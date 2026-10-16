Oughourlian vuelve a hacer caja en Indra vendiendo unos 250 millones de euros en acciones y quedándose por debajo del 5%

La acción de Indra acumula una subida del 30% en lo que va de año, convirtiendo la entrada de Amber en 2022 en una de sus inversiones más rentables.

El fondo liderado por Joseph Oughourlian busca hacer caja sin bajar significativamente del 5% para conservar su asiento en el consejo de administración.

Amber Capital vende algo más del 2% de su participación en Indra por unos 250 millones de euros y sitúa su presencia en el capital por debajo del 5%.

Amber continúa con su particular rally bursátil en Indra. El fondo se ha desprendido este viernes de poco más de un 2% de su porcentaje en el capital de la cotizada por un valor estimado de 250 millones de euros.

El fondo propiedad del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian se queda por debajo del 5%, porcentaje al que ya bajaron en febrero (5,4%), aunque volvieron a recuperar el 7,2% histórico en marzo.

En el mercado se atribuyen estos movimientos a intentos de Amber por hacer caja ya que el plan es no bajar del entorno del 5% que les puede permitir tener un asiento en el consejo de administración de Indra.

De hecho, Indra ha subido un 10% en los últimos seis meses y un 30% en lo que va de año, liderando el crecimiento del sector de la defensa en el parqué español.

En el caso de la participación en el consejo de administración, lo normal es que mantengan el asiento ahora mismo en poder de Magdalena Bertram. Recordemos que el apoyo de Oughourlian fue una de las claves para que Ángel Simón fuese nombrado presidente en marzo.

El presidente del grupo Prisa (y mayor accionista con el 29%) apoyó al anterior presidente de Indra, Ángel Escribano, pero tras la renuncia de éste apostó por mantener la gobernanza de la compañía.

Un apoyo que le ayudó para allanar el terreno para retomar las relaciones con Moncloa y cerrar un pacto de no agresión entre el Gobierno y el grupo Prisa tras más de un año de hostilidades.

Amber entró en Indra en junio de 2022 precisamente para apoyar al Gobierno que por entonces se propuso sustituir a buena parte del consejo de administración que se oponía a los planes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Lo hizo con la acción a 10 euros, muy por debajo de los 64 en los que se encuentra en estos momentos. Es, por tanto, una de las inversiones más rentables del fondo.

El movimiento de Amber es el mayor que se produce desde que el pasado mayo los hermanos Escribano vendieran el 14,3% que tenían en Indra presionados por el Gobierno para que abandonaran la cotizada.

De esta manera, la actual composición accionarial queda con un 28% de los títulos para la SEPI, el 7,9% para el vasco Sapa, el 4,9% para el fondo T. Rowe, junto con Amber.

Por su parte, Indra ha entrado ahora en un compás de espera por las elecciones generales del 29 de noviembre. El plan de Ángel Simón es presentar el nuevo proyecto estratégico el 25 de ese mismo mes.

Pero pocos creen que realmente se lleve adelante considerando la fuerte implicación del Estado y del Gobierno de turno en la gobernanza de la compañía.

De hecho, al ser un nombramiento de la propia Sepi, pocos creen que Simón seguirá en el cargo si es que el Partido Popular (PP) gana las elecciones.

Esto ha llevado a postergar el máximo de las decisiones posibles a la espera de conocerse el resultado definitivo de las elecciones del próximo mes de noviembre.