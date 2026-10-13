Secture, la tecnología detrás de LaLiga Fantasy o Aquaservice, compra el estudio Bisiesto

El grupo cuenta con 80 empleados y prevé incorporar hasta 15 profesionales para reforzar áreas como la inteligencia artificial y la tecnología.

La compañía factura más de 5,5 millones de euros y prevé alcanzar los 10 millones de facturación antes del año 2030.

Miguel Sanz, fundador de Bisiesto, asume el cargo de co-CEO del grupo junto a Toño Huerta para impulsar su crecimiento.

Secture adquiere el 100% del estudio Bisiesto, incorporando a sus socios al accionariado del grupo con un 10% de participación.

Secture, compañía española especializada en tecnología y producto digital, ha cerrado la adquisición del 100% de Bisiesto. Se trata de una firma especializada en diseño de experiencias digitales, ecommerce y optimización de la conversión.

Como parte de la operación, que conlleva participaciones cruzadas, los socios de Bisiesto se incorporan al accionariado de Secture con una participación del 10% que controlarán conjuntamente Miguel Sanz, Paula Gómez Gil y José A. Catalán.

De hecho, Miguel Sanz, fundador de Bisiesto, pasará a ejercer como co-consejero delegado del grupo junto a Toño Huerta, hasta ahora CEO de Secture.

La operación refuerza el proyecto de crecimiento del grupo tras la incorporación, en 2025, del estudio de branding estratégico y diseño visual Relajaelcoco.

El grupo que, en 2026 y sumando las tres compañías, ya factura más de 5,5 millones de euros, busca alcanzar los 10 millones de facturación en los próximos tres años, antes de 2030.

Como paso intermedio de corto plazo, para 2027 el grupo prevé alcanzar los 6,5 millones de euros, lo que supondría un crecimiento aproximado del 18%.

La compañía sigue trabajando en nuevas incorporaciones estratégicas que sucederán durante los próximos meses, según han avanzado sus responsables.

El grupo -que integra tecnología, IA, ciberseguridad, producto digital, branding, diseño UX, ecommerce y growth- suma actualmente alrededor de 100 clientes anuales y ha desarrollado proyectos y mantiene colaboraciones con compañías y organizaciones como Flywire, Holafly, Seedtag, South Summit, CoverManager, Framer, Atresmedia, BBVA, Adobe, Tribbu, Factorial, Volkswagen, El País, Cabify, Cruzcampo o LaLiga, entre otras.

Por ejemplo, uno de sus proyectos más famosos ha sido el de LaLiga Fantasy, el único juego de manager de fútbol oficial, con ranking general en directo y puntuaciones basadas en los resultados y estadísticas oficiales de LaLiga. Han desarrollado una arquitectura AWS elástica y apps nativas para 3 millones de descargas.

Apertura internacional

También destaca Aquaservice, para quien han desarrollado las apps nativas iOS y Android para más de 350.000 clientes suscritos a su distribución de agua mineral natural con dispensador.

Con sedes en Madrid y Valencia, la compañía prevé incorporar entre 10 y 15 nuevos profesionales durante los próximos doce meses a los 80 que ya tiene para reforzar especialmente sus capacidades vinculadas a inteligencia artificial y tecnología.

Aunque España continúa siendo su principal mercado, cerca del 20% del negocio tiene ya componente internacional. Y, de momento, no ha necesitado financiación para crecer.