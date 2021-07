La AEB pide centrar la atención en los nuevos operadores y no en la banca: "Es ahí donde tenemos el lío"

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), ha pedido que se deje de poner el foco en la banca tradicional y se dirija a los "nuevos operadores". "Dejemos de estar mirando al sector financiero regulado y empecemos a mirar a esos nuevos operadores, porque es ahí donde tenemos el lío", ha apuntado durante su intervención en el Encuentro Bancario organizado este lunes por el IESE y EY.

El presidente de la patronal se refiere con "nuevos operadores" tanto a algunas fintech que ofrecen créditos rápidos con "una TAE que puede llegar a ser del 2.836%" como a las bigtech y a las plataformas de criptoactivos. "Yo no me siento preparado para invertir [en criptoactivos], tampoco he entrado nunca en un casino", ha apuntado Roldán.

En cuanto a las bigtech, que reciben el 10% de sus ingresos de actividades financieras, el representante de la banca se ha cuestionado "cuántas inspecciones en materia de protección del consumidor financiero han recibido". "Entre una o ninguna", se ha respondido a sí mismo, añdiendo después que el problema con este tipo de operadores no es solo que no exista regulación, sino que tampoco hay supervisores que verifiquen si se cumplen unos ciertos estándares.

"Cuestiones anecdóticas"

De hecho, ha lamentado que, en relación con la banca, "muchas" veces "cuestiones anecdóticas se elevan a categoría" y se generan "dramas". "Debemos valorar la ventaja de España de tener este sector tan potente, granular, dedicado a financiar a las familias y las pymes", ha apuntado.

Para Roldán, el sector está viviendo una "enorme transformación" no solo por la digitalización, sino también por el escenario de tipos de interés negativos. "Antes el mejor cliente era el de pasivo, te traía un millón de euros y te llevabas una alegría tremenda, ahora casi le cierras la puerta", ha ironizado.

Es por eso que ha destacado que uno de los principales retos de la banca es ser rentable y "eso genera cuestiones puntuales de debate social y público casi inevitables". De hecho, en su opinión si la banca no consigue cubrir el coste de capital "se va a jibarizar" y, en este caso, tendrá menos capacidad de financiar a la economía.