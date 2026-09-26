Islas Vírgenes frena los intentos de Goldman y Peppertree de quitar el control de Continental Towers a una familia española

Tras la orden judicial, Goldman y Peppertree nombraron a Grant Thornton como administrador para buscar la venta de la compañía, pese a las medidas cautelares y procedimientos abiertos.

La familia española Ortiz Flores, fundadora de Terra Towers, sostiene que los fondos presionaron para adquirir la totalidad de Continental Towers y bloquearon ventas a terceros.

Goldman Sachs, Peppertree Capital y Terra Towers se disputan el control de la empresa desde hace cinco años, con acusaciones de blanqueo de capitales y otros delitos investigados en cinco países.

La Alta Corte de Justicia de las Islas Vírgenes Británicas ha emitido una orden cautelar para evitar movimientos sobre las acciones de Continental Towers.

La Alta Corte de Justicia de las Islas Vírgenes Británicas ha dictado una orden cautelar de retención (stop notice) para evitar movimientos sobre las acciones de Continental Towers.

Desde hace cinco años, Goldman Sachs (a través de su filial AMLQ), el fondo de inversión Peppertree Capital y Terra Towers se disputan el control de la empresa de torres de telecomunicaciones.

Con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, Continental ha colaborado con Telefónica a través de la explotación de sus torres, antes de que la española abandonara el continente americano.

Terra Towers, la sociedad fundadora de Continental, es propiedad de la familia española Ortiz Flores, quienes llevan desde 2021 defendiendo el control de la compañía.

Para ello han denunciado a AMLQ y Peppertree por blanqueo de capitales, estafa agravada, extorsión y lavado de dinero. Una causa que ya investigan tribunales de cuatro países: Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Y ahora se suma la investigación de las Islas Vírgenes Británicas.

En 2014, Peppertree, a través de las entidades de inversión -Telecom Business Solution LLC y LATAM Towers LLC y otros inversores- entraron en la empresa Continental Towers.

En los fondos sostienen que celebraron un acuerdo de accionistas que contemplaba que, tras cinco años, cualquiera de las partes podría exigir que se iniciara un proceso de venta para vender la empresa.

La estructura accionarial de Continental Towers quedó compuesta en un 55% por Terra, un 13% para Goldman Sachs/ AMLQ y el 32% para Peppertree Capital.

Jorge Hernández, directivo de la empresa entre 2018 y 2023, sostiene a EL ESPAÑOL-Invertia que tres meses después de su incorporación, los fondos querían hacerse con la totalidad de Continental Towers.

Para ello -indica a este diario- ejercieron distintas estrategias de presión sobre la gestión y el crecimiento de la compañía, incluyendo el bloqueo de nuevas inversiones y construcciones de torres.

Al margen de estas presiones, Hernández pactó la venta de Continental Towers a Phoenix Towers y American Towers por 1.000 millones de dólares.

En respuesta, los fondos boicotearon la venta y comenzaron un proceso arbitral, además de presentar una oferta de 300 millones de dólares por la compañía, un precio bastante inferior al que marcaba el mercado.

Por su parte, los fondos sostienen que en 2020, Peppertree y otros inversores iniciaron el proceso de venta, pero Terra se negó a vender y en 2021, iniciaron un arbitraje ante ICDR en Nueva York.

De esta forma, comenzó un proceso de squeeze out merger para hacerse con la totalidad de la empresa. En este contexto, el tribunal dictó un laudo parcial favorable a los demandantes, ordenando que la empresa se vendiera.

No obstante, la familia de origen español sostiene que los procesos están paralizados tras las denuncias que presentaron por blanqueo de capitales y otros delitos. Unas denuncias en las que hay cinco países con procedimientos abiertos.

Además advierten que en los registros oficiales de Continental Towers sigue figurando la estructura original de la compañía donde Terra tiene el 55%. Así consta en el Registro Mercantil de las Islas Caimán.

El caso se está investigando por la vía penal en Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica y ahora Islas Vírgenes. Es así como el Salvador ha emitido una orden de captura internacional contra los directivos de Peppertree.

Estos países investigan los mismos hechos porque Continental Towers está en todos estos mercados. Mientras tanto, hay un tribunal de arbitraje en Nueva York que está dirimiendo cuestiones mercantiles sobre el caso.

La árbitro que contrató la familia Hernández Ortiz fue contratada a su vez por Goldman Sachs y el presidente del Tribunal tiene un familiar que trabaja en el banco de inversiones estadounidense, dice la familia.

Investigaciones abiertas

Así -indican- las tres partes del tribunal respaldan los intereses de Goldman Sachs y cuentan con el apoyo de un juez federal que está haciendo todo lo posible por crear jurisprudencia para legitimar los intereses de sociedades estadounidenses, "al margen de las investigaciones penales abiertas en otras naciones soberanas".

Este tribunal de arbitraje ha nombrado como CEO de Continental Towers a uno de los directivos detenidos por El Salvador, "al que las fiscalías de Guatemala, Panamá y El Salvador señalan como el principal cómplice de la operativa de Goldman", advierten desde la familia Hernández.

Ahora, en el marco de la disputa por el control de Continental Towers, la Alta Corte de Justicia de las Islas Vírgenes Británicas dictó el 10 de julio de 2026 una orden cautelar de retención (stop notice), notificada el 13 de julio, para evitar movimientos sobre el paquete accionarial objeto del litigio mientras se resuelve el conflicto.

'Stop notice' de Islas Vírgenes

La medida obliga a comunicar con 14 días de antelación cualquier transferencia, venta, pago de dividendos o inscripción de acuerdos relacionados con las acciones de Clase A.

Su relevancia radica en que busca preservar la situación accionarial existente y evitar que se produzcan cambios corporativos que puedan afectar al resultado del procedimiento judicial.

Sin embargo, desde la familia española advierten de nuevas irregularidades e indican que el 28 de julio, después del stop notice de Islas Vírgenes, Goldman y Peppertree nombraron como administrador a Grant Thornton con el objetivo de vender la compañía y sus activos.

Para los Ortiz Flores esto confirma que los fondos están dispuestos a seguir con sus intenciones de liquidar la empresa, pese a todos los procedimientos judiciales abiertos.