Sabadell descarta fusionarse ahora pero ve con "normalidad" estar en las todas las quinielas

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, lo ha dejado claro: "Podemos seguir solos". Con esta contundencia respondía a los periodistas sobre la posibilidad de protagonizar una fusión en los próximos meses, directamente con Bankia. El directivo ve con "cierta normalidad" que el banco aparezca en todas las quinielas, pero asegura que ahora están centrados al cien por cien en esquivar el golpe de la crisis.

"El concepto de fusiones en mercados maduros tienen sentido industrial, para ganar escala y mejorar rentabilidad por la vía de los costes, pero hoy, en Banco Sabadell estamos muy concentrados en hacer frente a la situación económica... eso nos ocupa el cien por cien del tiempo", indica Guardiola.

En los últimos meses, el Banco Central Europeo (BCE), la EBA y otros organismos internacionales han puesto en la picota al Sabadell con constantes mensajes sobre que habrá entidades que lleguen demasiado justas al final de la crisis.

Además, el banco presidido por Josep Oliu es un habitual de las quinielas de fusiones en los informes de los grandes bancos de inversión. Aún así, Guardiola insiste en que "no son más que eso, declaraciones", asegurando que no sienten la más mínima presión por parte de los reguladores.

A su juicio, estos llamamientos responden a la lógica "en mercados maduros en los que la perspectiva de tipos de interés y la obligación de invertir mucho en transformación digital puede crear escenarios dificultad para la rentabilidad". Del mismo modo, cree que "también hay ganas de operaciones transfronterizas, pues sería un gran paso para el proceso de construcción e integración europea".

En este sentido, Guardiola sí ha dejado claro que las fusiones nacionales son más fáciles, "pues generan más sinergias de costes y eso es más atractivo para los inversores".

Donde la entidad sí prevé movimientos corporativos es en su filial andorrana. En este mercado, Sabadell lleva a cabo una operativa de banca doméstica "donde hay cuatro jugadores, que ya son muchos". Según explica, "tarde o temprano llegará algún tipo de concentración". El banco también ha desvelado que ya ha recibido el visto bueno del BCE para la venta de su inmobiliaria Solvia.

El peor trimestre del año

Tras anunciar una caída del 73% en su beneficio hasta junio, Sabadell considera que este será el peor trimestre del año, también en materia de provisiones. Con esta perspectiva, Guardiola ha descartado entrar en pérdidas en lo que resta de ejercicio, indicando que, aunque las provisiones seguirán subiendo en los próximos trimestres por la normativa IFRS 9, esta variable habría alcanzado el pico este segundo trimestre.

Todo esto bajo la premisa de que no se produzca el mayor riesgo que la entidad observa para la capacidad de recuperación de todo el sector: un nuevo confinamiento general. "Esto supondría una fuente de perjuicio económico, lo que se tradcuciría automáticamente en las perspectivas de nuestro modelo, llevando a mayores provisiones y, por lo tanto, a pérdidas".

En este sentido, desde el banco se muestran seguros de que España "está aprendiendo a manejar la conciliación entre economía y salud".

La previsión de no llegar a pérdidas este año en el Grupo no es igual para su filial británica TSB, que ya ha perdido unos 71 millones de euros en el periodo. "No tendremos beneficios este año", asegura contundente el director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, que también ha aclarado que aún no hay la suficiente visibilidad para asegurar las estimaciones de ganancias para 2022 establecidas en el plan estratégico de la filial.

MOROSIDAD

A cierre de junio, la ratio de morosidad del banco se situó en el 3,95%, con un ligero repunte desde el 3,8% a cierre de marzo. Sin embargo, desde la entidad descartan que esta subida se deba por completo a posibles impagos por la crisis. "Tiene que ver más con que ahora cuesta transformar los NPLs (improductivos) en activos y darles salida", explica Varela.

Recuerda que las cifras de impagos están siendo "anestesiadas" por medidas como las moratorias en hipotecas y crédito al consumo o los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), retrasando el pico de esa morosidad hasta el segundo o tercer trimestre de 2021, cuando empiecen a vencer algunas de estas medidas de ayuda.

"Esperemos que el empleo se haya recuperado lo suficiente para que las moratorias no se conviertan en morosidad", reflexiona Guardiola, insistiendo en que el banco sigue especialmente vigilante, en el apartado de empresas, a sectores más afectados por la crisis como el turismo y todo lo que le rodea (restauración, viajes, transporte, etc).

Desde Sabadell reconocen, además, que la salida de las carteras de dudosos ha sido complicada con el parón de la economía. Sin embargo, ya han puesto la maquinaria a trabajar y aseguran que ya están explorando el mercado "para colocar carteras". "Estamos viendo mucho apetito sin que se hayan reducido significativamente los precios", indica el consejero delegado del banco.

¿Qué pasará con el dividendo?

En este contexto, y como ya hiciera ayer BBVA, Banco Sabadell se ha desmarcado de la posición del Santander para pagar dividendo en acciones ante las limitaciones impuestas por el BCE en este sentido. "Nuestra posición es seguir las recomendaciones del organismo y el año que viene el consejo de administración tomará la decisión correspondiente", indican desde la entidad.

Sin embargo, Guardiola sí ha querido dejar claro que el 'veto' del BCE puede perjudicar aún más a la cotización del sector bancario si se alarga en el tiempo.

Más ajustes de oficinas

El banco sí aprovechará el cambio de tendencia hacia una mayor operativa digital para seguir reduciendo costes a golpe de cierre de oficinas. De hecho, de las 140 sucursales inicialmente previstas en su plan de ajuste, Jaume Guardiola ha desvelado que, finalmente, el recorte afectará a 230 oficinas, 90 más de las marcadas en un principio.

El directivo no ha cerrado la puerta a que estos cierres conlleven cambios en la plantilla. A pesar de que el banco siempre ha optado por las recolocaciones en este tipo de procesos, Guardiola reconoce que "tenemos que estudiar cómo se transforman estos cierres en la gestión de recursos humanos", indica, sin detallar si esto implicará la puesta en marcha de algún plan de prejubilación en la entidad.