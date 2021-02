Sabadell: "BBVA pertenece al pasado, no contemplamos operaciones de fusión"

Banco Sabadell ha presentado sus resultados de 2020 como un punto y aparte en la historia del banco. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha dejado claro que "el tema de BBVA pertenece al pasado" y que, al menos en los tres años que durará el nuevo plan estratégico que la entidad presentará en mayo, las fusiones parecen descartadas.

Al menos, por iniciativa propia. "No podría decir cuál sería la reacción del consejo ante una hipotética operación en el futuro, pero en estos momentos no se contempla y tampoco se buscará por parte del banco", ha indicado el banquero. "Sabadell no está contemplando ninguna operación corporativa ni forma parte de su estrategia", ha insistido durante la presentación de cuentas del pasado año, que la entidad cerró con un beneficio de dos millones de euros.

Según ha explicado el directivo, la búsqueda de rentabilidad de los negocios que ya componen la cartera del banco será la prioridad de la nueva hoja de ruta, en la que ya trabaja, tal y como confirman desde la entidad, el nuevo consejero delegado, César González-Bueno, con el resto del equipo directivo, incluido Leopoldo Alvear, nuevo director financiero de la entidad en sustitución de Tomás Varela.

"Lo que buscamos es mayor rentabilidad para el accionista a través de nuestros negocios y, si vemos que no lo conseguimos en algunos de ellos, entonces consideraremos su enajenación o la toma de alguna posición específica diferente", ha explicado Oliu en referencia a posibles ventas.

En este sentido, la entidad ha confirmado que no llevará a su próxima junta ninguna propuesta de dividendo con cargo a 2020 este año. Eso sí, Sabadell espera que el consejo de administración pueda recuperar el pago del beneficio con cargo a los resultados del año 2021.

Nuevo equipo para nueva etapa

Oliu sí que ha confirmado que en esa próxima junta de accionistas la entidad presentará modificaciones para un nuevo modelo de gobierno corporativo, que establecerá el carácter no ejecutivo del presidente, además de la creación de una comisión específica en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo (ESG) para impulsar las actuaciones del banco.

"Es una decisión que se ha tomado de manera conjunta entre el consejo del banco y del presidente. Primero, por los cambios que ya se han producido, y porque es el modelo que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) plantea en sus recomendaciones", explica Oliu.

Del mismo modo, está previsto que la junta apruebe el reciente nombramiento de González-Bueno como nuevo consejero delegado de la entidad, en sustitución de Jaume Guardiola tras 13 años en la entidad, así como el de Alvear en sustitución de Varela, que deja el banco para encarar "otros proyectos" desde su llegada a la entidad en el año 92.

"Ha sido un año de reflexión estratégica para Sabadell, preparando unas bases sólidas, sobre todo en balance, para la ejecución del plan estratégico", ha explicado Oliu, que también ha tenido palabras de despedida y agradecimiento para los dos directivos.

"Quiero poner de relieve la gran tarea que ambos han realizado durante años", ha explicado Oliu. "Tienen mi agradecimiento personal y respeto profesional". Respecto a Guardiola, ha recordado que "hemos vivido los años más difíciles de la banca y bajo su liderazgo Sabadell se ha consolidado como uno de los grupos fundamentales del sistema financiero español".

Según ha indicado el presidente del Sabadell, la decisión sobre la jubilación de Guardiola ya estaba tomada desde hace tiempo, "solo que él ha tenido a bien retrasarla" para preparar a la entidad de cara a su nueva etapa. "Me voy en la crisis del Covid-19. ¿Mi balance? De crisis a crisis y tiro porque me toca", ha bromeado el directivo, asegurando que durante los últimos 13 años como consejero delegado ha vivido momentos fantásticos y otros no tanto, como suele pasar en toda vida profesional.

Por su parte, Oliu ha explicado que el cambio de Varela ya se había planteado y que el fichaje de Leopoldo Alvear para sustituirle se ha basado en su experiencia al frente de la dirección financiera de un banco cotizado, además de para rejuvenecer el equipo directivo.

Posible venta de TSB

Pese al cierre en banda a una posible fusión, al menos a medio plazo, Banco Sabadell sí se ha mostrado más abierto que en otras ocasiones a una posible venta de su filial británica TSB. "En estos momentos se ve que TSB puede tener mayor valor en el futuro fuera del banco que en el banco", ha admitido Oliu.

Sin embargo, el presidente del Sabadell ha dejado claro que levantar la marca y la plataforma de la entidad les ha costado "sudor y sangre", por lo que hasta que no se abra la posibilidad de venta, "TSB tiene que seguir y seguirá en nuestra cartera de negocios como algo que aporta positivamente".

En este sentido, Sabadell se ha marcado un objetivo de rentabilidad del 6% para TSB, anticipando que "cuando el valor de su plan estratégico esté integrado, podría darse alguna operación corporativa". Eso sí, tiene que ser a un precio adecuado, teniendo en cuenta el valor de la filial y no el nivel a partir del cual puede ser neutral en el capital.

Según ha explicado el director financiero de la entidad, Tomás Varela, TSB empieza a generar capital a partir de un nivel de unos 250 millones de euros, es decir, menos del 20% de su valor en libros.