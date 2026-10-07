Mutua entra en el negocio de la Inteligencia Artificial tras acordar la compra del 10% de la empresa española Alter5

Fundada en 2021, Alter5 ha originado y distribuido más de 300 millones de euros y está en beneficios desde el inicio de 2025, sin riesgo de balance.

La compañía ofrece financiación corporativa para pymes y midcaps, además de financiar proyectos de energías renovables e infraestructuras.

Alter5 utiliza IA para ofrecer soluciones de inversión y operar en los mercados financieros; la inversión impulsará su tecnología, expansión y crecimiento.

Mutua adquirirá el 10% de la empresa española Alter5 a través de Mutua Ventures, entrando así en el negocio de la inteligencia artificial aplicada a la inversión.

El grupo Mutua ha llegado a un acuerdo para comprar el 10% de Alter5, una empresa española que utiliza inteligencia artificial para ofrecer soluciones de inversión y operar en los mercados financieros.

Mutua realizará la inversión a través de Mutua Ventures. La entrada del grupo permitirá a Alter5 mejorar su tecnología, ampliar su negocio y acelerar sus planes de crecimiento.

Alter5 ofrece una plataforma de financiación corporativa a pymes y midcaps, orientada a planes de expansión e inversiones en transición energética y sostenibilidad; y, por otro lado, financiación de proyectos de energías renovables e infraestructuras ('project finance').

La empresa se fundó en 2021 y desde entonces ha originado y distribuido más de 300 millones de euros en financiación y capital para operaciones corporativas y proyectos de energía renovable, almacenamiento energético, movilidad, centros de datos e infraestructuras.

Desde el inicio de 2025, la compañía está en beneficios, sin asumir riesgo de balance.