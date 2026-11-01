Adif (y Puente) torpedean el diálogo con Iryo y Ouigo en el peor momento de la alta velocidad

Reclaman grupos de trabajo conjuntos, planes de contingencia compartidos y canales de interlocución permanentes para coordinar protocolos y prevenir incidencias; denuncian que Adif no facilita información ni participación en la toma de decisiones.

¿Qué piden Ouigo e Iryo para mejorar la gobernanza y la seguridad con Adif y Renfe?

Informes y estadísticas citadas en El Español y un informe de la CIAF vinculan el descarrilamiento de Iryo en Adamuz a una fractura previa en una soldadura; además, la línea Madrid-Andalucía acumula más incidencias técnicas, lo que sugiere problemas de mantenimiento en tramos veteranos.

¿Qué relación existe entre los recientes accidentes (Adamuz, Urda) y el estado de la infraestructura?

La liberalización duplicó rutas y aumentó pasajeros de 23,7 millones en 2021 a 44,5 millones en 2025, y redujo precios entre un 30% y 50% en corredores con más demanda, según El Español. Ese crecimiento elevó la presión sobre la gestión de infraestructuras.

¿Cómo ha afectado la liberalización de 2021 al uso del AVE en España?

Ya sufrido retrasos en reducir sus costes de acceso a la infraestructura, las compañías han reclamado judicialmente y afirmado que la demora les perjudica económicamente y complica la planificación de tarifas y rutas. Esto alimenta la sensación de "estrategia de exclusión" por parte del operador público.

¿Qué consecuencias ha tenido para Ouigo e Iryo que Adif retrase la aplicación de la rebaja de cánones?

Según fuentes del sector citadas por El Español, Adif ha bloqueado reuniones por instrucciones del Ministerio de Transportes, que considera a los privados adversarios de Renfe y prioriza la defensa de la pública. Esta falta de interlocución viene desde la llegada de Óscar Puente y su equipo a la cúpula de Renfe y Adif.

¿Por qué Adif se niega a reunirse con Ouigo e Iryo según El Español?

Crisis en la red de alta velocidad: Los accidentes de Adamuz y Urda, sumados a las fallas de infraestructura, incrementan la preocupación sobre el deterioro de la red tras la rápida liberalización ferroviaria.

Exigencia de un trato igualitario: Las compañías privadas reclaman mesas de trabajo conjuntas y planes de contingencia comunes, recordando que abonan cerca de 200 millones de euros anuales a Adif en cánones.

Conflicto con el Ministerio: Óscar Puente mantiene un duro enfrentamiento con las operadoras privadas, acusándolas de competencia desleal ('dumping') y de perjudicar la infraestructura industrial de Renfe.

Inexistencia de interlocución: Adif y el Ministerio de Transportes se niegan a reunirse con Iryo y Ouigo para abordar cuestiones de gobernanza, seguridad y planificación de la alta velocidad.

La tragedia de Urda ha vuelto a poner en el punto de mira la gestión de la alta velocidad en España. Unas infraestructuras que hace una década eran modélicas, pero que ahora se han convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

Del accidente de Urda al de Adamuz han pasado sólo nueve meses y entre los dos ya suman 115 fallecidos. Y las responsabilidades apuntan en todas las direcciones.

Fallos humanos, problemas con la actualización de los sistemas de seguridad, infraestructuras obsoletas, falta de inversión y una liberalización ferroviaria que ha ido más rápido de lo que el sistema puede asumir.

Pero hay un problema de fondo que sobrevuela todos los anteriores: la guerra del Ministerio de Transportes contra Ouigo e Iryo y la inexistente relación entre el operador ferroviario Adif y las dos empresas privadas que prestan el servicio de alta velocidad.

En medio del peor momento de la alta velocidad en España, el operador ferroviario se niega a reunirse con estas dos empresas para tratar temas básicos como la seguridad, la planificación o la gobernanza. Algo inconcebible en un mercado liberalizado.

El operador público, Renfe, compite a pleno rendimiento con los dos privados, la francesa Ouigo que se estrenó en mayo de 2021, y la italiana Iryo, que debutó en noviembre del año siguiente. Los dos en la ruta Madrid-Barcelona.

En cuatro años, esta liberalización ha duplicado las rutas, ha rebajado los precios entre un 30% y un 50% en los corredores más demandados y ha democratizado la alta velocidad pasando de 23,7 millones de pasajeros en 2021 a los 44,5 millones al cerrar 2025.

Pero estos números parecen inquietar al ministro de Transportes, Óscar Puente, que empezó una guerra contra los dos privados nada más llegar al cargo a finales de 2023.

Una guerra sin cuartel en la que criminalizó a las dos compañías. El ministro denunció que los dos estaban -en especial Ouigo- vendiendo billetes muy por debajo de los costes reales.

