Foro 'IA ofensiva vs. IA defensiva: el reto de proteger los servicios esenciales' organizado en Sevilla por EL ESPAÑOL y Grupo Oesía. Salvador López Medina

Los retos de la administración pública ante la ciberseguridad: IA, automatización y más formación

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LO ESENCIAL Las claves La ciberseguridad es el principal reto para las administraciones públicas, que deben proteger servicios esenciales en un entorno cada vez más digitalizado. La Inteligencia Artificial está transformando la ciberseguridad, tanto en la defensa como en la sofisticación de los ataques, acelerando los tiempos de respuesta y vulnerabilidad. Expertos destacan la necesidad de actualizar la Ley de Contratos del Sector Público y de invertir en formación y herramientas para adaptarse al nuevo contexto tecnológico. El Centro Criptológico Nacional subraya la importancia de actuar con urgencia y coordinación ante la IA ofensiva, promoviendo una hoja de ruta y buenas prácticas para la ciberseguridad.

La ciberseguridad es el mayor riesgo al que se enfrenta cualquier compañía en estos momentos, pero también las administraciones públicas para proteger los servicios esenciales que prestan a los ciudadanos.

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando las reglas del juego en ciberseguridad.

Mientras las organizaciones públicas incorporan IA para mejorar la detección, automatización y respuesta ante incidentes, los atacantes utilizan estas mismas capacidades para acelerar y sofisticar sus campañas, reduciendo los tiempos entre la explotación de una vulnerabilidad y el impacto sobre la organización.

En este nuevo escenario, las administraciones públicas afrontan el desafío de proteger servicios esenciales cada vez más digitalizados, con entornos tecnológicos complejos, sistemas heredados y una creciente dependencia de terceros.

¿Cómo? Los expertos defienden la aplicación de la IA con sistemas automatizados y con personal más formado en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.

Y bajo esta premisa EL ESPAÑOL, Invertia y el Grupo Oesía organizaron un foro titulado 'IA ofensiva vs. IA defensiva: el reto de proteger los servicios esenciales', a modo de debate en la sede del Club Talento en Sevilla, en la Plaza Nueva de Sevilla, para exponer los retos que encaran las administraciones en este sentido.

Conducido por Inma León, delegada de EL ESPAÑOL en Andalucía, el encuentro contó con la presencia de Ana María Chups Rodríguez, responsable de operación de ciberseguridad en la Zona Sur Cipherbit – Grupo Oesía; de Eloy Rafael Sanz Tapia, Jefe Servicio de Ciberseguridad en Agencia Digital Andaluza (ADA) y de Alfonso López-Escobar Beares, CISO de Emasesa de Sevilla.

Ponentes del foro ' IA ofensivaa vs. IA defensiva: el reto de proteger los servicios esenciales' organizado en Sevilla por EL ESPAÑOL y Grupo Oesía. Salvador López Medina

También asistieron Manuel Jimber, responsable de Seguridad de la Información del Servicio Andaluz de Salud (SAS); Luis Santiago Sánchez Fernández, subdirector de Infraestructuras Digitales del SAS y un representante del Centro Criptológico Nacional - Computer Emergency Response Team (CCN-CERT).

La responsable de operación de ciberseguridad en la Zona Sur Cipherbit – Grupo Oesía fue la encargada de inaugurar el debate. Lo hizo introduciendo una de las grandes revoluciones dentro de la ciberseguridad a nivel empresarial y en las administraciones públicas: la Inteligencia Artificial.

A su juicio, esta tecnología "está suponiendo un cambio de paradigma del modelo de amenazas y está cambiando las reglas del juego".

Sobre todo porque todo "está evolucionando a pasos agigantados en un momento en el que los ciudadanos cada vez tienen más autonomía para realizar sus propias gestiones particulares y obliga a las administraciones a tener esa puerta abierta, que tiene que ser segura".

A la hora de prestar un servicio esencial como el agua, Alfonso López-Escobar Beares, CISO de Emasesa de Sevilla, defendió que cada vez han incorporado más tecnología para "ser más eficientes con menos recursos, lo que conlleva una gran superficie de riesgo".

En su caso, tanto el jefe de servicio de Ciberseguridad en Agencia Digital Andaluza (ADA); el responsable de Seguridad de la Información del SAS y el subdirector Infraestructuras Digital del SAS, coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) vigente es la Ley 9/2017, la cual es de aplicación general en toda España.

Ana María Chups Rodríguez, responsable de operación de ciberseguridad en la Zona Sur Cipherbit – Grupo Oesía, en un foro organizado por EL ESPAÑOL y el grupo en Sevilla. Salvador López Medina

"Tiene que adaptarse a los ritmos actuales. Nosotros no hacemos puentes, ni autopistas, sí hacemos autopistas de la información, entonces la administración tiene que contar con las herramientas precisas para poder defenderse de la forma más ecuánime posible en un plazo razonable", precisó Jimber.

En concreto, el jefe de servicio de Ciberseguridad en Agencia Digital Andaluza fue muy claro al respecto. "Cualquier empresa que no tenga esto en la cabeza va a sufrir".

"Tenemos que tener las herramientas adecuadas y a tiempo, sobre todo para tratar también con los proveedores, en este caso de la Junta de Andalucía, que son muchos".

El representante del Centro Criptológico Nacional - Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) puso en valor la Guía de Buenas Prácticas frente a la IA ofensiva publicada por este organismo.

El documento contempla la IA ofensiva como un cambio de paradigma que obliga a repensar la ciberseguridad y que exige actuar con urgencia, coordinación y criterios comunes.

El documento incorpora, además, una hoja de ruta para avanzar de forma progresiva hacia una ciberseguridad adaptada al nuevo contexto.

Ponentes del foro ' IA ofensivaa vs. IA defensiva: el reto de proteger los servicios esenciales' organizado en Sevilla por EL ESPAÑOL y Grupo Oesía. Salvador López Medina

Por su parte, desde CCN insistieron en la importancia y la necesidad de la inversión pública en formación para que la IA defensiva vaya más rápido que la ofensiva.

Por último, la responsable de operación de ciberseguridad en la Zona Sur Cipherbit – Grupo Oesía lanzó un mensaje de tranquilidad: "Las herramientas que necesitan las administraciones las ponemos en marcha con ellos para que se encuentren totalmente tranquilos de que están dando el servicio de calidad que la ciudadanía necesita".