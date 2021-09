EEUU investiga a Mirabaud por colaborar en la mayor evasión de impuestos de la historia del país

El banco privado suizo Mirabaud está contra las cuerdas. El Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos ha requerido a Yves Mirabaud, presidente del consejo y socio gestor sénior del banco homónimo, que aclare su participación en el mayor esquema de evasión de impuestos acontecido en la historia de EEUU por parte de un individuo privado. En concreto, del empresario Robert Brockman.

El 15 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia de los EEUU acusó al empresario americano de varios delitos, entre ellos evasión fiscal, no presentar informes de cuentas bancarias extranjeras y lavado de dinero, asociados a 39 cuentas bancarias.

El ex consejero delegado de Reynolds & Reynolds fue acusado de ejecutar un esquema de evasión de impuestos por valor de 2.000 millones de dólares durante décadas, saltándose las obligaciones que tienen los ciudadanos estadounidenses con respecto a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ingresos Internos (IRS).

Encabezado de la misiva del Comité de Finanzas del Senado de EEUU a Yves Mirabaud.

Ahora, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, involucra al banco helvético en la investigación, ya que habría habilitado numerosas cuentas no declaradas a Brockman. En la misiva de Wyden a Yves Mirabaud, que ha podido consultar Invertia, se enumeran “depósitos de, aproximadamente, 799 millones de dólares en 2010, 80 millones en 2013 y 41 millones en 2016”, esquivando al Departamento del Tesoro de los EEUU y al IRS “por, al menos, una década”.

Los informes públicos indican además que los fiscales suizos congelaron recientemente 950 millones de dólares de Brockman en cuentas bancarias en Mirabaud.

Colaboración voluntaria

Brockman destinó miles de millones de dólares en ganancias de capital no tributables obtenidas como resultado de sus inversiones en la firma de capital riesgo Vista Equity Partners a cuentas bancarias no declaradas en Bermudas y Suiza.

“Estoy profundamente preocupado por la duración y la escala del citado esquema de evasión de impuestos, particularmente con la habilidad para esconder miles de millones de dólares offshore del IRS durante un periodo de tiempo tan extendido, incluyendo las cuentas en Mirabaud”, reza el documento firmado por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, quien da al banco suizo la oportunidad de proveer voluntariamente a las autoridades norteamericanas de información detallada “cuenta a cuenta” sobre las que los contribuyentes estadounidenses tengan “intereses directos o indirectos”.

Las siete preguntas del Comité de Finanzas del Senado de EEUU a Yves Mirabaud.

Por tanto, no es una sentencia en firme, sino una investigación en curso y una llamada a la colaboración. No obstante, es un duro golpe para Mirabaud porque, de nuevo, al banco privado helvético le salta un oscuro caso fiscal. Cabe recordar su participación en el caso del rey emérito, Juan Carlos I. De hecho, advierte el Senado norteamericano, “el no hacerlo puede resultar en una retención de impuestos del 30% sobre ciertos pagos de fuentes estadounidenses a instituciones financieras extranjeras (FFI)”.

Mirabaud tiene de plazo para contestar a las siete preguntas realizadas por el Comité de Finanzas del Senado hasta el próximo 1 de octubre.

Sigue los temas que te interesan