El Puerto de Sevilla se asegura potencia eléctrica para ganar a Polonia la carrera por el centro de motores de Ryanair

La energía asegurada y la rapidez en autorizaciones ambientales sitúan a Sevilla en mejor posición frente a Polonia, y Ryanair decidirá antes de fin de año sobre el emplazamiento.

¿Cómo influye esta garantía eléctrica en la competencia con el emplazamiento alternativo en Polonia?

Incluye un transformador 66/20 kV de 25 MVA en Torrecuéllar, cinco salidas nuevas de media tensión y mejoras en control y operación de Tablada y Torrecuéllar.

¿En qué consiste técnicamente la solución que dará 20 MW al futuro centro de motores?

La Autoridad Portuaria de Sevilla, la Zona Franca y Endesa han firmado el contrato y coordinarán actuaciones en las subestaciones de Tablada y Torrecuéllar.

¿Quiénes participan en el proyecto eléctrico que reforzará la red de la margen derecha del Guadalquivir?

Ya se han desbloqueado trámites y la AAUS para la filial de Ryanair; podría atraer la inversión y acelerar otros proyectos industriales si la red se refuerza según la planificación.

¿Qué consecuencias ya tiene para Andalucía que se garantice la energía y qué podría pasar después?

Porque Ryanair exige suministro estable para su inversión de 290 millones y la red andaluza está cerca del límite; Puerto, Zona Franca y Endesa financian obras para garantizar los 20 MW necesarios.

¿Por qué el Puerto de Sevilla ha asegurado potencia eléctrica para el centro de motores de Ryanair?

Las actuaciones t!ecnicas de Endesa se desarrollar!an en las subestaciones de Tablada y Torrecu!ellar para dar respuesta a la saturaci!on que sufre la red el!ectrica andaluza.

Con las licencias ambientales concedidas y la energ!ia asegurada, Andaluc!ia toma ventaja en la carrera, a la espera de la decisi!on final de Ryanair antes de fin de a!no.

La garant!ia de suministro el!ectrico busca asegurar la implantaci!on del futuro centro de reparaci!on de motores de Ryanair, una inversi!on de 290 millones por la que compite Polonia.

El Puerto de Sevilla y la Zona Franca invertir!an m!as de 3 millones de euros junto a Endesa para garantizar 20 MW de capacidad el!ectrica en la margen derecha.

El Puerto de Sevilla se asegura potencia eléctrica para el suministro del futuro centro de reparación de motores de Ryanair.

La Autoridad Portuaria y la Zona Franca invertirán más de 3 millones en un proyecto que desarrolla Endesa para “dotar de capacidad eléctrica a las futuras iniciativas empresariales, logísticas e industriales” en la margen derecha.

La más relevante de esas iniciativas es una inversión de 290 millones de la aerolínea para su centro de motores, por el que también compite un emplazamiento alternativo en Polonia.

A finales de agosto la Junta de Andalucía ya concedió la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) a Negocios Raiseber S.L., filial de Ryanair, para este centro.

Con las licencias ambientales y la energía asegurada, Andalucía toma una posición de ventaja en la carrera para captar la inversión.

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró que antes del final de este año habrá una decisión tomada sobre dónde dirigen su apuesta.

Problema general

En la situación actual, la garantía de acceso a potencia eléctrica no es en absoluto una cuestión menor para los nuevos proyectos industriales en Andalucía.

La red eléctrica está muy cerca del 100% de su capacidad, con iniciativas industriales y urbanísticas afectadas.

Málaga llegó a perder un centro de datos de 1.000 millones de euros por no poder asegurarle suministro energético, y se estiman en unas 30.000 las viviendas paralizadas.

La Junta de Andalucía tiene identificadas 119 iniciativas relevantes en peligro por problemas con el suministro de energía en todo el territorio.

Y ha peleado para que el centro de motores de Ryanair en Sevilla no esté en esta lista.

El consejero de Energía, Jorge Paradela, ha explicado en varias ocasiones que técnicos de la administración han trabajado estrechamente con el personal de la compañía.

La colaboración ha permitido salvar trámites como las autorizaciones ambientales en tiempo récord, y también asegurar potencia para la planta industrial.

El proyecto eléctrico del Puerto, Zona Franca y Endesa prevé reforzar y ampliar la capacidad de la red de distribución eléctrica necesaria para atender una demanda prevista de 20 MW.

La solución técnica diseñada contempla actuaciones en las subestaciones de Tablada y Torrecuéllar, desde las que se alimentarán los futuros desarrollos de la margen derecha.

Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de un nuevo transformador de 66/20 kV y 25 MVA en la subestación de Torrecuéllar, así como la incorporación de nuevas posiciones de media tensión y la adecuación de los sistemas de control y operación asociados a ambas instalaciones.

Asimismo, el proyecto contempla la habilitación de cinco nuevas salidas de línea de media tensión, dos desde la subestación de Tablada y tres desde la de Torrecuéllar.

Estas actuaciones se integran además en la planificación de infraestructuras eléctricas del entorno portuario y se encuentran alineadas con la futura Subestación Puerto de Sevilla 220/66 kV, una instalación estratégica.

En la firma de los contratos han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, y el director de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez Durán, y la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar.

Más planes

Este contrato se suma al firmado hace un año para la ampliación de la subestación eléctrica de Palmas Altas, con 5 millones de inversión, para la margen izquierda de la dársena.

Esta actuación era clave para el distrito urbano portuario de Sevilla y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto.

Además de desarrollos urbanísticos y nuevas empresas, la colaboración entre el Puerto de Sevilla y Endesa pretende avanzar progresivamente en la electrificación de la actividad marítima y portuaria, incluida la alimentación eléctrica de los buques.

Un avance para evitar la utilización de motores auxiliares de combustión y las emisiones asociadas mientras los buques permanecen atracados.

Y forma parte del empeño en la transformación del Puerto de Sevilla como nodo logístico e industrial de referencia en el sur de Europa.

Desde 2023 Endesa y el Puerto de Sevilla colaboran para un puerto más verde y descarbonizado, basado en la integración de la movilidad sostenible, la energía renovable, el almacenamiento de energía y la digitalización de los procesos a través de open data.

El proyecto prevé comunidades industriales portuarias, en las que las empresas puedan compartir infraestructuras, generación renovable, almacenamiento y gestión energética.

También se está trabajando en uso de combustibles alternativos y en la digitalización a través de una plataforma de gestión inteligente de todos los recursos y servicios portuarios.