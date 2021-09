La EBA apunta a la rentabilidad de la banca como "el reto y el riesgo número uno" del sector

La rentabilidad, pese a la pandemia, sigue siendo "el reto y el riesgo número uno" al que se enfrenta la banca. Así lo cree José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que ha instado a la banca a seguir utilizando las "palancas" de costes de las que dispone para continuar afrontando este desafío.

La pandemia trajo como consecuencia una baja rentabilidad para el sector en 2020 y, aunque se ha recuperado un poco durante los primeros trimestres de este año, continúa por debajo del coste de capital, según ha explicado Campa, que lo considera un "reto estructural" del sector en Europa.

Una de las vías para afrontar este reto pueden ser las fusiones transfronterizas, que desde el sector siempre se considera que acarrean grandes dificultades para generar sinergias y, por tanto, son poco atractivas para los bancos.

Campa ha expuesto que los reguladores deben "entender por qué no se dan los números" para las entidades y ver qué se puede hacer para hacer esta vía más atractiva, así como asegurarse de que no ponen "trabas" a estas operaciones.

"El grado de internacionalización de la banca en Europa no avanza y no me refiero solo a las fusiones, sino también a la actividad. Es un reto y una paradoja", ha afirmado Campa.

