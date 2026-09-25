Naturhouse gana 4,7 millones de euros en el primer semestre del año y anuncia el reparto de un nuevo dividendo

La empresa suma más de 1.200 centros en 28 países y mantiene un modelo operativo eficiente con foco en la rentabilidad y la generación de valor para el accionista.

En 2026, Naturhouse ha distribuido ya 6 millones de euros en dividendos y consolida una rentabilidad anual del 6%.

La compañía repartirá un nuevo dividendo de 3 millones de euros, equivalente a 0,05 euros brutos por acción, el 6 de noviembre de 2026.

Naturhouse obtuvo un beneficio neto de 4,7 millones de euros en el primer semestre del año y un Ebitda de 6,3 millones.

Naturhouse sigue fortaleciendo su modelo de negocio y así lo constatan sus cifras. La compañía de nutrición y dietética se anotó un beneficio neto de 4,7 millones de euros en el primer semestre del año.

Además, en los primeros seis meses del 2026 su Ebitda -resultado bruto de explotación- alcanzó los 6,3 millones de euros.

Estas cifras representan un margen Ebitda del 26,5% y un margen neto cercano al 20%.

Asimismo, la compañía logró en la primera mitad del ejercicio ventas por valor de 23,6 millones de euros.

Tras publicar sus resultados, el Consejo de Administración de la compañía ha aprobado en la sesión celebrada este viernes la distribución de un nuevo dividendo a cuenta por importe de 3 millones de euros.

Esto supondrá una distribución de 0,05 euros brutos por acción, cuyo pago se efectuará el próximo día 6 de noviembre de 2026.

Esta nueva remuneración se suma a los 6 millones de euros ya distribuidos en el presente ejercicio 2026, lo que, en suma, consolida una rentabilidad del 6% anual.

Con todo, los números demuestran la capacidad de la compañía que fundó -y preside- Félix Revuelta para mantener unos elevados niveles de rentabilidad.

Naturhouse mantiene una estructura operativa eficiente y cuenta con una reducida necesidad de inversión. Esto le permite transformar una parte significativa de sus resultados en generación de caja y mantener una política de retribución al accionista de forma recurrente.

En lo que va de año, Naturhouse ha continuado avanzando en su estrategia de consolidación y desarrollo de sus principales mercados. En ella, el foco está puesto en la eficiencia operativa, la rentabilidad y la generación de valor para sus accionistas.

La compañía está presente en 28 países y cuenta con una red de más de 1.200 centros. Entre sus mercados más relevantes se encuentran España, Francia, Italia y Polonia.

Naturhouse es la única compañía de alimentos dietéticos que participa en todas las cadenas de valor, desde el desarrollo y la fabricación de sus productos, hasta la comercialización y asesoramiento al cliente.

En este sentido, sigue avanzando hacia un modelo más eficiente, rentable y alineado con las nuevas tendencias del mercado.