Feijóo promete a la empresa familiar lanzar un plan de competitividad y garantiza que los impuestos no se van a subir

Feijóo defiende rebajar un 60% el impuesto de sucesiones para jóvenes y bonificar al 100% la compra de vivienda para este colectivo.

En vivienda, plantea construir un millón de casas durante la legislatura, modificar la ley del suelo y la normativa antiocupación.

El líder del PP propone deflactar el IRPF y bonificar a las empresas que reduzcan el absentismo mediante mejores condiciones laborales.

Feijóo promete un plan de competitividad para las empresas y asegura que no subirá impuestos si gana las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este lunes ante el mundo empresarial a lanzar un plan de competitividad y a no subir impuestos si es que gana las elecciones generales del 29 de noviembre.

Feijóo ha acudido al XXIX Congreso Nacional de Empresa Familiar en su primera aparición pública tras la convocatoria de elecciones realizada por Pedro Sánchez a primera hora de este lunes.

Y la actualidad ha querido que lo hiciera ante 700 empresarios del Instituto de Empresa Familiar (IEF) donde se reúnen representantes de cerca del 90% del tejido productivo español y el 60% del PIB.

El presidente del Gobierno canceló in extremis su asistencia al congreso en la que iba a ser su primera presencia en ocho años, pero Feijóo no ha querido dejar pasar la oportunidad de sentir el pulso empresarial.

Feijóo empezó su intervención indicando que los compromisos "hay que cumplirlos" en referencia a la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a primera hora de la mañana.

Recordó lo importante de la convocatoria de elecciones es que "España tiene la palabra y España va a decidir lo que quiere ser". Ha agregado indicando que el país vuelve a encontrarse y mirar hacia adelante porque estos años "son ejemplos prácticos de lo que no debe ser la política".

"Nunca he visto tantos problemas juntos, hemos perdido productividad y competitividad, nuestra economía ya no es atractiva desde el punto de vista de la inversión extranjera, tenemos un problema de bajas laborales muy importante y una balanza exterior descompensada", ha advertido.

Ha agregado además que no se ha aprobado ni un presupuesto en la legislatura, que el Gobierno se ha gastado un billón de euros sin autorización, que tenemos la mayor deuda de la historia -con más de 600.000 millones más que en 2018- y que recauda 200.000 millones más que en 2018.

También ha puesto sobre la mesa que el mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa está en España, que hemos perdido poder adquisitivo y que los salarios netos se han reducido un 2%. "Un español paga de media hoy unos 3.800 euros más de impuestos al año de lo que pagaba en 2018", ha indicado.

Tampoco ha dejado de recordar el tremendo deterioro de las infraestructuras pese a los miles de millones que han entrado en impuesto y el maná de los fondos europeos Next Generation. "¿Dónde se ha ido este dinero?", se ha preguntado Feijóo.

"Sé que hay muchos españoles que me están mirando y sé que ganar las elecciones es difícil, pero también sé que he sido un afortunado. Me he presentado cinco veces a elecciones y las cinco las gané", ha reflexionado.

Respecto de su receta económica, ha advertido que lo primero que hay que revertir es la crisis para acceder a la vivienda. "No puede ser que la mitad de los españoles no puedan acceder a ella", ha reflexionado.

"Si construimos 200.000 a 220.000 viviendas al año vamos a reactivar la economía de verdad, vamos a crecer de verdad, pero para ello también debemos modificar la ley anti-ocupación y la ley del suelo".

También ha recordado que una buena medida es rebajar un 60% el impuesto de sucesiones para los jóvenes "como ya se ha hecho en las autonomías donde gobierna el PP".

Además propuso bonificar en un 100% el precio de compra de viviendas para los jóvenes al mismo tiempo que se comprometió a construir un millón de viviendas durante la legislatura.

Plan de competitividad

También ha adelantado que lanzará un plan de competitividad para que trabajar "vuelva a valer la pena" y que se creen mecanismos para bonificar a las empresas que logren reducir el absentismo a base de generar un entorno propicio para trabajar.

Se ha comprometido además a que los impuestos "no se van a subir", al contrario se van a bajar, por ejemplo aplicando la deflactación de la tarifa del IRPF que vienen pidiendo al actual Gobierno desde hace meses.

Tenemos que decirle a los españoles que vamos a retomar el contrato social porque tendrán un presidente que "tiene colmadas sus ambiciones". "El objetivo de que buena parte de la gente quiera invertir y que vuelva la tranquilidad", ha concluido.