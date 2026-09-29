Semana ‘cinco estrellas’ en Sevilla: abren los hoteles de lujo Thompson y Serras Collection

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Las claves Generado con IA Sevilla suma dos nuevos hoteles de lujo: el Thompson Sevilla, segundo de la cadena en España, y el Serras Collection, ambos de cinco estrellas. La ciudad alcanza ocho establecimientos Gran Lujo y siete de categoría cinco estrellas, consolidando su apuesta por el turismo de alto nivel. El auge hotelero impulsa la recuperación de patrimonio, como la rehabilitación de la antigua Comisaría de la Gavidia y edificios históricos para los nuevos hoteles. El perfil del visitante en Sevilla está cambiando, con un aumento significativo en el gasto por persona y un impacto económico directo e indirecto en la ciudad.

La pareja de orientales lo miraba todo con sorpresa. Los primeros clientes del nuevo hotel Thompson Sevilla, el segundo de la cadena en España y Europa tras el de Madrid, se toparon con una nube de periodistas, políticos y arquitectos al hacer el checking.

Día de corte de cinta en la Plaza de la Concordia, junto al Duque, que se suma al estreno hace cinco días de otro cinco estrellas, el Serras Collection, en la cercana Avenida de la Constitución. Gran Lujo en este caso.

Con estas aperturas Sevilla suma ya ocho establecimientos Gran Lujo, y siete con categoría cinco estrellas. Y lo que viene.

La concejal de Turismo, Angie Moreno, ha explicado en la inauguración del Thompson que están actualmente en obras el Four Seasons y un Marriott en Plaza Nueva, donde también abrirá un cuatro estrellas de Vibra.

Hay otro Marriott de gran tamaño en obras en el complejo Vera, en la antigua Tabacalera, como una de las grandes atracciones del Cubo.

Y el grupo andaluz Kaizen prepara la inauguración de un hotel boutique Gran Lujo en Triana, al tiempo que está ampliando el Don Ramón, al final de la calle Trajano, a unos pasos del Thompson.

Salto de calidad

Más del 60% de la planta hotelera de Sevilla corresponde a hoteles de cuatro y cinco estrellas, ha dicho Moreno.

La concejal explica que de la mano de este apetito de los operadores hoteleros de primer nivel mundial por Sevilla está cambiando el perfil del visitante que llega a la ciudad. “El gasto por persona está aumentando significativamente”, explica.

Sevilla recibió en 2025 más de 6 millones de turistas (un 5,2% más que el año anterior). “No necesitamos más turistas, sino menores turistas”, ha dicho hoy Angie Moreno antes de cortar la cinta inaugural del Thompson junto a responsables de la cadena.

Además del efecto económico directo e indirecto, los nuevos hoteles están teniendo un fuerte efecto en la recuperación de patrimonio.

Recuperación de Patrimonio

En el caso del Thompson Sevilla, la ubicación elegida es la de la antigua Comisaría de la Gavidia. Tal vez el mejor ejemplo en la ciudad de la arquitectura de la Bauhaus, del arquitecto Ramón Montserrat Ballesté .

Con el nuevo diseño tendrá 101 habitaciones, 79 de ellas estándar y 22 suites, algunas con hasta 80 metros cuadrados, piscina y rooftop.

Tras un cuarto de siglo en desuso, el edificio luce ahora con la reforma de forma que, según los responsables de la cadena, es un hotel con toda la identidad Thompson pero “que sólo puede existir en Sevilla”.

Desde el mural de la entrada hasta los muchos guiños artísticos en el interior, hay inspiración local en los detalles, que llega a su culmen en el servicio de restauración, encomendado a Manolo Mayo.

Se han respetado algunas dependencias vinculadas a la Memoria Histórica por su pasado como comisaría.

En el caso del Serras Collection, el resultado traduce a las claras los 43 millones de euros realizada.

El cuarto establecimiento del grupo presidido por Jordi Serra Burgés está en la avenida Constitución, frente a la Catedral y la Giralda, donde ocupa tres edificios históricos rehabilitados durante 6 años: dos construcciones neobarrocas de José Espiau y la antigua residencia del marqués de Villamarta, de Aníbal González.

El grupo empezó en 2015 con el hotel Serras Barcelona; hoy también incluye Serras Andorra, Casa Serras y Serras Sevilla, y está sondeando oportunidades en Madrid, San Sebastián, Palma de Mallorca y Córdoba.

Serras, que da empleo a 300 personas, prevé cerrar este año con una facturación aproximada de 27 millones de euros.

En Granada

El auge del lujo hostelero no se queda en Sevilla y Málaga, que están concentrando la atención. La próxima semana se inaugura en Granada el Hotel Yangüas Nazarí Palace.

Un proyecto que recupera cuatro construcciones históricas de los siglos XIII al XVIII en pleno Albaicín. "El primer hotel Palacio 5 estrellas de la ciudad, una pequeña Alhambra convertida en hotel", dicen los promotores.

Junto al hotel, en el mismo espacio, nace el restaurante Cauce, el proyecto más íntimo y personal del chef granadino Chechu González, antiguo chef de María de la O.