Banco Santander, condenado a devolver 600.000 euros a un cliente por los 'Valores Santander'

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander ha condenado a Banco Santander a devolver 600.000 euros a un cliente al que colocó 'Valores Santander' sin proporcionarle la información pertinente.

En concreto, la entidad deberá reembolsar al cliente 466.443 euros más los intereses legales del dinero. El banco incurrió en responsabilidad contractual al incumplir sus obligaciones de información y adecuada comercialización de los 'Valores Santander', un producto en el que el demandante invirtió 1,5 millones de euros, según la sentencia consultada por Europa Press.

De este modo, el cliente recibirá una indemnización y, al mismo tiempo, conservará las acciones del Banco Santander en que se transformaron los 'Valores Santander', que actualmente están valoradas en unos 291.000 euros. "En el caso que nos ocupa la demandada no ha acreditado (como le incumbía) haber prestado a los demandantes una información escrupulosa, detallada y completa de todas las características del contrato y sus eventuales riesgos", señala el juez.

Producto no adecuado

En definitiva, la sentencia concluye que el producto ofertado no era adecuado para el cliente y, además, Banco Santander no ha acreditado habérselo explicado de modo suficiente para entender cumplido el deber de información exigible, especialmente en lo referido a sus principales riesgos, como eran el modo de fijar el precio de canje por las acciones o la posibilidad de no cobrar el cupón.

Así, a pesar de que en la fecha de la contratación del producto no fuera exigible el cumplimiento de la normativa MIFID, ni concretamente el sometimiento al cliente de un test de idoneidad, "la obligación de las entidades financieras de facilitar a sus clientes una información veraz, suficiente, clara y completa es no solo indiscutible, sino además consustancial al principio de buena fe".

El despacho de Jaime Navarro Abogados, que ha defendido al cliente afectado, ha afirmado que este fallo es el de mayor cuantía conocido en España sobre 'Valores Santander'. Casi 130.000 españoles depositaron sus ahorros en este producto, unos bonos que se convertían en acciones de Santander cinco años después.

El letrado Jaime Navarro estima que aún hay más de 100.000 clientes de Banco Santander que no han reclamado por este producto y ha llamado a los mismos a hacerlo debido a que el plazo para recuperar el dinero termina cuando el contrato financiero acaba. Como la mayoría sigue teniendo acciones de la entidad se puede seguir reclamando.