Una defensa cerrada a Renfe, la compañía pública, y olvidando por completo cualquier tipo de objetividad como árbitro y coordinador del mercado ferroviario y de sus inversiones.

Puente les acusó de dumping para captar cuota de mercado, a costa de enormes pérdidas que se podían permitir por estar amparadas por los gobiernos de Francia e Italia. Ouigo como filial de la estatal francesa SNCF, e Iryo, participada por la estatal italiana Trenitalia.

El ministro se quejó también de que Francia bloqueaba la llegada de Renfe a París, un proyecto que no se ha concretado. Amenazó con protestas ante la UE que nunca llegó a cumplir.

Pero la guerra no quedó ahí. En buena parte de los incidentes más graves que se han producido en los últimos meses (excluyendo las dos tragedias), tanto Puente como Renfe y Adif han intentado derivar la responsabilidad a los privados. Y para ello ha usado toda la maquinaria gubernamental, institucional y mediática.

Los cánones ferroviarios -que financian el coste de mantener la red- han sido otro de los frentes de batalla. Ouigo e Iryo han pedido una rebaja amparándose en sentencias de la Unión Europea y de la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Pero Adif, amparada por Transportes, ha hecho todo lo posible por retrasar su aplicación.

Una "estrategia de exclusión" como reconocen en privado desde estas compañías y en la que el operador ferroviario ha sido un colaborador necesario.

"Funcionan como una sola empresa y eso en un mercado liberalizado debería estar prohibido", dice un experto ferroviario a este diario. En efecto, Puente actúa como presidente de Renfe y Adif y sus respectivos presidentes, Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, como directores de filiales del Ministerio de Transportes.

Precisamente, Puente se ha encargado de situar a un equipo fiel en la cúpula de Renfe y Adif. En los últimos tres años se ha encargado de barrer todos los equipos de técnicos y los ha sustituido por políticos cercanos sin apenas experiencia ferroviaria.

"Se ha asegurado de tener una maquinaria perfecta a su servicio", dice un técnico purgado. Pero esto no significa que la maquinaria esté engrasada para gestionar bien las dos empresas públicas.

Pero lo peor es que "Adif actúa claramente para proteger a Renfe", dicen los afectados. La normativa indica que Adif es el proveedor de las infraestructuras ferroviarias y que sus clientes son Renfe, Ouigo e Iryo. Los tres con iguales derechos y responsabilidades.

Adif recauda poco más de 700 millones de euros por estos cánones de los que unos 450 millones corresponden a Renfe, poco más de 110 a Iryo y 80 a Ouigo.

Dicho de otra manera, las tres compañías son clientes de Adif y gracias a este canon están en posición de exigir un trato igualitario y un servicio que no preste fallos.

Pero Adif no lo entiende así. Desde que empezó la liberalización los dos privados han pedido insistentemente reuniones y la creación de grupos de trabajo para analizar la actualidad del sector y poder resolver juntos los problemas que aquejan la alta velocidad.

"No existe interlocución, ni con el Ministerio de Transportes, ni con Adif", dice un alto directivo de una de estas compañías al ser preguntado por el nivel de sintonía que existe entre las partes.

Mejorar la gobernanza

Después de Adamuz han vuelto a insistir, pero siguen sin recibir una respuesta. Es verdad que se han producido encuentros, pero muy puntuales y sólo para resolver temas técnicos, no para trabajar con las luces largas.

Los privados creen que se debe trabajar en conjunto con Renfe y con Adif en planes de contingencia comunes para pactar procedimientos, mejorar la gobernanza y el trabajo del día a día. Pero nada de esto se ha producido.

"Todos tienen algo que decir y los operadores privados pueden ser muy útiles para aportar una visión diferente a la que tiene Renfe", dice un experto en trenes con años de experiencia en el sector.

El crecimiento del sistema ha sido enorme desde que comenzó la liberalización, pero el método de Adif no ha cambiado. Deciden solos y transmiten -con muy poca antelación- los posibles cambios en los protocolos o en el trabajo diario.

Máxima de Puente

De hecho, los operadores dicen desconocer los planes de contingencia de Adif, incluso tras la serie de fallos del sistema y la tragedia de Adamuz de enero de este año.

Adif se comporta como si no existiera la liberalización, no se comparte información, ni hay grupos de trabajo para monitorizar el servicio ni la gestión de incidencias. Algo que quizás hubiese ayudado a mejorar los procedimientos para evitar las tragedias vividas este año.

El problema es que -incluso tras las tragedias que han involucrado a Renfe y a Iryo- Adif y el Ministerio de Transportes siguen viendo a los privados como enemigos. Y mientras eso no cambie poco se puede hacer para mejorar la interlocución. Es la máxima de Óscar Puente.