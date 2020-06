Banco Santander busca en JP Morgan a su nuevo presidente en Reino Unido

Banco Santander sigue buscando alternativas para impulsar su negocio en Reino Unido. Tras el fichaje el pasado mes de mayo de António Simões como nuevo responsable regional de Europa, la entidad ultima la contratación de William Vereker, quien se unió a JP Morgan hace apenas cinco meses, para sustituir a Shriti Vadera a finales de año, según publica el diario Financial Times.

Desde Santander no confirman el fichaje, pero según apunta el diario la idea es que a finales de semana se pueda tener cerrado el acuerdo, a la espera de todas las autorizaciones necesarias, incluida la del Gabinete británico, donde Vereker ocupó un puesto de alto rango hace menos de dos años, como "enviado especial" de Theresa May en la City para hacer de puentes con los bancos en plena crisis del Brexit. Aún así, no se esperan problemas en este sentido, pues el directivo sí ha podido trabajar en JP Morgan estos meses.

Si todo marcha según lo previsto, Vereker ocuparía el cargo de presidente de Santander UK, que según el diario británico sería un puesto de carácter institucional, cuando Vadera abandone la entidad de forma definitiva para incorporarse a la presidencia de la aseguradora británica Prudential.

Vereker, de 53 años, sería el hombre elegido para ayudar a reflotar el negocio de Santander UK, de capa caída en los últimos trimestres en los que ha ido perdiendo notable peso en la aportación de beneficios del grupo, en medio de una profunda competencia en el mercado hipotecario. Una caída que ha obligado a una fuerte reducción de costes en Europa al frente de la que desde mayo se sitúa Simões.

En febrero, Vereker se unió a JPMorgan como vicepresidente de banca de inversión para Europa, Oriente Medio y África. Antes de su periodo colaborando con el Gobierno de May, que finalizó con la llegada de Boris Johnson al 'poder', Vereker trabajó durante más de 30 años como banquero de inversión en firmas como Schroders, Babcock & Brown, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Nomura y, posteriormente, como codirector del banco de inversión de UBS, donde, por cierto, coincidió con Andrea Orcel.

Según informa el Financial Times, también fue candidato para reemplazar a Xavier Rolet como director ejecutivo de la bolsa de Londres en 2018, pero perdió ante otro ex banquero, el veterano de Goldman Sachs, David Schwimmer.