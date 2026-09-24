La multinacional vasca Dominion se suma a la resurrección industrial de Linares

La crisis de Aemsa podría resolverse con un posible contrato con Vestas y la compra de la nave por el Ayuntamiento, pasando de un ERE a un ERTE de nueve meses.

Dominion cuenta con 10.800 empleados, más de 1.000 clientes en 30 países y facturó casi 500 millones de euros en el primer semestre del año.

La multinacional vasca prevé crear más de 25 empleos directos en Linares y más de 100 adicionales en obras nacionales e internacionales.

Dominion anuncia un nuevo proyecto en el Parque Industrial Santana de Linares, ofreciendo servicios de aislamiento térmico industrial, eficiencia energética y descarbonización.

Dominion anuncia un proyecto en el Parque Industrial Santana de Linares, desde donde ofrecerá servicios especializados en aislamiento térmico industrial, operación y mantenimiento de instalaciones de renovables, eficiencia energética y descarbonización.

La nueva empresa atraída por la resurrección industrial de Linares tiene sede en el País Vasco (Bilbao) y facturó en el primer semestre del año casi 500 millones de euros.

Dominion se define como una “compañía global de proyectos y servicios integrales, con 10.800 trabajadores y más de 1.000 clientes distribuidos en más de 30 países.

Antón Pradera Jáuregui es el presidente. Fue miembro del equipo fundador en 2004. El director general es Mikel Barandiaran Landín, también miembro fundador.

Cuenta con sedes y filiales en mercados clave como Estados Unidos (Buffalo, Houston, Pittsburg), Alemania, Italia, Dinamarca, México, Perú y Chile.

No es un fabricante industrial, sino un proveedor de servicios multitécnicos, proyectos B2B e ingeniería de integración.

La empresa destaca como una de sus fortalezas la consolidación del negocio recurrente, que ya representa más del 85% de la actividad, muy por encima del objetivo marcado en el Plan Estratégico 2023-2026.

En los próximos meses, la compañía presentará su nuevo Plan Estratégico 2027-2029, que definirá la siguiente etapa de crecimiento y creación de valor. Y que ya incluirá su operación de Linares.

¿Por qué Linares?

Según ha informado el Ayuntamiento de Linares, la elección de la ciudad por parte de esta empresa responde a factores estratégicos como su tradición industrial, la disponibilidad de suelo industrial, y las buenas infraestructuras logísticas.

La alcaldesa Auxi del Olmo también destaca el esfuerzo del Consistorio para atraer este tipo de iniciativas “que supongan la revitalización del sector industrial de nuestra ciudad”.

La compañía prevé la creación de más de 25 puestos de trabajo directos en la localidad, a los que se sumarán más de 100 empleos adicionales distribuidos en las distintas obras que se desarrollen a nivel nacional e internacional desde esta nueva sede.

Soluciones para Aemsa

Por otra parte, la crisis de Aemsa, que había planteado un ERE extintivo para cerrar su fábrica de aerogeneradores en el Parque Industrial, parece encaminarse hacia una solución feliz.

La empresa había alegado falta de carga de trabajo y el que se había quedado sin nave donde sus 80 trabajadores desarrollan su actividad, por la caída de pedidos de Gamesa, en la práctica casi su único cliente.

En los últimos días ha surgido la posibilidad de contratos con otro fabricante, Vestas, y que el Ayuntamiento de Linares compre la nave a la Junta de Andalucía y la ponga a disposición de Aemsa.

Así que ERE extintivo puede transformarse en un ERTE de nueve meses de duración mientras se articulan los cambios.