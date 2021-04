González-Bueno rechaza que Sabadell tenga planes de vender TSB "en el corto plazo"

Sabadell tiene claro que, por el momento, no va a vender TSB, que volvió a la senda de los beneficios en el primer trimestre. "El consejo ha decidido que no va a haber ningún proceso de venta. No hay ningún plan de desinversión ni de realizarlo ni de iniciarlo en el corto plazo", ha señalado César González-Bueno.

El banquero se ha estrenado este viernes en las presentaciones de resultados de Sabadell tras haber accedido al cargo en las últimas semanas en sustitución de Jaime Guardiola. En su nuevo cargo, González-Bueno ha dejado claro que el futuro de TSB para por seguir formando parte del grupo. "Es el mandato clarísimo que tenemos en el consejo", ha añadido.

El banco marca así un nuevo rumbo tras haber iniciado hace algunos meses la venta de su filial británica, para lo cual llegó incluso a contratar a un banco asesor. En opinión de González-Bueno este cambio se debe al hecho de que TSB está acelerando el ritmo de recuperación y su plan de reestructuración está dando "mejores resultados de los anticipados".

Conocimiento más cercano

"Tenemos un conocimiento más cercano por mi participación muy activa en el consejo de TSB [González-Bueno fue consejero de la filial durante un año] y hemos visto que han mejorado la actividad (...) Nos ha llevado a considerar la conveniencia de mantener en el futuro próximo TSB, creemos que es una buena franquicia y va a seguir mejorando", ha explicado.

De hecho, el banco rechaza llevar a cabo cualquier operación corporativa en el corto plazo tras haber roto las negociaciones con BBVA hace algunos meses. "Creo que este banco tiene un proyecto en solitario atractivo", ha apuntado González-Bueno.

El directivo se ha mostrado "ilusionado" de tomar las riendas de Sabadell y ha destacado que lo más positivo que se ha encontrado a su llegada al banco es su equipo, del que ha destacado su "resiliencia, su capacidad de adaptarse".

"Es un equipo sano, que no echa culpas a otros. Hay una cultura de empresa", ha añadido. También ha destacado la "fuerza comercial" de la entidad, especialmente en el negocio de pymes.

Recortar costes

Por otra parte, González-Bueno ha explicado que el banco deberá seguir recortando costes en el futuro debido a que la relación con los clientes está cambiando. "Los clientes quieren buenos precios y cada vez requieren menos algunas cosas", ha apuntado.

Aunque no ha llegado a rechazar la puesta en marcha de ajustes de empleo en el futuro, ha afirmado que "estructuralmente, el negocio necesita seguir actuando en la parte de costes". Con todo, el directivo se ha remitido al plan estratégico que el banco presentará el próximo 28 de mayo.