China da por perdida a España como caballo de Troya en la UE si Feijóo gana a Sánchez

Según El Español, el plan del PP pasa por alinearse con la política europea de "desconexión paulatina", impulsar exportaciones españolas y establecer controles y límites en sectores estratégicos como ciberseguridad, defensa e infraestructuras.

El artículo y la cobertura relacionada explican que el estado actual del proyecto podría seguir adelante en fases administrativas, pero la autorización definitiva dependerá del nuevo Ejecutivo, que podría imponer limitaciones de seguridad y condiciones más estrictas.

¿Cómo afectaría a proyectos concretos, como la megafábrica de SAIC en Ferrol, una victoria de Feijóo?

Según la cobertura de El Español, sólo se ha ejecutado una fracción: la llegada real de inversión directa fue de aproximadamente 2.000 millones, cerca del once por ciento del volumen anunciado.

¿Qué parte de la inversión anunciada desde 2020 se ha ejecutado realmente en España?

Ha permitido que compañías chinas sorteen restricciones europeas, entrar en contratos públicos y comprometer inversiones industriales, convirtiendo a España en el principal polo de inversión de Pekín en la UE.

¿Qué consecuencias ha tenido la política de Sánchez hacia China para la presencia de empresas chinas en España?

Porque la cobertura del artículo y otras piezas de El Español muestran que el Gobierno de Pedro Sánchez actuó como defensor de China ante la Comisión y el Parlamento europeos, facilitando contratos y evitando vetos; Feijóo propone alinearse con la doctrina de la UE y respetar los vetos aprobados por Bruselas.

¿Por qué Pekín teme perder a España como "caballo de Troya" en la UE si gana Feijóo?

Las diplomacias y empresas chinas intentan amarrar sus proyectos a largo plazo mediante encuentros en Madrid ante la posible revisión de sus contratos estratégicos.

Alberto Núñez Feijóo planea alinearse con la doctrina de la UE para reducir la dependencia de Pekín y controlar inversiones en sectores clave como ciberseguridad o defensa.

España ha actuado como principal aliado de China ante Bruselas, frenando vetos tecnológicos a Huawei e impulsando inversiones en automoción y energía.

Pekín teme perder su influencia en la Unión Europea si Pedro Sánchez no continúa al frente del Gobierno de España tras el 29-N.

Alarma en Pekín. Las empresas (y autoridades) chinas siguen de cerca la actualidad española con la esperanza de que Pedro Sánchez pueda dar la vuelta a las encuestas y se mantenga en La Moncloa.

Son quizás de las pocas compañías que en estos momentos creen que el actual presidente del Gobierno es la mejor alternativa para el mundo corporativo.

Pero no por razones estrictamente empresariales. Sánchez y su Gobierno han sido el gran sostén de Pekín ante la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. En medio de una guerra comercial encarnizada han encontrado en Madrid a su mejor aliado.

España ha abierto la puerta a la cuestionada Huawei, tanto en contratos públicos, como en infraestructuras de red críticas; ha permitido inundar nuestro mercado de coches chinos; y se ha convertido en el principal polo de inversión de Pekín en la UE.

Pero es que, además, España les ha protegido en todos los debates en los que Europa ha pedido vetos para China. El último caso es la nueva ley de ciberseguridad (CSA 2) en la que el Gobierno ha torpedeado abiertamente un acuerdo de mínimos, a cambio de proteger su relación comercial con Pekín.

España ha pedido formalmente respetar los contratos públicos en vigor con Huawei incluso si es que finalmente se veta al suministrador chino en todo el continente.

Toda esta política española ha permitido a las compañías chinas sortear el veto al 5G, los aranceles a la exportación de vehículos y poner una pica en el corazón de cuarta economía del euro desde donde se han expandido al resto del continente.

Es por ello que, después de ocho años de relación privilegiada (con cuatro visitas de Sánchez a Pekín), China teme perder su caballo de Troya en Europa, su principal socio comercial en el continente y, en especial, su gran defensor ante Bruselas.

El lobby chino -cada vez más fuerte en España- da por perdida la amistad privilegiada con Madrid si es que Alberto Núñez Feijóo logra formar gobierno tras el 29-N.

Y no están desencaminados. Este diario también ha podido saber que el plan de Feijóo con China pasa por alinearse con la Comisión Europea y con el Partido Popular Europeo (PPE), respetando los pactos (y los vetos) que se acuerden en la UE.

