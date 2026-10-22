Osborne (Cinco Jotas) pierde más de 2M por la peste porcina y el cierre de mercados en México y Japón

Aranceles, tipos de cambio, nuevas exigencias regulatorias, el encarecimiento de la energía y materias primas y mayores amortizaciones por inversiones recientes están lastrando la rentabilidad internacional.

¿Qué otros factores fuera de la PPA están afectando el negocio internacional de Osborne?

Osborne advierte que la reapertura no será inmediata y estima un horizonte de recuperación de dos a tres años, condicionado a la evolución de los casos y su gestión.

¿Cómo y en qué plazo espera Osborne recuperar los mercados cerrados por la peste porcina?

Fernando Terry es el consejero delegado de Osborne y ha comunicado en el 41 Congreso de AECOC las pérdidas estimadas, la diferenciación entre México y Japón y las medidas comerciales e internacionales que están adoptando.

¿Quién es Fernando Terry y qué papel ha jugado en la reacción de Osborne ante la PPA?

Ya ha dejado de exportar a esos destinos y está buscando otros mercados para recolocar esas piezas; además, el crecimiento orgánico en otros países está compensando parcialmente la pérdida.

¿Qué consecuencias tiene para Osborne el cierre de México y Japón y qué ya ha hecho la empresa al respecto?

Porque las restricciones por la peste porcina africana han impedido las ventas a esos dos mercados que mostraban crecimiento para sus ibéricos, y la compañía ha calculado esa pérdida directa en ventas.

¿Por qué Osborne cifra en entre dos y tres millones el impacto por la peste porcina y el cierre de México y Japón?

Para impulsar el negocio global y adaptarse a las tendencias, Osborne apuesta por innovaciones de baja graduación como Nordés 0,0 y la entrada en categorías como el tequila o el whisky escocés.

Pese al revés en las exportaciones, el grupo afronta con optimismo la campaña de Navidad, periodo clave que concentra cerca del 60% de sus ventas anuales.

La compañía busca compensar las restricciones mediante el crecimiento en otros destinos como el sudeste asiático y prevé que la reapertura de los países afectados tardará entre dos y tres años.

Osborne cifra en dos a tres millones de euros el impacto en sus ventas tras el cierre de los mercados de México y Japón a sus ibéricos por la peste porcina africana.

Osborne, con marcas de jamones como Cinco Jotas y Sánchez Romero Carvajal, ha cuantificado entre dos y tres millones de euros el impacto que tendrá en las ventas del grupo la peste porcina africana (PPA) que ha provocado el cierre para los ibéricos españoles en México y Japón.

El consejero delegado de Osborne, Fernando Terry, ha explicado en el 41 Congreso de la patronal del gran consumo AECOC que ambos mercados estaban registrando una evolución favorable para la compañía antes de las restricciones por la PPA.

El directivo ha diferenciado la situación de México, con un negocio más consolidado, de la de Japón, donde había cambiado de distribuidor y estaba realizando inversiones. "Estábamos vendiendo más que nunca", ha indicado sobre el mercado nipón.

Terry ha explicado que la regionalización permite a la compañía mantener sus exportaciones a destinos como la Unión Europea, Estados Unidos y China, mientras que las restricciones impiden continuar los envíos a México y Japón.

Ante este escenario, el consejero delegado ha asegurado que Osborne está buscando otros destinos para las piezas que no puede comercializar en los mercados afectados y que, por el momento, no está sufriendo un exceso de inventario por esta causa.

De esta forma, Terry ha subrayado que el crecimiento orgánico en otros países está "compensando parcialmente" el impacto de las restricciones en México y Japón, aunque ha evitado asegurar que los nuevos mercados puedan absorber a corto plazo toda la pérdida.

En este contexto, ha destacado la apertura de mercados en el sudeste asiático y ha defendido la internacionalización como un pilar del crecimiento de Osborne.

Terry ha advertido de que la recuperación de los destinos cerrados por la PPA no será inmediata. "Si se abre el mercado, no se va a abrir mañana", ha explicado, al plantear un horizonte de dos o tres años, condicionado a la evolución de los casos y a su gestión.

