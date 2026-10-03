Osmond estima en 270 M€ la financiación para abrir en Jaén la primera mina de tierras raras de la UE

Osmond calcula que la explotación podría cubrir el 6% de la demanda europea de neodimio-praseodimio en 2030 y reforzar la autonomía frente a China.

El proyecto Orión prevé una mina subterránea en cuatro municipios jienenses para extraer monacita con tierras raras, titanio, circonio y hafnio.

La empresa estudia acuerdos de compra anticipada, deuda, socios estratégicos o joint ventures y tramita una cotización secundaria en la Bolsa de Madrid.

Osmond estima en 270 millones de euros la financiación necesaria para abrir en Jaén la primera mina de tierras raras de la Unión Europea.

La minera australiana Osmond ha estimado en 299 millones de dólares (270 millones de euros) la financiación necesaria para poner en producción la primera mina de tierras raras y otros minerales de la UE en Jaén.

Para conseguir el dinero, la compañía estudia soluciones como acuerdos de compra anticipada, inclusión en el proyecto de socios inversores estratégicos, emisión de deuda o constitución de joint ventures.

Además, ha iniciado los trámites para una cotización secundaria en la bolsa de Madrid (ya cotiza en Sidney) como forma de captar a inversores locales.

Osmond advierte en una comunicación a los mercados que la obtención de financiación podría darse en términos que diluyan el valor de las acciones existentes, o que reduzcan la participación proporcional si se suma un socio directo o en joint venture.

El plan de la compañía minera pasa por abrir una mina subterránea de cámaras y pilares operada por ella misma en los municipios jienenses de Aldeaquemada, Santisteban del Puerto, Castellar y Montizón.

El objetivo es convertirse en el primer productor de minerales de monacita contenedora de tierras raras, titanio, circonio y hafnio en la UE.

Las investigaciones realizadas hasta ahora llevan a Osmond a calcular que con esa mina podría atender aproximadamente el 6% de la demanda prevista de NdPr (combinación comercial de dos tierras raras, el neodimio y el praseodimio) en la UE para 2030.

Se espera que el mineral bruto extraído cada año contenga 2.160 toneladas de óxido de neodimio-praseodimio, 94 toneladas de óxido de disprosio y 24 toneladas de óxido de terbio.

Además, la producción atendería hasta un 24% del circonio, 8% del titanio que demanda la UE, según la empresa.

Y las tecnologías empleadas permitirían también recuperar monacita, rutilo e ilmenita.

La importancia de estos minerales en la nueva industria hacen que Osmond trabaje en su inclusión en programas de la UE, España y Andalucía “para obtener el reconocimiento de la importancia estratégica del Proyecto Orión”.

La inclusión en estos programas conllevaría aportes económicos para respaldar la financiación de la mina.

Dos terceras partes de las tierras raras están ahora controladas por China, por lo que Orión tiene relevancia en la soberanía estratégica en la UE.

En estos momentos Osmond ya tiene un acuerdo estratégico con Técnicas Reunidas pero no para la mina, sino para la construcción de un complejo industrial para el tratamiento del mineral.

El complejo requiere una inversión de entre 200 y 300 millones de euros para procesar dos millones de toneladas anuales de material bruto en su fase inicial.

En paralelo a esta búsqueda de financiación, la minera plantea otras acciones como los próximos pasos a dar sobre el terreno.

Van a continuar las perforaciones y sondeos para aumentar la escala y confianza del proyecto, con una estimación de minerales que se irá actualizando.

Hay que completar también el estudio de prefactibilidad para garantizar la rentabilidad, y avanzar en estudios para detectar oportunidades aguas abajo de la zona investigada hasta ahora.