Hablamos además de un fenómeno global en el que las inversiones chinas comienzan a estar bajo la lupa. El último análisis de FDI Intelligence advierte de que los principales destinos de la inversión extranjera china en Europa atraviesan una etapa de agitación política.

Sucesivos procesos electorales en Hungría y Serbia este año han desbancado a gobiernos que mantenían estrechos vínculos con Pekín. Y el análisis también pone bajo la lupa a España, que tiene previstas elecciones generales para finales de este mes.



En conjunto, estas tres economías han captado más del 40% de los compromisos de inversión directa china en proyectos de nueva creación (greenfield) en Europa desde 2020.

En este sentido, los analistas prevén un mayor escrutinio sobre los proyectos concretos acordados bajo las Administraciones anteriores. De hecho, en Hungría ya se están llevando a cabo revisiones relativas a incentivos, así como a cuestiones medioambientales y laborales.

Por su parte, España es el principal destino de estos anuncios gracias a los compromisos para construir fábricas de coches e infraestructuras renovables. Desde 2020 se han comprometido 17.590 millones.

Aunque conviene recordar la baja cifra de ejecución, ya que la llegada de inversión extranjera directa (IED) ha sido de apenas 2.000 millones, sólo un 11% del montante de los proyectos de inversión que se han anunciado.

Es por ello que hay mucha preocupación en Pekín. Esta misma semana el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, mantuvo un encuentro en Madrid con representantes empresariales españoles.

Una reunión especialmente enfocada en transmitir el compromiso a largo plazo de China en España, ya que puso en valor las oportunidades de colaboración en inversión, innovación y comercio.

Contó además con una elevada participación de empresas de la automoción, la energía, la maquinaria, el sector agroalimentario, el equipamiento de baño, el turismo, las tecnologías de la información, la banca y los servicios jurídicos.

El representante chino valoró la acogida a sus proyectos de inversión, concentrados en las energías limpias, y explicó que el Gobierno chino espera que sus empresas actúen en España como socios en inversión, innovación y cadenas de suministro, "apostando por la producción local".

No obstante, y ya en privado, manifiestan su inquietud por el futuro político en España y en especial del escrutinio que podrían tener sus proyectos, la mayoría de ellos, todavía en una fase muy embrionaria.

¿Y qué hará Feijóo? Básicamente seguir la doctrina de la UE que supone una desconexión paulatina de China en búsqueda de una relación más equilibrada.

China es nuestro principal proveedor con 50.250 millones de euros en 2025, el 11% del total; y sólo vendemos 7.972 millones, el 2%. Por ello, en el PP creen que hay que reducir este enorme déficit con una relación más simétrica. Y eso pasa por impulsar nuestras exportaciones.

En cuanto a las inversiones, la estrategia tiene que ver con una desescalada ordenada de China, de sus proveedores y de su creciente influencia en la economía española. No se trata de expulsarlos, pero sí de controlar su expansión.

Este movimiento se extenderá a todos los proyectos en marcha, estableciendo claros límites en sectores estratégicos como la ciberseguridad, la defensa o las infraestructuras.

Uno de los proyectos que está en el punto de mira es la megafábrica de coches que el gigante chino SAIC Motor quiere instalar cerca de los astilleros de Navantia y del arsenal militar en Ferrol.

Este diario ha explicado que el proyecto ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea (UE) y en el PP lo saben. La idea no es frenarlo, pero sí poner las limitaciones necesarias para reforzar la seguridad de las infraestructuras estratégicas.

Golpe para Pekín

De momento, el Gobierno central ha dado el plácet para constituir una sociedad vehicular instrumental que será la encargada de desarrollar las siguientes fases administrativas del proyecto.

Pero falta la autorización definitiva, que estará a cargo (con toda seguridad) del Ejecutivo que salga de las urnas el 29-N. Y si gana el PP, las condiciones podrían cambiar.

En los populares son conscientes del peso regional de los muchos proyectos que ha cerrado China en nuestro territorio, pero creen que esto puede ser compatible con mejorar la seguridad y reducir los riesgos geoestratégicos.

Lo que no harán será mantenerse como los mayores defensores de China ante la Unión Europea, lo que podría significar un verdadero golpe para Pekín en sus empresas.

Sería, por tanto, el fin de la relación privilegiada que han mantenido a todos los niveles con Sánchez. Relación que ha generado grandes críticas en la UE y en Estados Unidos.