Servinform inicia un ERE para el 10% de su plantilla en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

En las próximas semanas se constituirá la mesa negociadora con la representación de los trabajadores para definir la afectación final.

La empresa ha reubicado a más de 300 profesionales y ofrece formación retribuida al 100% para facilitar nuevas recolocaciones.

El ajuste se concentra en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia tras la finalización de contratos con Endesa.

Servinform ha anunciado un ERE que afectará a unos 380 empleados, lo que supone el 10% de su plantilla en España.

Servinform SAU, empresa de soluciones tecnológicas, anuncia un ERE para el 10% de su plantilla en España. Tiene sedes principales en Sevilla (donde está su domicilio social), Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, además de oficinas en otras ciudades como Málaga.

La compañía tiene 3.800 trabajadores en España -cerca de 6.000 con su negocio en Portugal y Colombia, en principio excluidos del ERE al igual que otras empresas del grupo- y ha finalizado recientemente contratos con Endesa, uno de sus principales clientes.

Así que el ERE afectaría a unos 380 empleados, que la empresa circunscribe a posiciones de proyectos en cierre o finalizados y a un grupo “reducido” de aproximadamente 20 trabajadores por la disminución de otros servicios.

La compañía ha avanzado que ha tomado esta decisión de manera "muy meditada" tras un esfuerzo por proteger el mayor número posible de empleos.

Más de 300 profesionales de los servicios a Endesa se han recolocado en alguna de las nuevas adjudicatarias o han sido reubicados por la compañía.

Asimismo, la mayoría de las casi 300 personas restantes continúan desempeñando sus funciones con total normalidad hasta el próximo 31 de diciembre.

En aquellos casos en que se reduzca la actividad, Servinform ha activado un plan de capacitación con formación específica, retribuida al 100% por la empresa, con el objetivo de impulsar y facilitar sus opciones de reubicación.

La compañía considera imprescindible esta medida organizativa “para asegurar la competitividad de la compañía y la continuidad de los miles de puestos que se mantienen”.

Además de mantener cuatro contratos con Endesa, Servinform tiene asegurado trabajo con renovaciones de Leroy Merlin, el Canal de Isabel II, el 010 de Sevilla y Emasesa.

Y ha abierto nuevas líneas como el teléfono de atención ciudadana de Cataluña y otros proyectos tanto con la Administración pública como con grandes corporaciones.

En las próximas semanas se constituirá la mesa negociadora con la representación legal de los trabajadores (RLT), iniciándose el periodo formal de negociación donde se determinará la afectación definitiva.

La empresa ha remarcado que este proceso no altera en absoluto su operativa diaria, al tiempo que ha garantizado la absoluta normalidad en la prestación de sus servicios para todos sus clientes.

Días atrás, UGT trasladó a la consejera de Empleo de Andalucía, Rocío Blanco, su preocupación por la situación de unos 400 trabajadores de la firma que se habían quedado "sin funciones ni trabajo efectivo” tras el fin de varios contratos con Endesa.

Para UGT, resultaba "imprescindible" poner fin cuanto antes a este escenario y evitar que la plantilla continúe en un auténtico "limbo laboral".