Grupo MAS aspira a duplicar tamaño hasta 500 supermercados y 2.400 M de negocio, pero “sin prisa”

Jerónimo Martín es el consejero delegado que presentó el plan en el congreso de AECOC; lidera la estrategia de duplicar tiendas y alcanzar 2.400 millones con un Ebitda objetivo del 7%-8%.

¿Quién es Jerónimo Martín y qué papel tiene en la expansión de Grupo MAS?

La adquisición de Maskom elevó las ventas a 730 millones en 2025, un crecimiento del 21% respecto al ejercicio anterior, y permite proyectar 900 millones para 2026.

¿Cómo ha influido la compra de Maskom en las ventas de Grupo MAS?

Ya ocurrido: la cadena optará por contener precios para retener clientes incluso con menor rentabilidad; posible consecuencia: podría reducir margen y presionar su Ebitda hasta normalizarse según evolución de la inflación.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes que Grupo MAS priorice mantener precios aunque afecte a la rentabilidad?

Jerónimo Martín dice que el objetivo es convertirse en el supermercado de proximidad líder en Andalucía y Extremadura y alcanzar una cuota del 12%, apoyándose en un plan de crecimiento sostenible y fortaleza financiera.

La empresa prioriza las marcas de fabricante, que suponen el 72% de su oferta, y defiende contener precios sufriendo en rentabilidad antes que perder clientes.

El consejero delegado, Jerónimo Martín, mantiene la meta de llegar a los 1.000 millones de facturación en 2028 manteniendo la prudencia financiera.

La compañía andaluza fija su objetivo a largo plazo en doblar su tamaño hasta alcanzar 500 supermercados y 2.400 millones de euros de negocio.

Grupo MAS prevé cerrar el año 2026 alcanzando los 900 millones de euros en ventas tras la integración de la cadena malagueña Maskom.

Grupo MAS prevé cerrar 2026 con unas ventas de 900 millones de euros en sus 250 supermercados. Datos históricos que la cadena andaluza quiere doblar hasta alcanzar 500 establecimientos y 2.400 millones. Y quiere hacerlo “sin prisa”.

El ambicioso plan ha sido presentado en el 41 Congreso de la patronal del gran consumo AECOC, que se celebra en Sevilla, por el consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín.

"Queremos ser el supermercado de proximidad líder en Andalucía y Extremadura con una cuota del 12%. La ambición es alcanzar una facturación de 2.400 millones de euros y un Ebitda sostenido de 7%-8%", ha avanzado.

En 2025 la cadena facturó 730 millones, un 21% más que en el ejercicio anterior, tras la adquisición de la empresa malagueña Maskom.

"Cerraremos 2026 con 900 millones de euros porque venimos de comprar Maskom, pero veníamos con un buen crecimiento. Desde 2011 hemos multiplicado por 3,5 las ventas, y crecemos por encima del mercado", insiste Martín.

El ejecutivo mantiene el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de euros en 2028.

Modelo que funciona

"No somos líderes del mercado, somos una empresa pequeña, pero con un modelo que funciona. Queremos crecer con criterio y fortaleza financiera”, ha insistido.

Un crecimiento con “un modelo diferente, pero muy similar a hermanos mayores como Ahorramas, Bon Preu o Alimerka, entre otros".

El foco está en Andalucía y Extremadura, con más de 250 negocios y unos 6.000 empleados.

El plan pasa por un "crecimiento sostenible", con otras 250 tiendas más para alcanzar los 500 establecimientos.

"No tenemos prisa, preferimos una empresa buena y hacerla grande con buenos cimientos que crecer por crecer", ha indicado. Sin cerrar la puerta a dar el salto a otras regiones de España o a África.

Respecto al contexto económico actual con un alza de la inflación, el consejero delegado de Grupo MAS ha señalado que encara la situación con "prudencia y confianza".

"Tenemos una presión pero estamos viendo si persiste y veremos qué ocurre, porque afecta al consumo y los clientes reajustan en el supermercado”.

El ejecutivo apuesta por contener precios. “Si hay que aguantar el temporal y sufrir en rentabilidad, lo haremos, mantener los clientes es lo más importante", ha subrayado.

Por otro lado, el consejero delegado ha señalado que apuesta por un servicio "defendido con profesionales", que son su "mayor activo".

"Los robots están ahí, nos ayudarán, pero el factor humano será esencial", ha reiterado.

Respecto a su estrategia comercial, Jerónimo Martín ha indicado que en su cadena de supermercados creen en la "libertad del consumidor": apuestan "claramente" por la marca del fabricante, con un 72%, mientras que la marca blanca supone el 28% de las referencias.