Aviserrano acelera para abrir su macroplanta de La Carlota: procesará 12.500 pollos y 2.500 pavos por hora

La compañía, proveedora de Mercadona, opera actualmente en fase de pruebas sin haber confirmado una fecha definitiva para su inauguración.

Con este proyecto y su plan de inversiones de 250 millones de euros, el grupo busca entrar en el club de las agroalimentarias andaluzas milmillonarias.

Las instalaciones procesarán 12.500 pollos y 2.500 pavos por hora, y darán empleo a cerca de 1.000 personas cuando operen a pleno rendimiento.

Grupo Aviserrano ultima la puesta a punto de su nueva macroplanta en La Carlota (Córdoba), tras una inversión de 60 millones de euros.

Grupo Aviserrano ultima la puesta a punto y apertura de sus nuevas instalaciones en La Carlota (Córdoba), que operará a través de AviNatur. Una inversión de 60 millones de euros.

La macroplanta será una de las mayores de España, con capacidad de sacrificio y procesado de 12.500 pollos y 2.500 pavos por hora para enviar a sus clientes 300.000 bandejas de carne ya preparada.

La fábrica está actualmente en fase de pruebas, sin que la compañía haya confirmado fecha de inauguración. Inicialmente estaba prevista su puesta en marcha en primavera aunque luego se aplazó a verano.

Del interés despertado por la iniciativa en la comarca dan fe los más de 10.000 aspirantes que han presentado una solicitud para trabajar allí. Cuando opere a pleno rendimiento dará empleo a un millar de personas.

El complejo industrial se ubica junto a las instalaciones de La Carloteña, firma de embutidos participada por el grupo Aviserrano en 2024.

Con las sinergias entre ambas firmas se esperaba que La Carloteña pase de 31 millones en ventas ese año a más de 60 en 2028.

La inversión en La Carlota se complementa con un área de servicio junto a la A-4, que dará servicios de repostaje y hostelería tanto a la flota logística de la compañía como a externos.

Con la nueva planta Aviserrano espera dar un salto superlativo, iniciando la carrera para entrar en el club de las agroalimentarias andaluzas ‘milmillonarias’ (junto a Migasa, Dcoop, Acesur o Covap) desde los 730 millones de facturación en 2025.

Fuerte crecimiento

El grupo está embarcado en un proceso de inversiones de 250 millones, que incluyen la ampliación de sus instalaciones en El Viso (Sevilla), sede de la compañía.

Ya opera también desde una innovadora planta de incubación en Humilladero (Málaga) con capacidad de dos millones de unidades semanales, y una fábrica de piensos en Utrera,

Además tiene instalaciones en Purullena (Granada) para Avinatur y Lliria (Valencia) para su filial Joviserrano (productos elaborados y precocinados).

El grupo incluye divisiones de congelados y logística, y otra rama dedicada a la fabricación de proteínas para complementos alimenticios.

Es proveedor de Mercadona, a quien vende más de la mitad de su producción. Forma parte de sus orígenes, pues la sociedad agrupó en un holding a varias empresas que ya trabajaban para el gigante de la distribución.

La familia Serrano dirige la gestión y la operativa. El grupo Costa adquirió en 2020 el 50% de la sociedad y le dio músculo inversor para el proceso de expansión en que está embarcado.