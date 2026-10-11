Así de rápido va el turismo mundial: la vuelta al mundo por 200.000 dólares que se vendió en 17 segundos

El sector turístico defiende el uso de la IA para optimizar costes y reducir la huella ambiental, asegurando que la tecnología no destruirá empleo al ser una industria basada en el servicio humano.

Líderes de la industria reunidos en la cumbre del WTTC en Malta debatieron la necesidad de protocolos de gestión de crisis ante riesgos climáticos, ciberataques e inestabilidad geopolítica.

Grandes cadenas y plataformas apuestan por los viajes de ultralujo, el turismo de eventos masivos y la inteligencia artificial para predecir tendencias e impulsar el sector.

La agencia china Trip.com agotó en solo 17 segundos un paquete turístico para dar la vuelta al mundo de ultralujo valorado en 200.000 dólares por persona.

La compañía china trips.com lanzó recientemente un producto turístico de 200.000 dólares por persona: la vuelta al mundo a todo lujo. Esperaban vender el paquete en seis meses. Pero en 17 segundos se acabaron todas las plazas disponibles.

Jane Sun, CEO del gigante chino de los viajes (8.500 millones de euros de facturación) ilustró así en la cumbre del WTTC en Malta, el ‘Davos’ del Turismo, la apuesta de su empresa por el segmento de viajes de ultralujo.

La gran central de reservas y venta de billetes ha detectado un apetito insaciable en este segmento. Cuanto más caro y más exclusivo, mejor. Más se vende. Y más rápido. Ya ofrecen viajes espaciales por más de 700.000 euros.

La compañía tiene además los ojos puestos en otro segmento de especial crecimiento: el turismo de eventos como el Mundial de fútbol, los juegos olímpicos, conciertos o los grandes premios de Fórmula 1

Jane Sun explicó ante más de 200 líderes globales -como José María Aznar o el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau- y con centenares de profesionales y ejecutivos en el auditorio, que los grandes acontecimientos mueven a millones de viajeros en el mundo. Cada vez más.

Lo llaman viajes con propósito. Y trips.com busca asociar su marca a este tipo de eventos, con patrocinios y otras fórmulas, para mejorar su posición en el negocio mundial del turismo.

La plataforma china está haciendo un uso intensivo de la IA y herramientas tecnológicas en sus estrategias y productos. Así predicen tendencias y pueden adelantarse.

Incertidumbre

Y aún así, su primera ejecutiva admitió un inevitable factor de incertidumbre constante en el sector. Un temor provocado por imponderables como las catástrofes naturales, pandemias y la inestabilidad geopolítica.

De esos factores algo puede decir Neal Jones, presidente para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) de Marriot. Su primer día en el puesto fue el pasado 1 de marzo. El día en que se desató la crisis de Ormuz.

"La prioridad para Marriott es cuidar de sus clientes y empleados", destacó. Y ofreció la receta que aplican en la casa, con más de 10.000 propiedades en alrededor de 150 países del mundo. "Llevamos cien años preparándonos para la próxima crisis".

Neal Jones insistió en que las organizaciones internacionales tienen que tener en sus protocolos y procedimientos las respuestas: "No se improvisa, la organización está preparada de antemano", explicó en su paso por la Cumbre de Malta.

Ante todo tipo de amenazas. Recientemente Jones tuvo que lidiar con un ataque informático que tuvo fuera de combate todos sus sistemas informáticos durante varios días. Y los hoteles siguieron funcionando.

Gloria Fluxá, de Iberostar, también insistió en la idea de "anticiparse a los acontecimientos". El problema es hacerlo en una cadena con más de 100 establecimientos en Europa, América y África. "El primer riesgo corporativo es el clima", aseguró.

Puso como ejemplo el reciente huracán que puso Jamaica patas arriba durante 14 días, con prácticamente todas las infraestructuras de la isla afectadas. "Pudimos operar durante todo ese tiempo gracias a las soluciones que habíamos implementado", señaló.

"La mejor manera de predecir el futuro es inventándolo", destacó la directiva de la cadena española.

Iberostar ya tiene en Mallorca el primer hotel del mundo alimentado por una pila de hidrógeno verde. Una solución que pueden exportar a otros países donde operan. Esa solución u otra: "Siempre buscamos la energía que mejor se adapte al destino, ya sea Marruecos o Los Cabos".

Desde hace seis años la cadena desarrolla sus proyectos con un equipo multidisciplinar que contempla estos aspectos con la premisa de la sostenibilidad para anticiparse a cualquier contingencia.

Y trabajan de forma intensiva con su cadena de proveedores para reducir huella de carbono y consumos de agua y energía, según expuso en la mesa redonda 'El coste de no actuar'.

"Nuestra cadena de suministro global está formada por más de 11.000 proveedores. Pero vimos que los 60 principales son responsables de dos tercios de las emisiones. Así que hemos comenzado a trabajar con ellos para descarbonizar y reducir el consumo de agua", dijo Fluxá.

La compañía ha cambiado más de 2.000 fuentes de agua en sus establecimientos aplicando esta política.

La ejecutiva española se sumó a una reivindicación que hacen desde destinos y empresas para que el sector disponga de mejores herramientas para medir su huella de carbono y su apuesta por la sostenibilidad.

Inteligencia artificial

La IA vuelve a jugar aquí un papel fundamental. La CEO de WTTC, Gloria Guevara, destacó la experiencia de aerolíneas que usan análisis de datos de sus pasajeros (edad, sexo ...) para optimizar los menús que se cargan a bordo.

Con ello han reducido un 40% el desperdicio, lo que se puede traducir en un importante ahorro de costes, y también la huella de carbono, una cuestión que cada vez preocupa más al sector.

"La IA nos ayuda a reducir gastos y a mejorar la experiencia del viajero, ya que la gente la usa para sus itinerarios o averiguar que es lo que más le interesa en un museo", abundó al respecto.

Sin embargo, "pese a lo muchos puedan creer, no reducirá empleos como ocurre en otros ámbitos, como el legal o el de las finanzas". "Cuando uno viaja no quiere que el avión lo pilote la IA y si lo hace en un taxi desea hablar con la gente. Nuestro sector es de servicio, por lo que pensamos que vamos a continuar generando empleo", destacó Guevara.

Ese aspecto de la sostenibilidad, hacer compatible el desarrollo del sector con el progreso y bienestar de las comunidades locales, es otro de los temas que obsesionan al sector, tras las experiencias de ciudades como Venecia o Barcelona.

Lo que demanda el sector es calidad en el dato para poder tomar las mejores decisiones. "La visualización en IA es importante, pero si los datos no están bien expuestos o los datos no están ahí la IA no puede detectarlos o cometerá errores", dicen los expertos que participaron en la cumbre de Malta.

Por eso la propuesta del comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, de crear un centro de datos para el sector turístico, al servicio de destinos y empresas.

"Podemos tomar decisiones más inteligentes con modelos más sofisticados si compartimos la información. Podemos trazar diferentes perfiles y dirigirnos directamente a ellos con mensajes personalizados a cada persona según lo que sabemos de ellos", dicen en el sector.

Una tecnología que "presenta grandes oportunidades, pero que exige a destinos y empresas estar alerta por la velocidad a la que se produce el cambio. Cada día perdido te hará perder un año".

Tan rápido se mueve el sector que un paquete turístico para dar la vuelta al mundo por 200.000 euros por persona, que se pensaba vender en seis meses, se agota en 17 segundos.