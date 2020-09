Guindos advierte de la baja rentabilidad de la banca y pide fusiones "rápidas y urgentes"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha vuelto a hacer un llamamiento para que los bancos europeos aceleren los procesos de fusiones, advirtiendo que la consolidación doméstica y entre entidades de distintos países debe llevarse a cabo de forma "rápida y urgente".

Durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por BBVA, el ex ministro de Economía español ha recordad los graves problemas de rentabilidad del sector financiero, que la crisis del coronavirus ha acentuado en los últimos meses.

De hecho, recuerda que pese a la sólida posición de capital y liquidez con la que el sector entró en la crisis, la rentabilidad sobre el capital que espera el consenso para este año se sitúa por debajo del 2% y en el 3% para 2021. Antes de la crisis, el retorno de capital rondaba el 6% y el mercado reclamaba al sector un coste de capital de entre el 10% y el 12%, con lo que tampoco se cumplían esas exigencias.

Efecto dominó

La crisis económica, la necesidad de más provisiones y la caída de ingresos está detrás de estas cifras. "La consecuencia inmediata cuando tienes tanta diferencia entre coste y retorno de capital son unas valoraciones muy reducidas", indica Guindos, recordando que el índice Eurostoxx de bancos ha caído más de un 30% este año, con las entidades europeas presentando valoraciones más bajas que sus homólogos de otras regiones como EEUU. Un movimiento que, sin embargo, no se ha visto reflejado en el mercado de bonos, donde los spreads se han ido reduciendo en los últimos meses de crisis.

"Lo fundamental es que si antes de la crisis ya era muy importante ajustar costes, la restructuración, eliminar el exceso de capacidad… la pandemia ha hecho estos movimientos mucho más imprescindibles", advierte el vicepresidente del BCE. En este sentido, considera que la consolidación doméstica y entre países puede ser útil, insistiendo en que "ese proceso debería llevarse a cabo de forma urgente".

Guindos ha explicado que el organismo monetario no cuenta con ninguna hoja de ruta para esas posibles fusiones, indicando que "no vemos ni con buenos ni con malos ojos" los distintos movimientos. Pero ha dejado claro que las ayudas para evitar una contracción del crédito no evitarán que la crisis golpee de nuevo la rentabilidad de la banca vía ingresos en las cuentas, incremento de las provisiones, etc, poniendo de nuevo el énfasis en la necesidad de reducir costes.

Guindos ha evitado pronunciarse sobre las posibles fusiones entre bancos españoles, pero sí ha indicado que las nacionales se han encontrado con una caída del PIB mucho más intensa que la media europea, por lo que su recomendación es aplicable a estas entidades.

