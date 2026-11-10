Diez pintas por segundo: así se ha convertido Cruzcampo en la cerveza española más vendida en el Reino Unido

Cruzcampo lanzó Sevilla Orange, su primera cerveza de sabor en el mercado británico, que ha logrado la mayor penetración frente a otras cervezas con sabor y ha captado un 12% de compradores que eran nuevos en la categoría.

¿Qué innovación de producto ha reforzado el crecimiento de Cruzcampo en el Reino Unido y qué impacto tiene?

Heineken, propietaria de Cruzcampo, impulsó la expansión con inversión en distribución y campañas; el lanzamiento de Cruzcampo en las islas es el mejor del grupo en una década, según la compañía.

¿Qué papel ha tenido Heineken en el desembarco y expansión de Cruzcampo en el Reino Unido?

El éxito se mide con datos de NielsenIQ y cuota en hostelería; Cruzcampo vende cerca de 900.000 pintas al día, más de diez por segundo, y ocupa el tercer puesto por valor entre cervezas de barril.

¿Cómo se mide el éxito de Cruzcampo en el mercado británico y qué volumen vende actualmente?

Ya ocurrido: uno de cada cuatro pubs ofrece Cruzcampo, lo que diversifica la oferta y atrae a clientes que buscan cerveza española; podría ocurrir que aumente la competencia por grifos y promociones entre cervezas internacionales.

¿Qué consecuencias tiene para los pubs británicos que Cruzcampo se sirva en 18.500 establecimientos?

Cruzcampo aprovechó la demanda de turistas británicos tras sus vacaciones en España, amplió distribución rápidamente y apoyó el lanzamiento con una campaña masiva en TV, exteriores y redes; en menos de cuatro años llegó a 18.500 pubs y supermercados clave.

¿Por qué Cruzcampo ha pasado a ser la cerveza española más vendida en los pubs del Reino Unido?

La marca se ha consolidado como la tercera cerveza de barril por valor en hostelería y ha expandido su oferta lanzando la variedad Cruzcampo Sevilla Orange.

Apenas tres años y medio después de su desembarco en abril de 2023, representa el mejor lanzamiento del grupo Heineken en la última década.

Una de cada tres cervezas de marcas españolas vendidas en el país es Cruzcampo, estando presente en más de 18.500 pubs y bares británicos.

Cruzcampo se convierte en la cerveza española más vendida en Reino Unido, alcanzando unas ventas de cerca de 900.000 pintas al día, lo que equivale a más de diez por segundo.

Una de cada tres cervezas de marcas españolas que se venden en el Reino Unido es Cruzcampo. Se sirve ya en más de 18.500 pubs y bares de todo el país. La marca del grupo Heineken saca pecho. “Con mucho acento andaluz”, apunta.

En hostelería, si se amplía la comparación a todas las cervezas de barril del país, británicas e internacionales incluidas, Cruzcampo ocupa ya el tercer puesto por valor.

La cervecera andaluza hace públicos estos hitos, con datos NielsenIQ de septiembre pasado, apenas tres años y medio después de su desembarco en las islas británicas. Es el mejor lanzamiento del grupo Heineken en una década.

El volumen total de ventas de la marca sevillana equivale a cerca de 900.000 pintas al día, más de diez cada segundo.

“Es en la hostelería donde la marca brilla especialmente: en bares y pubs es la cerveza española más vendida”, asegura la compañía.

Abril de 2023

“La conquista de Cruzcampo del mercado británico comenzó en abril de 2023: fueron los propios turistas británicos quienes la reclamaron”, explica Cruzcampo

“Al volver de sus vacaciones en el sur de España, preguntaban en redes sociales dónde podían encontrar esa cerveza. Ese fue el empuje. En menos de un año, Cruzcampo ya estaba en casi 10.000 bares y en el 68% de los supermercados del país”, continúa el relato.

En el momento actual, uno de cada cuatro pubs del país ofrece Cruzcampo a sus clientes (18.500 de un total de 71.000 establecimientos).

Además, indica la compañía, “es la que más crece entre las diez principales cervezas de la hostelería británica”.

En los supermercados, Cruzcampo es la marca que más crece de toda la categoría, más de cuatro veces por encima del mercado.

Se ha reforzado ese crecimiento con una campaña, ‘Choose to Cruz’, en la televisión y las plataformas británicas, en redes sociales y en exteriores tan reconocibles como la estación de Waterloo y la emblemática Piccadilly Circus, en Londres.

«Ser la cerveza española más vendida en uno de los mercados cerveceros más exigentes del mundo, solo tres años después de llegar, es un hito para Cruzcampo. La gente la pide y la vuelve a pedir”, señala Laura Pérez Gasparri, Senior Marketing Manager de Cruzcampo.

“Lo hemos conseguido sin renunciar a lo que somos: una cerveza con mucho acento. Hemos pasado de ganar presencia a ganar preferencia, y eso es lo que convierte un lanzamiento de éxito en una marca consolidada en el mercado británico», añade la ejecutiva.

Sevilla Orange

Al producto clásico ha añadido ahora Cruzcampo Sevilla Orange, su primera cerveza de sabor en el mercado británico.

En su lanzamiento, las latas se vendían en bolsas de malla naranja, como las de las naranjas de la frutería. Hoy tiene la mayor penetración del mercado británico frente a otras cervezas con sabor.

El 12% de sus compradores son nuevos en la categoría de cerveza y cider.

Con una fuerte tradición en el sur de España, además de en el Reino Unido Cruzcampo está presente en Suecia, Marruecos, Japón, Italia, Países Bajos, Cuba o México.