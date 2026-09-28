La CNMC autoriza la opa de Ohmnia sobre Azkoyen

El grupo resultante de la fusión sumaría 400 millones de facturación, 65 millones de EBITDA y 2.000 empleados.

La operación está respaldada por socios como Clerbil, Kutxabank y la Fundación BBK, y se financiará mediante ampliación de capital y financiación bancaria.

La oferta de Ohmnia valora Azkoyen en 244,5 millones de euros y ofrece 10 euros por acción, calificada de amistosa por el consejo de Azkoyen.

La CNMC ha autorizado la OPA de Ohmnia Electronics sobre el 100% de Azkoyen, sin imponer condiciones.

Ohmnia Electronics ha recibido la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de Azkoyen. Así lo ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el documento remitido al supervisor, la CNMC resolvió el 25 de septiembre "autorizar la operación de concentración resultante de la Oferta, sin sujetarla al cumplimiento de compromiso alguno". Lo hizo en aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

De esta forma, se cumple la condición prevista en el apartado 12.1(a) del anuncio previo de la oferta, según detalla el escrito, firmado por José Antonio Jainaga.

Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la opa valora Azkoyen en 244,5 millones de euros y ofrece 10 euros por acción en efectivo. El consejo de la compañía navarra la calificó de "amistosa", es decir, acordada con la empresa y no hostil.

Tras Ohmnia están Clerbil, el grupo de Jainaga -presidente de Sidenor y Talgo-, y otros socios del grupo: Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital. A ellos se suman la Fundación BBK e Indar Kartera, el vehículo inversor de Kutxabank.

La oferta está sujeta a que la acepte más del 50% del capital y a que se obtengan las autorizaciones necesarias. Se financiará con una ampliación de capital en Ohmnia y con financiación bancaria de CaixaBank y Banco Sabadell, según adelantó Crónica Vasca (EL ESPAÑOL).

Así, queda pendiente la autorización de la CNMV, que ya admitió el folleto a trámite. Después, el consejo de Azkoyen tendrá 10 días desde el inicio del plazo de aceptación para publicar su informe sobre la oferta.

Por otro lado, cuando la CNMV admitió la opa a trámite, Azkoyen cotizaba al mismo precio que la oferta, "por lo que no hay prima", es decir, sobreprecio sobre la cotización.

Azkoyen, con sede en Peralta (Navarra), fabrica máquinas de vending, medios de pago y sistemas de seguridad y acceso. En 2025 facturó más de 200 millones y tiene alrededor de un millar de empleados. Su primer accionista es Inverlasa, de la familia Ruiz Lafita, con algo menos del 30%.

Por su parte, Ohmnia agrupa unas 20 empresas y tiene más de 1.000 empleados. Factura 190 millones y tiene un EBITDA (beneficio bruto de explotación) de 27 millones. El grupo resultante sumaría 400 millones de facturación, 65 millones de EBITDA y 2.000 empleados.