De esta forma, el directivo confía en una buena gestión por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat de Cataluña, ya que se trata de un asunto "muy serio" y "muy complejo" que exige actuar de forma "muy escrupulosa".

El impacto de la PPA se suma, según Terry, a otras dificultades para el negocio internacional, como los aranceles, los tipos de cambio y las nuevas exigencias regulatorias.

El consejero delegado de Osborne, Fernando Terry, ha asegurado que la compañía que cuenta con marcas como Cinco Jotas, Caviar Riofrio y Montecillo, entre otras, afronta con optimismo la inminente campaña de Navidad que concentra cerca del 60% de sus ventas anuales.

Campaña de Navidad

Fernando Terry también ha asegurado que la compañía afronta con optimismo la inminente campaña de Navidad que concentra cerca del 60% de sus ventas anuales.

"Nos jugamos una parte importante de los ingresos, que está muy concentrada en Cinco Jotas y Sánchez Romero Carvajal", ha asegurado en rueda de prensa.

"No tenemos por qué pensar que va a ir mal", ha señalado, recordando que una parte determinante de los ingresos del ejercicio depende de estos últimos meses del año.

El directivo ha avanzado que la innovación con lanzamientos como Nordés 0,0 o el primer whisky de Carlos I, y la entrada en nuevas categorías se perfilan como palancas para crecer y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Ha destacado que estudia el entrar en nuevas categorías como el whisky escocés o el tequila, donde "no" están presentes. "Estamos intentando hacer cosas, no sólo para España sino para tener un portfolio más completo a nivel global", ha señalado.

Negocio internacional

Por otro lado, Osborne se ha fortalecido con adquisiciones para impulsar su negocio, ya que hace unos meses se hizo con el 5% de Octopus (APAC) Holdings Limited, una empresa de distribución cotizada en Singapur.

"Nos lanzamos a crecer en el mercado del Sudeste Asiático, donde hay planes ambiciosos, pero que llevan su tiempo", ha explicado.

De esta forma, Terry ha enmarcado estos planes en una estrategia del grupo que combina la expansión internacional, ya que el negocio exterior representa el 37% de las ventas.

Y también se buscan oportunidades de crecimiento inorgánico, con operaciones ajustadas a la capacidad financiera de la compañía.

Asimismo, ha señalado la evolución favorable de la ginebra Nordés en mercados como Italia y China y ha defendido el potencial del exterior frente a un mercado nacional marcado por la competencia y la presión sobre los precios.

Respecto a la evolución económica del grupo, el consejero delegado de Osborne ha explicado que las inversiones realizadas durante los dos últimos años han elevado las amortizaciones, por lo que ha impactado en el beneficio.

Además, ha señalado el encarecimiento de la energía y de las materias primas, especialmente en el negocio ibérico, como factores de presión sobre la rentabilidad.

Para hacer frente a esta situación, Osborne ha avanzado que está implantando "medidas de eficiencia" y revisando fórmulas de aprovisionamiento para reducir costes, que esperan que sean visibles a finales de 2027.

Mercado alcohólico

En relación con la evolución del consumo de alcohol y los nuevos hábitos de consumo, Terry ha reconocido un cambio de tendencia y ha situado entre los retos del sector la adaptación a los consumidores jóvenes, los nuevos formatos y las distintas ocasiones de consumo.

"Habrá que bajar la graduación de los productos y buscar nuevos formatos", ha señalado el directivo, que apunta a la necesidad de identificar nuevos momentos de consumo, más allá de los tradicionalmente vinculados a la noche, como el aperitivo o el tardeo.

Entre las iniciativas de Osborne, ha citado el lanzamiento de Nordés 0,0 y el desarrollo de aperitivos de baja graduación. También ha mencionado un formato listo para beber de Veterano con cola destinado al mercado alemán, como ejemplo de adaptación a las preferencias de cada país.

En este contexto, Terry ha defendido que la innovación debe extenderse igualmente al negocio de alimentación. Así, ha avanzado que la compañía se encuentra renovando su gama de loncheados ibéricos y ampliando su oferta de embutidos, con novedades como un chorizo ibérico.