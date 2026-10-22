Esteban Gutiérrez, de Covirán, en el Congreso de AECOC en Sevilla. Europa Press

Covirán destaca el "brutal esfuerzo" de los supermercados para no subir los precios pese al aumento de sus costes

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LO ESENCIAL Las claves El director general de Covirán, Esteban Gutiérrez, destaca el esfuerzo de la distribución española para frenar el trasvase del aumento de costes a los precios del consumidor. La compañía prevé cerrar el año cerca de las 150 aperturas de tiendas, superando las 100 incorporaciones por quinto ejercicio consecutivo. Covirán registró unas ventas brutas de 1.857 millones de euros al cierre de 2025, aumentando su Ebitda un 14% hasta los 9,7 millones. La cooperativa celebra su 65 aniversario afianzando su modelo de proximidad con 2.400 tiendas y valorando positivamente su expansión en Portugal. Preguntas ¿Por qué dice Esteban Gutiérrez que la distribución española hace un "esfuerzo brutal" para no subir precios? Gutiérrez explica que los costes y la situación geopolítica han elevado los gastos de la cadena de suministro, y las cadenas están absorbiendo parte de ese incremento para evitar trasladarlo al consumidor. Esta explicación proviene de su intervención en el 41.º Congreso Aecoc de Gran Consumo. ¿Qué consecuencias tiene para los consumidores que Covirán mantenga precios pese al aumento de costes? Lo ocurrido es que Covirán está absorbiendo margen para contener precios, lo que protege la cesta de la compra a corto plazo; lo que podría ocurrir es que esa presión reduzca el Ebitda o limite inversión en apertura de tiendas si la tendencia se prolonga. (Datos financieros y aperturas reflejan márgenes ajustados y ritmo de expansión). ¿Quién es Esteban Gutiérrez y qué papel tiene en Covirán? Esteban Gutiérrez es el director general de Covirán y portavoz en congresos como el de Aecoc; lidera la estrategia de expansión y comunicación de la cooperativa y comparece públicamente sobre precios y resultados. ¿Cómo ha crecido Covirán en los últimos años y qué volumen de negocio tiene ahora? Covirán ha abierto muchas tiendas (160 el año anterior y cerca de 150 este año) y por quinto año supera las 100 aperturas; cerró 2025 con ventas brutas bajo enseña de 1.857 millones de euros y un Ebitda de 9,7 millones, un 14% más. ¿Qué hay detrás del modelo de Covirán y por qué funciona en Portugal? El modelo es cooperativo: 2.100 socios y 2.400 tiendas donde cada socio mantiene la propiedad y un voto, lo que facilita adaptación local; en Portugal la implantación de 216 socios y 250 tiendas confirma que ese modelo es extrapolable.

El director general de Covirán, Esteban Gutiérrez, ha destacado que la distribución española está haciendo un "esfuerzo brutal" para no repercutir el incremento de los costes a los precios de los consumidores.

"Es un año complicado por los costes y la situación geopolítica. Toda la cadena de distribución española está haciendo un esfuerzo brutal para no repercutir los costes en los precios y seguiremos haciéndolo para que los hogares puedan tener una Navidad normal", ha asegurado.

En el 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo en el que ha intervenido Gutiérrez, compañías como Danone han anunciado que van a subir precios ante la presión de los costes.

Gutiérrez ha recordado que Covirán es "actualmente líder en proximidad", después de abrir 160 supermercados el pasado año.

"Seguimos creciendo y en algunos municipios somos la única enseña que está, no es fácil llegar a esos sitios pequeños. El ritmo de aperturas este año está siendo muy bueno, estaremos cerca de las 150 tiendas y por quinto año consecutivo superamos las 100 aperturas. No abrimos tiendas por abrir", ha reiterado.

Además, Gutiérrez se ha mostrado "bastante optimista" con el cierre de este ejercicio tras un "verano no tan bueno" donde el sector de la distribución sufrió, pero que se ha ido recuperando con unos "buenos" meses de septiembre y octubre.

Covirán cerró 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 1.857 millones de euros, lo que supone un 0,6%, con un Ebitda de 9,7 millones, un 14% más. Las ventas en España alcanzaron los 1.642 millones de euros, y 215 millones en Portugal.

Covirán, que cuenta con 2.400 tiendas y 2.100 socios, está de celebración ya que cumple 65 años.

Gutiérrez ha destacado que la enseña es fruto del "pensamiento de siete socios, siete tenderos que unieron sus fuerzas para ser más competitivos, comprar mejor y dar mejor servicio a sus clientes".

"Seguimos manteniendo que cada socio es un voto, da igual el tamaño que tengas y nos caracteriza que damos un servicio muy personalizado", ha explicado.

Respecto al crecimiento de los competidores, que están apostando por las adquisiciones, el directivo ha reconocido que "el número de establecimientos es cada vez menor y como se crece es por adquisiciones".

"Además, Covirán es la suma de 14 adquisiciones en 65 años. Hemos tenido incorporaciones de diferentes cooperativas, el tamaño para nosotros no es tan importante como la calidad del establecimiento".

El ejecutivo ha indicado que "hoy por hoy primamos que cualquier inversión de socio sea en un establecimiento con futuro. No primamos el crecimiento en escala si no aporta valor", ha señalado.

Respecto a la internacionalización, la cooperativa se ha congratulado por los resultados registrados en Portugal, donde cuenta con 216 socios y 250 tiendas, que confirman que su "modelo es extrapolable" a otros países.

"Nuestro modelo es extrapolable a cualquier país porque permite que el socio siga siendo el dueño de su tienda y pueda construirla. Hemos visto cómo en Portugal hemos tenido éxito, pero de momento no hay plan para otros países, pero nunca descartamos nada", ha explicado.