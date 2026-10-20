Empresas mineras exploran un millar de viejas escombreras para recuperar metales estratégicos para Europa

España busca reforzar la autonomía estratégica europea mediante el aprovechamiento de recursos clave en la transición energética, con Andalucía como polo de atracción de inversiones.

El Gobierno prepara un nuevo Reglamento de Restauración Minera orientado a la economía circular, la sostenibilidad y la agilización de procedimientos administrativos.

La minera Maprise prevé invertir 60 millones de euros en Huelva para extraer metales valiosos a partir de residuos industriales y cenizas abandonadas.

El Programa Nacional de Explotación Minera 2026-2030 tiene localizadas un millar de escombreras en España para recuperar metales estratégicos como cobre, oro y plata.

La minera junior Maprise prepara una inversión de 60 millones de euros para recuperar oro, plata, cobre, plomo, zinc y manganeso a partir de residuos industriales y cenizas de pirita de la vieja mina de La Tiesa.

Durante un cuarto de siglo, cuatro montañas de lixiviados mineros y 3 millones de toneladas de cenizas han permanecido abandonadas a la intemperie, meros vestigios del paso de Minera de Tharsis por el Andévalo onubense.

Los altos precios de los minerales, su valor estratégico y las nuevas tecnologías hacen que lo que ayer era residuo hoy sea un activo del que extraer valor.

No es una excepción. El Programa Nacional de Explotación Minera 2026-2030 tiene localizadas en España un millar de escombreras y depósitos con ingentes cantidades de cobre, oro, plomo, plata y otros metales preciosos.

El Programa Nacional, en línea con el Reglamento europeo sobre minería, contempla el reciclado de las escombreras como una de sus líneas estratégicas.

Lo ha recordado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la inauguración del salón de la minería MMH, el principal evento del sector en el Sur de Europa, que reúne en Sevilla al sector en un ambiente de euforia.

Sólo en Andalucía hay activas inversiones por valor de 3.000 millones de euros. Más de 4.000 si se habla de España. Las grandes compañías (Cobre las Cruces, Atalaya …) acaparan los focos con números de vértigo.

Pero un enjambre de compañías junior buscan nichos de mercado en la investigación y en lo que otros desprecian, como el repaso a toneladas de residuos de escombreras y depósitos.

Y ahí se mueve Maprise, entre otras, en un proyecto que los expertos reunidos en el MMH ubican entre los más innovadores de España en estos momentos.

La Junta de Andalucía lo ha declarado proyecto estratégico y lo ha adscrito a la Unidad Aceleradora, lo que le va a permitir acortar tiempos de papeleo en el laberinto burocrático de las autorizaciones ambientales.

Groizard ha destacado, precisamente, la contribución de estos proyectos de economía circular a la producción de materias primas estratégicas y también a la restauración ambiental de los paisajes mineros.

“En muchos casos, la mejor forma de restaurar el paisaje, la mejor forma de recuperar el territorio, es precisamente recuperar la actividad minera donde quedó abandonada décadas atrás”, ha asegurado.

Esa línea de trabajo quedará recogida en el Reglamento de Restauración Minera que prepara el Ejecutivo y que será sometido próximamente a información pública para que el sector, los municipios y los grupos ecologistas hagan aportaciones.

“Vamos a incorporar una visión más amplia, más coordinada, con objetivos climáticos, de biodiversidad, de economía circular, pero también con un procedimiento más eficiente”.

Groizard promete una normativa “que tenga sentido. Que salga a cuenta hacer las cosas, que apoye al que quiera hacer bien las cosas”.

El secretario de Estado ha destacado la oportunidad que representan esos restos mineros, especialmente en zonas como la Faja Pirítica con tradición de más de 5.000 años en busca de metales en las entrañas de la tierra.

“Durante siglos parecía que no se necesitaba, que no se podían aprovechar. En esas escombreras hay hoy metales que no tenían usos conocidos y que sin embargo son fundamentales para la transición energética”, ha dicho Groizard.

En los mapas de Dominios con potencialidad de contener residuos mineros el Programa Nacional tiene marcado especialmente toda la Faja Pirítica y Sierra Morena, desde la raya de Portugal hasta prácticamente Despeñaperros.

Ayer mismo, una de las grandes mineras de Andalucía, Cobre Las Cruces, anunciaba una inversión de 40 millones para en Guillena y otros municipios sevillanos precisamente para repasar residuos.

Así anticipa su vuelta a la actividad al año próximo, mientras prepara para 2030 su nueva mina subterránea y su refinería polimetálica, proyecto estratégico para la UE con 850 millones de inversión.

El otro gran proyecto de reciclado en Andalucía es de minería urbana, con 550 millones invertidos por Atlantic Copper en CirCular para la recuperación de metales de dispositivos electrónicos en desuso.

Joan Groizard ha señalado que Andalucía y España están "si no los primeros, entre los mejor posicionados" para la revolución industrial que supone la transición hacia energías verdes.

Un proceso en el que el acceso a las materias primas minerales "se ha convertido en una cuestión de autonomía estratégica europea".

“Tenemos el recurso, tenemos la industria, tenemos el conocimiento y tenemos la voluntad de aprovecharlo, de forma sostenible pero ambiciosa", ha sentenciado Groizard

Entre las fortalezas de España dentro de la Unión Europea, el secretario de Estado ha destacado que España es el único productor de estroncio, el primero de flúor, el segundo de cobre y el tercero de wolframio, entre otras materias primas".

Los anuncios de apoyo al sector y de simplificación administrativa de Groizard han sido muy aplaudidos por el sector.

“La exigencia y la agilidad no son incompatibles. Hay que ser ágiles. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos”, ha asegurado Groizard a las compañías mineras.

"Necesitamos mantener estándares de seguridad y medioambientales muy elevados, pero también reglas de juego que permitan a las empresas que trabajamos en Europa competir en igualdad de oportunidades con el resto del mundo", ha señalado Fernando Araúz de Robles, CEO de Atalaya Mining y Comisario del MMH.

“El respaldo institucional y el impulso empresarial tienen que traducirse en proyectos reales", ha remarcado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado por su parte el peso andaluz en la minería española.

“La minería andaluza está en una fase de expansión más que prometedora, desde el compromiso con nuestro planeta y de sostenibilidad", ha proclamado.

Y ha añadido:"Andalucía está impulsando una minería moderna, segura para los trabajadores y sus entornos, innovadora, y sin duda digitalizada".

El presidente de la Junta ha indicado que "quien no entienda que nuestro futuro pasa por la soberanía en nuestros metales comete un error".

En la primera jornada del MMH también han tomado la palabra alcaldes de municipios mineros de la Faja Pirítica andaluza, que han llamado la atención sobre la necesidad de trabajar la licencia social para los nuevos proyectos mineros.