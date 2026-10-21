Las empresas de gran consumo piden menos impuestos y acabar con la polarización política y la corrupción

La patronal exige además una política migratoria sensata para cubrir las más de 120.000 vacantes existentes y resolver problemas microeconómicos como la inflación y el acceso a la vivienda.

Entre sus reivindicaciones principales, el sector reclama desbloquear el Parlamento tras las próximas elecciones, impulsar la productividad mediante la digitalización y atajar el fraude por absentismo laboral.

La organización advierte del estancamiento del consumo y alerta sobre los efectos de la polarización política extrema, la corrupción y el exceso de burocracia en la inversión y el empleo.

AECOC, la patronal del gran consumo, denuncia el incremento de la presión fiscal y propone bajar temporalmente el IVA de los alimentos básicos y la energía para proteger al consumidor.

La elevada carga fiscal, la polarización política y la corrupción son las principales preocupaciones de la patronal del gran consumo español, AECOC, que agrupa a 36.000 empresas con 4,5 millones de trabajadores.

Son las empresas que fabrican y comercializan productos de alta demanda y rápida rotación que se utilizan en los hogares de forma cotidiana, cuya actividad aporta el 2,5% del PIB, y que celebran su 41 Congreso en Sevilla con 1.300 participantes.

Ignacio González, presidente de AECOC, ha reivindicado en este foro medidas contra “el insoportable aumento de la carga fiscal” en España que a su juicio constituye "un ataque a las clases medias" y a los trabajadores.

“En los últimos siete años los ingresos tributarios han aumentado un 6,5% anual de media, pero en los últimos cuatro el ritmo de incremento en la presión es del 10%. En esos siete años el acumulado es del 50%”, ha indicado a González.

La voracidad fiscal, ha continuado en su razonamiento, incluye la decisión política de no deflactar el IRPF para compensar la inflación, con precios disparados en un 29% en un lustro, más aún si se habla de alimentación. "Un ataque" a las familias.

Como patronal, González ha asegurado que "queremos subir los salarios", pero con la estructura fiscal actual "se van por el sumidero de los impuestos" en vez de beneficiar al trabajador

Un sistema tributario que según el análisis de la patronal ha castigado especialmente el poder adquisitivo de hogares con rentas medias y bajas. Y también afecta a las empresas de gran consumo.

En los últimos años, precisamente el consumo ha sido uno de los puntales del crecimiento español, con tasas de crecimiento del 3,5%, por encima del conjunto de la economía.

Pero ahora el Índice de Consumo Minorista lleva tres meses en negativo. Y septiembre ha sido el peor mes del año 2026 en consumo, y también en términos interanuales.

Pequeñas señales que el sector lee con preocupación. González ha apuntado la posibilidad de reducir el IVA a alimentos básicos y en la energía.

"Retomaría temas como el IVA cero a los alimentos básicos, pero también los energéticos. Se puede abordar una bajada temporal de los impuestos para proteger al consumidor", ha señalado.

Sin mencionar nombres ni situaciones concretas, ha entrado de lleno en el contexto político nacional en vísperas de elecciones. “La polarización está haciendo mucho daño”, ha destacado también durante el Congreso.

Desde AECOC se aprecia que el ambiente de polarización “lesiona la capacidad de acuerdo y cooperación. Y es una pena porque España no era así hace 25 años”.

González indica que esa tensión “afecta a la oportunidad, al empleo, a la inversión, al consumo y a nuestra relación con otros países. Necesitamos parar esta polarización extrema”.

“Necesita desbloquear el Parlamento y poder alcanzar consensos en temas clave”, ha insistido el dirigente empresarial.

Una preocupación que AECOC extiende también a la corrupción. “La corrupción traiciona la confianza del ciudadano, mancha la imagen de nuestro país, frena la inversión exterior, la atracción de talento (9:32) e incluso afecta al turismo”, asegura.

“No podemos, como país, seguir normalizando la corrupción. Ya basta”, ha dicho González.

La patronal también ha incluido entre sus reivindicaciones principales la digitalización de las empresas para ganar productividad.

AECOC ha reclamado que se invierta en productividad. "Es esencial para mantener un modelo de bienestar de la misma calidad que teníamos para más adelante. Y además una política migratoria, sensata y ordenada, trabajando en nuestra profesión de actividad y sobre la formación de nuestros empleados", ha apelado.

González ha explicado que hay en España más de 120.000 vacantes sin cubrir, pero ni con la inmigración que llega actualmente sin control se atiende la demanda de las empresas.

Respecto a las próximas elecciones, que se celebrarán el 29 de noviembre, el sector del gran consumo ha reclamado que el Gobierno que "salga de las urnas apruebe unos presupuestos, desbloquee el Parlamento, alcance consensos en temas urgentes y tenga sentido de Estado" y no fomente la polarización.

La patronal también aboga por la eliminación de burocracia y exceso de regulación innecesario.

“Rompe la unidad mercado, es imprevisible. Necesitamos normas que protejan a los consumidores, que ofrezca seguridad, con reglas de competencia claras”, ha destacado.

AECOC interpreta que las buenas cifras de crecimiento macroeconómico en España se han sustentado en los últimos años en el impulso aportado por la inmigración y por el turismo.

Pero con serios problemas en la microeconomía, en la vida real de las familias, por los problemas de inflación y vivienda, que empiezan a afectar a las empresas a las que representa.

"Nos resta poder adquisitivo al gran consumo, además de que está generando una tensión y brecha generacional preocupante y peligrosa porque el joven acusa al mayor de tener una casa y además dificulta la cobertura de las rentas en las zonas tensionadas", ha subrayado.

Y ha sacado a colación otro de los temas que preocupan a las empresas. "El absentismo no es un problema de salud sino de gestión. La única buena noticia es que hemos logrado que el tema está en la opinión pública".

Y ha añadido: "Necesitamos hacer un diagnóstico sereno, no atacamos la enfermedad o el derecho de los trabajadores, atacamos la ineficiencia y el fraude", ha señalado, avanzando que próximamente presentarán una serie de medidas para frenar el absentismo.

Respecto a la situación que está sufriendo Francia por el impacto de los disturbios y movilizaciones en el país, que ha llevado a Carrefour a rebajar sus previsiones, González ha señalado que la "realidad social de Francia es distinta a la española".