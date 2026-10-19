Banco Sabadell refuerza la presencia empresarial en su Consejo Consultivo Territorial Sur

La renovación busca adaptar las soluciones financieras del banco a retos actuales como la transformación digital, la sostenibilidad y la competitividad en la región.

El encuentro contó con la participación del presidente de la entidad, Josep Oliu, y fue presidido por Juan Krauel, director de la Territorial Sur.

El consejo incorpora a destacados representantes empresariales de sectores clave como INSUR, AZVI, AERTEC, Ángel Camacho, Aceites Maeva, Acesur, Fedola, Dinosol y Scalpers.

Banco Sabadell ha renovado su Consejo Consultivo Territorial Sur para fortalecer el diálogo con el tejido productivo de Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla.

Banco Sabadell renueva su Consejo Consultivo de la Territorial Sur, donde reúne a representantes del ámbito empresarial, económico y social para fortalecer el diálogo entre la entidad financiera y el tejido productivo de Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla.

Forman parte del consejo Ricardo Pumar (expresidente Grupo INSUR), Manuel Contreras (presidente Grupo AZVI), Antonio Gómez-Guillamón (CEO AERTEC Solutions), Ángel Camacho (CEO Ángel Camacho Alimentación), Luis Torres-Morente (CEO Aceites Maeva), Gonzalo Guillén (CEO Acesur) y Mónica López Fuente (Vicepresidente Grupo Fedola).

También son consejeros Alberto Núñez Seoane (inversor), Javier Puga (CEO Dinosol Supermercados), Alfonso Vivancos (CEO Scalpers), Benito Reale (Subdirector general Banco Sabadell/ Relaciones Institucionales y Seguridad Corporativa) como secretario y Juan Krauel (Director Territorial Banco Sabadell) como presidente.

La reunión del consejo consultivo de Banco Sabadell contó con la participación de su presidente, Josep Oliu, quien compartió con los miembros del órgano consultivo su visión sobre los principales retos y oportunidades que afronta el banco.

Esta renovación responde al compromiso de Banco Sabadell con una banca cercana, capaz de anticipar las necesidades de empresas gracias al conocimiento directo de quienes impulsan la actividad económica en el territorio.

"Los nuevos integrantes aportarán experiencia, visión estratégica y un profundo conocimiento de los principales sectores productivos de la región", ha asegurado la entidad en un comunicado.

Durante el encuentro, se puso en valor la importancia de mantener un diálogo permanente con empresarios y representantes de distintos sectores económicos, cuya experiencia y conocimiento contribuyen a enriquecer la toma de decisiones y a reforzar el compromiso de Banco Sabadell con el desarrollo económico y social del territorio.

“El valor de este órgano radica en la calidad y diversidad de las personas que lo integran. Escuchar su voz nos permite tomar decisiones alineadas con las necesidades reales de nuestros clientes y de la sociedad", ha señalado Juan Krauel, director de la Territorial Sur y presidente del consejo.

"La participación activa de empresarios en este tipo de órganos consultivos resulta especialmente relevante en un entorno económico marcado por la transformación digital, la sostenibilidad, la internacionalización y los cambios en los modelos de negocio”, ha añadido.

A juicio de Juan Krauel, "su experiencia aporta una perspectiva práctica y cercana que favorece la adopción de iniciativas orientadas al crecimiento, la competitividad y la generación de empleo".

El nuevo consejo consultivo que se ha reunido hoy en Sevilla, resalta Banco Sabadell, desempeña un papel fundamental como espacio de intercambio de ideas y análisis de tendencias económicas.

"A través de sus aportaciones, la entidad puede enriquecer su visión sobre los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas, contribuyendo al diseño de soluciones financieras más adaptadas a la realidad del mercado", asegura Banco Sabadell.