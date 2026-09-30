Trump firma un acuerdo con las seis grandes tecnológicas estadounidenses para reforzar la seguridad de la IA

El Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología deberá proponer una definición federal de "superinteligencia" y sugerir nuevas acciones ejecutivas para su implementación.

Trump también firmó una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en todas las comunicaciones oficiales del Gobierno federal.

El pacto incluye controles internos, evaluaciones de riesgos y revisiones externas para vigilar el comportamiento y capacidades de los modelos de IA, especialmente ante ciberataques.

Donald Trump ha firmado un acuerdo voluntario con los líderes de las seis mayores tecnológicas de EE.UU. para reforzar la seguridad de la inteligencia artificial.

Donald Trump, el presidente de EEUU, ha firmado junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA.

El objetivo del pacto es asegurar la seguridad en el desarrollo de la tecnología mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

El acuerdo, de carácter voluntario, llega después de que el republicano recibiera este martes en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos.

El objetivo era tener un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Además, y en relación al último revuelo generado por esta tecnología, Donald Trump, también firmó este martes una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.

La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar "inteligencia artificial" e "IA".

Además, encargó al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de "superinteligencia" y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla.