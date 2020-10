Sabadell gana 203 millones hasta el tercer trimestre, un 74% menos por la pandemia

El grupo Banco Sabadell cerró el tercer trimestre de 2020 con un beneficio neto atribuido interanual de 203 millones de euros, según trasladó este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el trimestre, el beneficio neto experimentó un crecimiento del 10,9% apoyado en la recuperación del ‘negocio core’ y en la disminución de las provisiones. En términos interanuales el beneficio neto fue un 74,1% inferior “tras la actualización de los modelos IFRS9 y menos ingresos derivados de la menor actividad por la pandemia”, precisó el banco.

Por lo que respecta a los ingresos del negocio bancario (el margen de intereses más las comisiones netas), estos alcanzaron los 3.546 millones, un 6,2% menos en términos interanuales. En el trimestre muestran un comportamiento positivo apoyado en el crecimiento del margen de intereses y las comisiones.

El margen de intereses se situó al cierre de septiembre de 2020 en 2.545 millones de euros, “un 6,2% inferior interanualmente por el efecto de los tipos de interés, el efecto de la titulización de préstamos al consumo realizada el año anterior, así como menor aportación de la cartera ALCO”. “En el trimestre el margen de intereses se sitúa en 841 millones de euros y registra un incremento del 2,5% apoyado en mayores volúmenes y mayores ingresos por la TLTRO III”, indicó la entidad financiera.

Las comisiones netas ascendieron a 1.000 millones de euros, “un 6,3% inferior al año anterior por la reducción de la actividad derivada del confinamiento por la pandemia”. “En el trimestre las comisiones crecen un 1,0% tras el aumento de la actividad por la desescalada”, agregó.

El total de costes se situó en los 2.387 millones de euros a cierre de septiembre de 2020, un 0,9% más respecto al mismo período del año anterior. Los costes recurrentes se redujeron en el trimestre un 1,9% por menores gastos de personal, y los no recurrentes incorporaron 71 millones por la aceleración de la reestructuración en TSB.

La ratio de eficiencia se situó en el 56,3% por los costes de reestructuración en TSB. Aislando dichos costes, la ratio de eficiencia se situó en el 53,9%.

Un 4,3% más de inversión crediticia

Banco Sabadell concluyó el mes de septiembre de 2020 con crecimientos interanuales en la inversión de crédito en todas las geografías en el año. La inversión crediticia bruta viva cerró el tercer trimestre de 2020 con un saldo de 145.462 millones de euros (110.047 millones de euros Ex TSB) y presentó un crecimiento interanual del 3,2% (3,7% Ex TSB).

El crecimiento orgánico de la inversión -aislado el EPA procedente de la CAM- se situó en el 4,3% interanual (5,1% Ex TSB) y en el 0,2% en el trimestre. En España, la inversión crediticia viva mostró un crecimiento del 5,3% interanual apoyado principalmente en la concesión de préstamos ICO a empresas, pymes y autónomos.

En TSB, la inversión crediticia mostró un aumento del 1,8% interanual y del 3,6% en el trimestre pese a la depreciación de la libra, principalmente por el aumento de la cartera hipotecaria tras el repunte de la actividad. México mostró un crecimiento a tipo de cambio constante del 23,4% interanual.

A cierre de septiembre de 2020, los recursos de clientes en balance totalizaron 148.163 millones de euros (111.379 millones de euros Ex TSB) y presentaron un crecimiento del 4,0% interanual (2,5% sin considerar TSB) y del 0,4% en el trimestre impulsados por el crecimiento de las cuentas a la vista.

Los saldos de cuentas a la vista ascendieron a 126.274 millones de euros (92.341 millones de euros Ex TSB), lo que supone un incremento del 9,7% interanual (9,0% Ex TSB) y del 1,9% en el trimestre (1,7% Ex TSB).

Los depósitos a plazo totalizaron 22.187 millones de euros (19.336 millones de euros Ex TSB), un 19,7% menos respecto el ejercicio anterior y un 7,4% menos a nivel trimestral (-8,1% sin considerar TSB) por el traspaso de depósitos a cuentas vista como consecuencia del entorno de bajos tipos de interés de los depósitos de ahorro.

El total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 41.935 millones de euros a cierre de septiembre de 2020 y crecen en el trimestre el 0,5% por los fondos de inversión.

El total de recursos gestionados asciende a 212.647 millones de euros (173.976 millones de euros Ex TSB) frente a 210.201 millones de euros un año antes (173.477 millones de euros Ex TSB), lo que supone un incremento interanual del 1,2% (0,3% sin considerar TSB) y en el trimestre del 0,4% (0,2% sin considerar TSB).