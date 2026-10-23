Cosentino entra en los mercados de Kazajistán y Kirguistán mediante un acuerdo de distribución

Eduardo Cosentino es el vicepresidente ejecutivo de la compañía y ha señalado que introducirse en esos mercados es un reto y una gran oportunidad, confiando en que Terraluz es el socio adecuado para esta primera etapa.

¿Quién es Eduardo Cosentino y qué ha dicho sobre la expansión a Kazajistán y Kirguistán?

La exclusividad centraliza la oferta en un socio con experiencia, lo que puede acelerar la penetración de la marca, pero reduce las opciones de otros distribuidores locales para comercializar las mismas gamas de producto.

¿Qué riesgo u oportunidad representa para los distribuidores locales la exclusividad de Terraluz?

Cosentino dispone de infraestructura logística propia con un almacén equipado y maquinaria de corte para ofrecer transformación y suministro adaptados a la demanda local.

¿Qué capacidad logística y de servicio ha desplegado Cosentino en la región?

Ya se ha abierto un espacio de más de 150 metros cuadrados en el principal distrito de diseño de Almaty, lo que facilita la visibilidad de las marcas y el acceso directo a clientes profesionales y finales en la capital económica.

¿Qué implica para el mercado local la apertura del showroom de Cosentino en Almaty?

Cosentino busca consolidar su posicionamiento en Asia Central aprovechando el dinamismo económico y urbanístico de la región; Terraluz aporta conocimiento local y red de distribución para poner las marcas (Silestone, Dekton, Sensa, ECLOS) en arquitectos y promotores.

¿Por qué Cosentino ha firmado un acuerdo con Terraluz para entrar en Kazajistán y Kirguistán?

La firma almeriense continúa así su crecimiento internacional, un ámbito que ya representa más del 90% de su facturación total y le lleva a operar en más de 120 países.

Terraluz distribuirá de forma exclusiva productos como Silestone, Dekton, Sensa y ECLOS, apoyándose en una infraestructura logística y un almacén con maquinaria de corte en la región.

La multinacional ha inaugurado un showroom de más de 150 metros cuadrados en Almaty, la capital económica kazaja, situándose como el primer espacio dedicado íntegramente a la marca en Eurasia.

Cosentino se expande en Asia Central tras firmar un acuerdo de distribución en exclusiva con la firma Terraluz para los mercados de Kazajistán y Kirguistán.

Cosentino impulsa su expansión en Asia Central a través de un acuerdo de distribución en exclusiva con Terraluz que le permitirá la entrada comercial en los mercados de Kazajistán y Kirguistán.

El primer paso es la apertura de un espacio de más de 150 metros cuadrados en Almaty, capital económica del primero de ambos países.

El espacio se encuentra en el principal distrito de diseño de la ciudad, donde se concentran algunas de las firmas internacionales más prestigiosas del sector y disfruta de una ubicación privilegiada en una de las principales arterias de la ciudad.

Es el primer showroom íntegramente dedicado a Cosentino en toda Eurasia, "un paso estratégico para consolidar el posicionamiento de la marca en una región con un creciente dinamismo económico y urbanístico", dice la multinacional almeriense.

Terraluz distribuirá en exclusiva todas las marcas de Cosentino en ambos países y acercará su catálogo de superficies a arquitectos, diseñadores, promotores, constructores y clientes finales.

Se introducen así en este mercado productos que son líderes a nivel mundial como Silestone, Dekton, Sensa y ECLOS.

La compañía cuenta además con una infraestructura logística propia para atender el crecimiento de la demanda en la región.

Su almacén ya dispone de material y está equipado con maquinaria de corte para ofrecer servicios de transformación y suministro adaptados a las necesidades del mercado local.

"Para nosotros es un reto y una gran oportunidad introducirnos en mercados nuevos como Kazajistán y Kirguistán", ha reconocido el vicepresidente ejecutivo de Cosentino, Eduardo Cosentino.

Con sede central en Almería, la compañía opera en más de 120 países y cuenta con una red de más de 180 instalaciones comerciales y de servicio en todo el mundo.

Más del 90% de su facturación procede actualmente de los mercados internacionales, que constituyen una de las principales palancas de desarrollo del grupo.

Además de esta apertura en Kazajistán, Cosentino cuenta con 44 showrooms en todo el mundo. El 96% de su mercado es internacional.

El ejecutivo se ha mostrado "convencido" de que Terraluz es "el socio adecuado para acompañarnos en esta primera etapa en Kazajistán y Kirguistán gracias a su experiencia, su conocimiento del mercado y su firme apuesta por la innovación y la calidad".

La inauguración oficial del 'showroom' ha reunido a destacados arquitectos, diseñadores, promotores inmobiliarios y constructores de la región.

El acto ha contado asimismo con la presencia y el respaldo institucional del embajador de España en Kazajistán, Luis Martínez Montes.

La jornada ha incluido una ceremonia de corte de cinta, una presentación de las principales marcas de Cosentino y demostraciones gastronómicas en vivo realizadas sobre algunas de sus superficies.