La Fed limita los dividendos y veta las recompras de acciones a los bancos de EEUU

Giro de 180 grados en la Reserva Federal. El organismo comandado por Jerome Powell ha anunciado un límite a los dividendos bancarios y a las recompras de acciones, al menos hasta el cuarto trimestre de 2020.

La decisión llega tras conocerse los resultados de los test de estrés al sector, en lo que la Fed incluía un escenario más adverso que el inicialmente previsto, teniendo en cuenta el impacto de la crisis del coronavirus. Las pruebas no incluyen el análisis entidad por entidad, pero sí reflejan que algunas entidades podrían caer por debajo de los requisitos mínimos de capital regulatorios en el escenario más adverso.

Por eso, y según detalla su comunicado, la institución ha decidido “requerir a los bancos que preserven su capital suspendiendo la recompra de acciones, limitando los pagos de dividendo y permitiendo que los dividendos se ajusten a una fórmula basada en los ingresos recientes”. Del mismo modo, las entidades tendrán que repensar sus planes de capital a largo plazo, de acuerdo a los resultados de los test de estrés.

Bancos 'responsables'

Cabe recordar que la mayoría de entidades del país, al menos, las grandes cotizadas, ya habían suspendido sus programas de recompra de acciones de forma voluntaria. Pero solo hasta julio. Ahora, la Fed obliga a extender la medida hasta el tercer trimestre.

En cuanto a los dividendos, no podrán superar lo pagado en el segundo trimestre, y no podrán superar los ingresos de los últimos cuatro trimestre. “Un banco no puede aumentar su dividendo y podrá pagar dividendos si ha ganado los ingresos suficientes”, indica en el comunicado.

'Aunque esperamos que los bancos continúen gestionando sus acciones de capital y riesgos de liquidez con prudencia, y en apoyo de la economía real, hay una incertidumbre sustancial acerca de la trayectoria de la recuperación económica', explicó Randall Quarles, vicepresidente de la Fed, en un comunicado.

Según las pruebas del organismo dirigido por Jerome Powell, los bancos están bien capitalizados bajos los diversos escenarios planteados: caída en V, un recuperación más suave en U o una doble recaída en W, que contemplan una tasa de desempleo entre el 15,6% y el 19,9%.

No obstante, en estos dos últimos casos “varias entidades financieras se acercarían a los niveles mínimos de capital”. En concreto, las pérdidas oscilan entre los 560.000 millones y los 700.000 millones de dólares según los escenarios.