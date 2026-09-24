La inversión crediticia de Bankinter en empresas alcanzó los 39.000 millones de euros, un 7% más que un año antes.

El banco español que acompaña a las empresas: las cinco claves del éxito de su modelo

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Las claves Generado con IA Bankinter ha reforzado su propuesta de Banca de Empresas con un modelo especializado y equipos adaptados a diferentes segmentos empresariales. El banco destaca la importancia del asesoramiento personalizado y el conocimiento del cliente, con más de 115.000 empresas atendidas por gestores especializados. La digitalización y la tecnología permiten agilizar procesos, centrar esfuerzos en el análisis y el acompañamiento, y mejorar la gestión empresarial. Bankinter ofrece soluciones para la internacionalización de empresas, con una cartera de inversión internacional que creció un 12% hasta los 12.000 millones de euros.

¿Qué busca una empresa cuando elige una entidad bancaria? La respuesta ya no se limita a obtener financiación.

En un escenario marcado por la incertidumbre económica y la necesidad de competir en mercados cada vez más globales, las compañías buscan una entidad capaz de acompañarlas en las decisiones importantes.

Financiar una inversión, mejorar la liquidez, gestionar divisas, abrir nuevos mercados o afrontar una etapa de crecimiento requiere soluciones adaptadas a cada negocio.

En las entidades bancarias, el conocimiento del cliente y la capacidad de ofrecer asesoramiento adquieren así un papel cada vez más relevante.

Con esta visión, Bankinter ha reforzado su propuesta de Banca de Empresas, con un modelo especializado y adaptado a las características de cada compañía.

Como explica Maite Cañas, directora de Banca de Empresas de Bankinter, las empresas demandan cada vez más "conocimiento especializado y una interlocución capaz de entender su contexto concreto”.

Maite Cañas, directora de Banca de Empresas de Bankinter. Cedida

Financiación para crecer

El crédito sigue siendo una herramienta fundamental para las empresas, pero sus necesidades pueden ser muy diferentes: desde financiar una inversión hasta cubrir necesidades de circulante o impulsar nuevos proyectos.

Para responder a esa realidad, Bankinter ha desarrollado una estructura más especializada, con cinco segmentos empresariales diferenciados y equipos adaptados a las necesidades de cada uno.

La importancia de este negocio para la entidad se refleja en sus cifras. Al cierre del primer semestre, la inversión crediticia en empresas alcanzó los 39.000 millones de euros, un 7% más que un año antes.

Asesoramiento para tomar decisiones

En determinadas etapas, una empresa necesita alguien que comprenda su negocio y pueda acompañarla en decisiones estratégicas.

Las inversiones, los proyectos de expansión o la gestión del riesgo requieren análisis y conocimiento.

En este punto, la figura del gestor y su capacidad para entender las particularidades de cada compañía se convierten en factores diferenciales.

En España, más de 115.000 empresas ya cuentan con un gestor de Bankinter implicado en impulsar su negocio.

Tecnología al servicio de la empresa

La digitalización también está transformando la relación entre empresas y bancos. La automatización permite agilizar procesos, mientras que el análisis de datos y la inteligencia artificial ofrecen nuevas herramientas para mejorar la gestión.

Bankinter apuesta por incorporar estas capacidades sin perder de vista la relación personal.

La tecnología permite reducir tareas operativas y facilita que los equipos puedan centrarse en lo que aporta mayor valor: analizar, asesorar y acompañar al cliente.

Soluciones para operar en el exterior

La internacionalización abre nuevas oportunidades, pero también plantea retos financieros. Las empresas que operan fuera de España deben gestionar divisas, riesgos, pagos internacionales y operaciones en distintos entornos regulatorios.

Para responder a estas necesidades, Bankinter ofrece soluciones de comercio internacional, financiación transfronteriza, coberturas de riesgo y gestión financiera global.

La cartera de inversión en el negocio internacional de empresas del banco se sitúa en 12.000 millones de euros, un 12% más que el año anterior.

Acompañar cada etapa del negocio

Las necesidades financieras cambian cuando una compañía pasa de crecer en España a dar el salto internacional, cuando acomete una inversión o cuando necesita nuevas herramientas para gestionar su actividad.

Y un banco debe ser capaz de adaptarse a la evolución de la empresa.

La relación con las empresas forma parte del ADN de Bankinter desde sus orígenes como banco industrial hace más de seis décadas y continúa siendo uno de los pilares de su estrategia.

En un mercado que exige cada vez más especialización y capacidad de anticipación, las empresas buscan algo más que financiación en su entidad bancaria.

Necesitan conocimiento, tecnología, asesoramiento y acompañamiento en el camino para alcanzar sus objetivos.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Marcas Ñ.