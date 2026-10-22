Eurofirms sale al rescate del Grupo Constant: ofrece 1,5 millones para salvar su negocio de ETT y 4.000 empleos

Si el juzgado valida la compra, Eurofirms reforzaría su tamaño frente a competidores como Randstad, Adecco o Manpower, al integrar activos, contratos y plantilla de Constant y ampliar su división de outsourcing tras operaciones recientes.

¿Cómo cambiaría la posición de Eurofirms en el sector si el juzgado aprueba la operación?

Xavier y Oriol Aguilar son los copresidentes del holding familiar que controla Grupo Constant y presentaron el concurso de acreedores tras no lograr reestructurar una deuda cercana a 35 millones.

¿Qué papel juegan los hermanos Aguilar en el concurso del Grupo Constant?

Eurofirms condiciona la compra a no asumir deudas previas de las sociedades adquiridas; solo se compromete a salarios y obligaciones de la Seguridad Social de los trabajadores incluidos. Además se obliga a mantener la actividad empresarial del grupo Constant durante un mínimo de tres años.

¿Qué condiciones impone Eurofirms sobre las deudas y durante cuánto tiempo mantendría la actividad?

La oferta cubre la subrogación de trabajadores vinculados a los contratos de ETT y outsourcing de las dos sociedades adquiridas, por lo que podría preservar hasta 4.000 empleos según la plantilla total del grupo y el alcance declarado de la compra.

¿Qué trabajadores y cuántos empleos salvaría la oferta de Eurofirms a Constant?

Eurofirms ha presentado una oferta prepack para adquirir los activos de recursos humanos de dos sociedades para preservar clientes y contratos vigentes, subrogar trabajadores y mantener la actividad empresarial. La oferta evita asumir deudas previas y limita la compra a activos y obligaciones laborales concretas.

Constant facturó 187 millones en 2024 y entra en concurso tras fracasar en la reestructuración de una deuda de 35 millones de euros.

Eurofirms subrogará los contratos de personal adscrito a ETT y outsourcing sin asumir deudas previas del grupo concursado.

La propuesta plantea la adquisición de dos sociedades del grupo, lo que permitiría salvar cerca de 4.000 puestos de trabajo y mantener la actividad tres años.

Grupo Constant ha presentado concurso de acreedores junto con una oferta de compra de 1,5 millones de euros formulada por Eurofirms.

Constant, el gigante catalán del trabajo temporal, ha presentado el concurso de acreedores junto con una oferta de compra (proceso conocido como prepack concursal) de unos de sus principales competidores: Eurofirms, que ofrece 1,5 millones de euros.

Esta es la oferta que ha depositado sobre la mesa por dos de las cinco sociedades del grupo catalán. Estas son: Grupo Constant Servicios Empresariales SL y Personal Siete ETT SA, según el documento presentado ante el juzgado de lo mercantil 1 de Barcelona al que ha tenido acceso este periódico.

La compra abarca los activos relacionados con los servicios de recursos humanos y gestión del talento, lo cual incluye contratos vigentes con clientes (outsourcing y ETT), la subrogación de ciertos trabajadores y algunos bienes muebles.

La compañía también asumirá y subrogará en los contratos laborales del personal directamente adscrito a los contratos de ETT que estén vigentes y de outsourcing, así como al personal operativo de estructura clave.

Esto no solo preserva puestos de trabajo, sino que evita a las empresas concursadas tener que pagar créditos contra la masa por indemnizaciones de despido.

Aunque la cifra de empleados que absorberá no queda detallada en la oferta, Constant es un gigante que da empleo a entre 6.000 y 4.000 trabajadores a través de sus cinco sociedades. La oferta, como sólo es sobre dos sociedades, podría salvar 4.000 empleos.

Una condición indispensable de la oferta es que Eurofirms no asume ninguna deuda previa de las sociedades. Únicamente asumirá los salarios y las obligaciones de la Seguridad Social respecto de los trabajadores incluidos en la propuesta.

Asimismo, Eurofirms se compromete a mantener la actividad empresarial del grupo Constant durante un plazo mínimo de tres años.

Así lo deja constatado en las dos ofertas de compra realizadas. La primera, con fecha del 5 de octubre, daba de plazo hasta el 16 de ese mismo mes.

Pero Eurofirms decidió modificar la oferta original con una segunda y amplió su validez hasta el 13 de noviembre de 2026.

También añadió la absorción de nuevos activos, contratos con clientes y trabajadores adicionales y el resto, incluido el pago de 1,5 millones de euros, se mantuvo igual.

Concurso

Detrás del Grupo Constant, creado en 1987, se encuentra la familia Aguilar, específicamente los hermanos Xavier Aguilar y Oriol Aguilar, quienes ejercen como copresidentes del holding empresarial.

En su último ejercicio hecho público (2024) facturó 187 millones de euros y perdió 3,7 millones de euros.

Este año intentó reestructurar su deuda de unos 35 millones, pero no fue capaz y el pasado 19 de octubre, el grupo catalán Constant presentó el concurso de acreedores con la esperanza de salvar el negocio.

El proceso está siendo supervisado por Ignacio Alonso-Cuevillas, del despacho Lopez Ibor DPM (De Pasqual & Marzo Abogados).

De momento, sólo se ha presentado la oferta de Eurofirms, empresa de recursos humanos propiedad de Miquel Jordà Costa creada en 1991.

Cuenta con 1.700 profesionales en siete países y una red de 160 oficinas que le llevaron a elevar su facturación a los 700 millones de euros en 2025, un 13,2%.

De obtener el visto bueno por parte del juzgado, ganaría más peso frente a otras grandes del sector como Randstad, Adecco o MandPower.

Además, recientemente Eurofirms compró Avanza, grupo especializado en externalización de servicios propiedad a su vez del unicornio tecnológico Job & Talent.

Con esta operación, duplicó de forma inmediata el volumen de su división de outsourcing.