en soluciones de crédito en España, ID Finance tiene ahora la mirada puesta en México, que será el segundo mercado en el que introducirá Plazo. De hecho, la Fintech lleva operando con gran éxito en el país desde hace ya más de cuatro años a través de otras de sus marcas.

Alexander Dunaev, cofundador y COO de ID Finance ha comentado que "en ID Finance atesoramos una sólida experiencia en soluciones y gestión de crédito. Desde 2015, hemos procesado 9 millones de solicitudes de crédito a nivel internacional, por lo que conocemos muy bien las necesidades de nuestros clientes. Todo ese expertise adquirido nos lleva ahora a dar un paso más y a impulsar una plataforma digital que ofrece un amplio abanico de servicios financieros pensados para cubrir las necesidades cotidianas de millones de personas".

Mientras que Alessandro Ceschel, CEO de Plazo, ha señalado que "nuestra intención es ir incorporando progresivamente más soluciones financieras como servicios de pago fraccionado, Buy Now and Pay Later (BNPL) o anticipos de nómina y soluciones de ahorro, entre otros. Las funcionalidades que añadiremos a nuestra app dependerán también, en parte, de lo que nos pidan los propios clientes. Queremos crecer con ellos. Además, tenemos previsto duplicar nuestra plantilla en 2022".

Sigue los temas que te interesan