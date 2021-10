Santander liberará provisiones por hasta 1.000 millones tras la mejora del escenario macro

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, ha explicado que el banco va a liberar provisiones por entre 700 y 1.000 millones de euros debido a que el escenario macroeconómico en el que se basaron para valorar las dotaciones necesarias ha mejorado en la actualidad.

Se trata de un nivel de provisiones relacionado concretamente con el escenario macroeconómico, como ha apuntado Álvarez. "Como el escenario macro es mejor, las provisiones de este escenario nos van a sobrar y son entre 700 y 1.000 millones de euros, lo tendrá que calcular el área de contabilidad del banco, y esto aparecerá en el cuarto trimestre", ha apuntado.

Además, durante la presentación de resultados de la entidad, que ganó 5.849 millones de euros en los nueve primeros meses del año, ha explicado que en la filial española las provisiones también caerán de forma significativa.

Estabilidad institucional

En otro orden de cosas, Álvarez ha recordado a la clase política la necesidad de que exista "estabilidad institucional" como una "precondición" para que exista estabilidad financiera. "Cuanta más estabilidad haya y más rule of law... esto coadyuva a la economía", ha apuntado

El directivo ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la afirmación "España está quebrada", que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, vertió en una entrevista. "Una cosa es la dialéctica política y otra su materialización en leyes. No le daría más trascendencia a eso", ha añadido.

Por otra parte, ha defendido que Santander paga un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 34%. "No voy a hacer muchos más comentarios", ha espetado sobre la propuesta de que se fije un mínimo del 15%, si bien ha reiterado las habituales peticiones de la entidad a este respecto, como que no se grave la misma base imponible dos veces o que no haya impuestos sobre pérdidas.

Ni BBVA ni TSB

El directivo, por otra parte, ha rechazado que el banco esté interesado en adquirir BBVA en España o TSB, la filial británica de Sabadell, en Reino Unido. "No, no, no, no es algo que en estos momentos analicemos, hayamos analizado o vayamos a analizar", ha apuntado sobre si existe interés por hacerse con BBVA.

En cuanto a TSB, preguntado por su interés después de que Sabadell haya rechazado una oferta cercana a los 1.000 millones de euros, Álvarez ha apuntado: "No lo he visto, no sé lo que vale".

